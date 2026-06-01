Tecnología: suman software como categoría en el Premio Ternium Expoagro

La tecnología aplicada al agro vuelve a tener su espacio: ya abrió la inscripción para la 11° edición del Premio Ternium Expoagro, el reconocimiento que impulsa los desarrollos tecnológicos que están transformando el campo. Con una nueva categoría dedicada a Software, códigos y apps aplicados a maquinaria agrícola y la posibilidad de exhibir los proyectos ganadores en Expoagro, el certamen busca destacar a empresas, emprendedores y equipos que convierten creatividad en soluciones concretas para el agro.

Organizado por Expoagro y Ternium Argentina, el premio tiene como objetivo estimular el desarrollo de tecnología de origen nacional, mejorar la competitividad del sector agroindustrial y promover procesos de producción más eficientes y sustentables, según informaron los organizadores.

Al respecto, José del Boca, vicepresidente Comercial de Ternium Argentina, comentó: “Este premio busca reconocer la creatividad y la innovación. Año a año se van desarrollando proyectos diferentes que nos dan un plus respecto al mundo y los lleva a competir a nivel global. Es un premio maduro, con 18 años, federal y con foco en desarrollos locales que cambian la manera de trabajar en el agro, ganando eficiencia y potenciando a toda la cadena de valor”, comentó.

Fabricantes de maquinaria agrícola, empresas agroindustriales, estudiantes podrán postular sus proyectos hasta el 30 de agosto próximo.

José del Boca, vicepresidente Comercial de Ternium Argentina

En su nueva edición, el premio volverá a reconocer iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia, la sustentabilidad, la digitalización y la competitividad de la cadena agroindustrial, poniendo en valor aquellas tecnologías capaces de generar impacto concreto en el sector.

Jurado

Los proyectos serán evaluados por un jurado de especialistas nacionales e internacionales, junto al acompañamiento técnico de DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura, institución de referencia global en innovación y tecnología agroindustrial. Se entregarán tres medallas de oro, tres de plata, tres de bronce y habrá menciones especiales.

En este sentido, Juan Cenzon, de Drops Agro, ganador de la Medalla de Oro 2025 tras ser reconocidos por el Sistema de medición de cada gota aplicada, expresó: “Ganar el Premio Ternium Expoagro nos dio la oportunidad de mostrarnos más ampliamente y ser reconocidos y evaluados por expertos de primer nivel de nuestro campo”.

Como en las ediciones anteriores, el certamen contará con los rubros: siembra, fertilización, protección vegetal, cosecha, postcosecha, multifunción, forrajes, energías renovables y eficiencia energética, tractores, robótica, riego, Inteligencia Artificial y se suma Software.

Sobre esta última, el ingeniero Hernán Ferrari, integrante del jurado, explicó: “Es clave que se haya sumado esa categoría en los premios, porque ya no será posible disociar el fierro del software, hoy es una de las transformaciones más fuertes que está viviendo la maquinaria agrícola”.

En este sentido, comparó: “Hace unos años, la innovación pasaba casi exclusivamente por el hierro: más ancho de labor, más potencia, más capacidad. Hoy, la diferencia empieza a estar cada vez más en el software, la inteligencia artificial, los algoritmos, la automatización y la capacidad de procesar datos en tiempo real”.

Según comentó, está apareciendo una nueva generación de desarrolladores, startups, técnicos y usuarios que quizás no fabrican una máquina completa, pero sí crean soluciones de enorme impacto para el agro: sistemas de IA, automatización, telemetría, agricultura de precisión, trazabilidad, logística, mantenimiento predictivo y herramientas digitales que terminan mejorando la productividad real del productor.

Hernán Ferrari @benjavazquezph

“Porque el futuro de la maquinaria agrícola no va a ser solamente mecánico o hidráulico: va a ser mecánico + electrónico + digital + inteligente. Y reconocer eso hoy es adelantarse a lo que viene”, concluyó.

Además del reconocimiento institucional, los desarrollos distinguidos tendrán la posibilidad de exhibirse en Expoagro 2027, el principal punto de encuentro de la agroindustria argentina, donde cada año convergen productores, contratistas, empresas, técnicos e inversores de todo el país y la región.

Desde su creación, el Premio Ternium Expoagro “se convirtió en una plataforma para potenciar proyectos innovadores, generar oportunidades de vinculación y acercar nuevas tecnologías al sistema productivo”, dijeron los organizadores. Más información: expoagro.com.ar/premio/