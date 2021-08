Basterra sobre el cepo a la carne: “Lo nuestro no es una obsesión de cerrar mercados”

“Lo nuestro no es una obsesión de cerrar mercados, por el contrario necesitamos las exportaciones, las divisas porque los compromisos van a tener que ser cubiertos”.

Así se refirió Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante la edición 2021 de Experiencia IDEA Agroindustria, un evento en donde se busca generar un espacio plural de intercambio de ideas y propuestas para contribuir desde el sector agroindustrial al desarrollo sostenible del país.

En este sentido, se refirió al cepo a la carne. “Reabrimos las exportaciones, no en su totalidad, ahora las volvemos a ampliar. Faltan todavía más acuerdos para que podamos sostener el perfil exportador, incrementar el ingreso de divisas y a la vez satisfacer los aspectos nutricionales y culturales de determinado tipo de consumo de proteína animal”, dijo.

Para el ministro, la producción agropecuaria no es el problema sino es la solución. “La solución entre la tensión que existe entre la exportación y la mesa de los argentinos está en que se requieren esfuerzos compartidos. No puede haber un sector de la cadena que sea responsable exclusivo de que determinados bienes, como los alimentos, lleguen a la mesa de los argentinos”, aseguró.

“El camino de acuerdo y consensos es, sin lugar a dudas, lo que tenemos que transitar. Es un camino complejo porque no siempre es sencillo alcanzar acuerdos, en una sociedad politizada, con intereses particulares de la política que hace que la confrontación reditúe más que los acuerdos”, añadió.

Con la moderación de Mariano Bosch, director de IDEA y CEO de AdecoAgro, Basterra dijo que “pareciera que estamos esperando que el maná del cielo caiga con una solución mágica para resolver el problema de la ganadería y la verdad que no hay modificaciones en los últimos 20 años, donde alambre de por medio existen tecnologías que permiten tener un 40% más de productividad”.

“Es un problema de articulación entre los distintos actores de la actividad. La semana próxima vamos a tener trabajos con cada una de las regiones que van a ser debatidos con los actores del sector privado. El plan ganadero es proceso, no existe una sola solución”, añadió.

En la presentación del evento, Paula Altavilla, vicepresidenta segunda de IDEA, presidenta del 57° Coloquio y country president Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric, destacó a la agroindustria como un sector agregador de valor y generador de fuentes de trabajo.

“El sector produce 10 veces de lo que demanda el mercado interno. Los números son impresionantes: el 10% del PBI, más del 40% de las exportaciones pero lo más interesante de lo que pasa en la agroindustria hoy es que es el punto de partida de la siguiente etapa: el crecimiento exponencial que se puede generar por la incorporación de las nuevas tecnologías. La oportunidad para la agroindustria argentina es el mundo, un mundo que crece todos los días. En la práctica eso significa que el único límite para el crecimiento es nuestra propia capacidad del país para aprovechar oportunidades”, dijo.

En este sentido, Altavilla dijo que si se lo propone, el sector agroindustrial puede ser un gran traccionador no solo de si mismo sino “también de todas las tecnologías que ya se encuentran incorporadas a su cadena de valor”.

Paula Altavilla, vicepresidenta segunda de IDEA, presidenta del 57° Coloquio y country president Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric durante su exposición

Por otra parte, señaló que la innovación y la tradición se potencian: “Son los empresarios que eligen invertir en el país no porque no puedan mudar su industria sino porque no quieren mover el corazón”.

En tanto, Enrique Humanes, director de IDEA, presidente de IDEA Rosario y vicepresidente de operaciones de Trafigura, aseguró que la Argentina produce lo que el mundo demanda. “Las oportunidades están, trabajemos para ayudar al país a tomar ventajas de esas oportunidades”, destacó.