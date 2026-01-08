Brasil les provoca un dolor de cabeza a Uruguay y a la Argentina por la leche en polvo

Luego de que Brasil decidiera continuar con la investigación de defensa comercial por presunto dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay, un proceso impulsado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), los gobiernos y exportadores de estos países intercambiaron visiones y acordaron posibles acciones conjuntas.

Ayer, en una reunión virtual, los participantes mostraron una gran preocupación por las “graves consecuencias de una eventual aplicación de medidas antidumping", tras la aceptación del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil (MDIC) del pedido de la CNA, pese a un dictamen preliminar establecido en la Circular Secex N° 62/25.

Brasil es el principal destino de los lácteos argentinos. En detalle, entre el 40% y 45% del valor total de las exportaciones de lácteos tienen como destino al país vecino. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2024 la Argentina exportó a ese país unas 178.268 toneladas de productos lácteos por un valor de US$712,4 millones. En 2025, hasta octubre pasado, las ventas sumaron unas 143.491 toneladas por US$595 millones.

En el encuentro, insistieron que en ese fallo “se determinó que no se aplicarían derechos provisionales, teniendo en consideración que el producto similar nacional al investigado es la leche en polvo producida en Brasil, y no la leche in natura nacional“.

Los presidentes de los países que conforman el Mercosur EVARISTO SA - AFP

Remarcaron que, desde el punto de vista técnico, “dichas medidas se entienden improcedentes y contribuirán a la erosión del ya debilitado comercio interno del Mercosur”.

En este sentido, abogaron para que “el sistema de defensa comercial brasileño mantenga la transparencia, el rigor técnico y el apego a las normas multilaterales de comercio que lo caracteriza“.

Informaron que del encuentro por Uruguay participaron representantes de la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada en Brasil; mientras que por la Argentina estuvieron representantes de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, así como de la Dirección Nacional de Lechería, todos pertenecientes al Ministerio de Economía.

FILE - Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, front left, and Argentina's President Javier Milei, stand next to each other as they get into position for a group photo with other leaders attending the Mercosur Summit in Buenos Aires, Argentina, July 3, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) Natacha Pisarenko - AP

Vale recordar que el MDCI adoptó esta medida y resolvió retomar el expediente iniciado formalmente el 11 de diciembre de 2024 bajo el amparo del Decreto 8058 de 2013. El objetivo es determinar si existe una práctica de dumping en las ventas externas hacia Brasil y si esas importaciones causaron un daño efectivo a la industria láctea brasileña.

Ahora, la investigación avanza y alcanza a un grupo de empresas argentinas y uruguayas con fuerte presencia en el comercio regional que por el lado argentino, involucra a Mastellone, Las Tres Niñas, Noal SA y Gloria Argentina SA

La decisión para la industria de estos países fue sorpresiva porque en agosto pasado hubo un dictamen intermedio favorable, donde el gobierno de Lula da Silva resolvió no aplicar ni medidas preventivas ni aranceles sobre la leche en polvo argentina ni uruguaya. Previo a eso, fue el sector público y privado argentino que, en un trabajo mancomunado, aportaron información y pruebas importantes que “resultó relevante” para ese fallo.

Ahora, la investigación avanza y alcanza a un grupo de empresas argentinas y uruguayas con fuerte presencia en el comercio regional. Por el lado argentino, involucra a Mastellone, Las Tres Niñas, Noal SA y Gloria Argentina SA; mientras que desde Uruguay están bajo análisis Conaprole, Estancias del Lago SRL y Alimentos Fray Bentos.