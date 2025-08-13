Boom de maní: la Argentina vendió US$487 millones de un producto donde es líder mundial

En los primeros seis meses de 2025, la cadena manicera argentina registró un fuerte incremento en sus ventas externas: creció casi 30% en volumen respecto del mismo período del año pasado. Según datos de la Secretaría de Agricultura, entre enero y junio se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por US$487 millones, en este último caso un aumento del 14% en valor.

Vale recordar que, durante 2024, las exportaciones alcanzaron los US$1190 millones, el valor más alto de los últimos 22 años, lo que consolidó a la Argentina como el principal exportador mundial de maní, con una participación del 23% en el comercio global. Sin embargo, para la cosecha 2025, el precio promedio de la tonelada se derrumbó alrededor de un 30%, lo que condicionará la facturación final.

En este contexto, Diego Bracco, presidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM), explicó a LA NACION que, “dado el buen valor del año 2023 por la sequía, en 2024 en la Argentina se sembró y se está cosechando ahora unas 500.000 hectáreas, aproximadamente.

El titular de CAM dijo que los precios se cayeron bastante, hoy se paga un promedio de US$1370 la tonelada, en comparación a los US$1670 de la cosecha pasada Gza. CAM

“Eso nos va a asegurar una gran cantidad de maní, pero no necesariamente una cantidad de exportación en divisas porque los precios se cayeron bastante, hoy estamos hablando de un promedio de US$1370 la tonelada, en comparación a los US$1670 de la cosecha pasada”, dijo.

Según detalló, “la mayor cantidad de maní procesado no va a compensar la disminución del valor a nivel mundial porque las capacidades de producción y las líneas de proceso son las mismas de hace un año atrás”. Por eso, estimó que habrá “gran cantidad de volumen exportado, similar al año pasado, con menor precio”.

“Sí vamos a tener un carryover de cosecha para seguir procesando en 2026”, agregó.

Bracco indicó que en “los primeros cinco meses del año pasado se exportaron 100.000 toneladas con un valor promedio de US$1670 la tonelada, pero este 2025 hay una disminución de US$300, un 20% en el precio” Gza. CAM

En este sentido, Bracco indicó que “los primeros cinco meses del año pasado se exportaron 100.000 toneladas con un valor promedio de US$1670 la tonelada, pero este 2025 hay una disminución de US$300, un 20% en el precio”.

“No creo que el volumen exportado sea un 20% más por el tema de las capacidades industriales para procesar que tiene la Argentina”, señaló.

Efecto sobre la rentabilidad

El dirigente destacó que, aunque el volumen será alto, la recaudación se verá afectada: “Sinceramente, la recaudación, el precio, el valor total va a disminuir con la misma cantidad de maní por todo en 12 meses”.

Recordó que, en 2024, la falta de producción por sequía hizo que en Europa los precios pasaran de un valor histórico de US$1400/1500 a casi US$1800 por tonelada, lo que permitió una buena recaudación Gza. CAM

Recordó que, en 2024, la falta de producción por sequía hizo que en Europa los precios pasaran de un valor histórico de US$1400/1500 a casi US$1800 por tonelada, lo que permitió una buena recaudación: ”Nuestros compradores anticiparon compras y fijaron precios para asegurar disponibilidad en US$1800 la tonelada”.

Diego Bracco, presidente de CAM Gza.

En cambio, este año la situación es distinta. “De acá a fin de año los precios que hoy se están negociando ya tienen un promedio de exportación de US$1370. El precio no va a repuntar como en la época de sequía porque en este año hemos sembrado muchas hectáreas, entonces la provisión de maní va a estar asegurada para los clientes y no van a pagar cualquier cosa”, señaló.

Ajuste de márgenes

El titular de la CAM advirtió que, “en esta condición de precios bajos, se empiezan a ajustar todos los márgenes”. Explicó que en enero y febrero, cuando ya se preveía una buena producción y una cantidad grande de hectáreas, internacionalmente el precio bajó bastante y se está comercializando a valores un 30 o 40% más baratos que el año pasado. Dijo que la rentabilidad se ajustó por la sobreoferta y también por el tema del dólar, mientras que los costos internos, de transporte y de mano de obra, sí se incrementaron.

Para Bracco, así como 2024, luego de la sequía, fue un año bueno en rentabilidad, este 2025 será un año de transición Gza. CAM

Para Bracco, así como 2024, luego de la sequía, fue un año bueno en rentabilidad, este 2025 será un año de transición: “Veníamos de un 2023 con falta de maní y un 2024 con buenos valores que incentivó la siembra, y esta siembra 2025 la estamos cosechando con alto volumen y bajos precios; el 2026 será un año de acomodo”.

Calidad global

La Argentina abastece principalmente a la Unión Europea (UE). “Nuestros clientes son grandes industrias manufactureras, como las que hacen los M&M, Unilever o PepsiCo, que siempre tratan de cubrir sus necesidades con la Argentina por el tema de calidad y trazabilidad. En esos negocios normalmente se fijan posiciones para los 12 meses del año”, explicó Bracco.

La producción se concentra en el sudoeste de Córdoba, que aporta entre 72% y 75% del área sembrada y realiza el 90% de la industrialización Gza. CAM

El empresario ilustró cómo funcionan estos contratos: “Hoy, en agosto, estamos haciendo negocios con un europeo para entregarle desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026; esta cosecha la voy a terminar de entregar, teóricamente, en mayo del año que viene”.

Según Agricultura, la Argentina ocupa el octavo puesto mundial en producción de maní con cáscara, con 1,48 millones de toneladas producidas en 434.000 hectáreas, trabajadas por unos 900 productores. Se estima que la cadena genera 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción se destina a la exportación.

Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son Países Bajos, Reino Unido y Polonia; en aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y en preparaciones de maní, Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.

La producción se concentra en el sudoeste de Córdoba, que aporta entre el 72% y el 75% del área sembrada y realiza el 90% de la industrialización. También se cultiva en Buenos Aires (14%), La Pampa (4%) y San Luis (3%), entre otras zonas.

En la campaña 2024/2025, hasta julio pasado, se implantaron 530.000 hectáreas (+23,3% interanual) y se alcanzó un volumen de producción de 1,8 millones de toneladas (+20%). El rendimiento promedio a nivel nacional se ubicó en 34 quintales por hectárea, con un 87% de la superficie ya cosechada.