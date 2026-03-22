Buscan mejorar 500.000 hectáreas: un programa concretó la primera emisión de créditos de carbono

EL CALAFATE.- A través de un programa de ganadería regenerativa desarrollado para Sudamérica buscan que los productores agropecuarios puedan regenerar sus tierras, recuperar la biodiversidad y capturar carbono a la par de obtener un ingreso económico. Se trata del programa SARA, que anunció la primera emisión de créditos de carbono verificados por Verra, la principal entidad global de certificación.

El Programa SARA (South American Regenerative Agriculture) es uno de los proyectos pioneros bajo la metodología VM0042, que valida su impacto ambiental, social y económico en la región, y tiene un objetivo ambicioso: aspira a mejorar más de 500.000 hectáreas proyectadas hacia 2028, entre la Argentina, Chile y Paraguay.

“SARA es uno de los primeros siete programas del mundo en ser validados bajo esta metodología y el más grande en Sudamérica en emitir créditos de carbono”, informaron a través de un comunicado difundido por Ovis 21.

El programa fue desarrollado por la firma global Anthesis Group junto a la plataforma de regeneración conformada por Ruuts y Ovis 21, con la colaboración de De Raíz (Paraguay) y Efecto Manada(Chile).

“Estamos demostrando a paso firme que el mercado de carbono puede ser catalizador de un cambio que venimos impulsando hace más de 15 años en la producción ganadera Sudamericana. Atrás de estos créditos hay familias que se animaron a producir trabajando a favor del ambiente, que primero vieron los resultados en su producción de carne y ahora también van a cobrar por el carbono que capturaron. Queremos que la ganadería regenerativa alcance al 16% de la superficie agropecuaria de Latam en la próxima década”, afirmó Pablo F. Borrelli, CEO de Ruuts.

Borrelli, pionero en la materia en Argentina, fue el co-fundador de Ovis21, creada en el 2003 en Río Gallegos a partir de una iniciativa de la familia Fenton, propietaria de Estancia Monte Dinero. Lo hicieron con el objetivo inicial de aumentar la sustentabilidad económica, ecológica, social y humana de las cadenas de valor basadas en la especie ovina. Crearon la red de productores ovinos OVIS 21 en la Patagonia y así desarrollaron el concepto de Red de colaboración y aprendizaje, capacitaron los primeros técnicos y productores y se desarrollaron los primeros protocolos de calidad.

En el 2004 introdujeron la genética Merino Multipropósito desde Australia y desarrollaron un amplio programa de mejora de majadas. Muchos de estos productores hoy están aplicando al programa POA, similar al programa SARA, pero exclusivo para la región patagónica.

El programa de ganadería regenerativa es para capturar carbono en los suelos Ovis21-Ruuts

Durante su primer período de monitoreo (2019–2023), SARA verificó más de 200.000 toneladas de carbono removidas de la atmósfera gracias a la planificación holística implementada en más de 62 campos y casi 40.000 hectáreas de pastizales, de los cuales cuatro campos se encuentran en Chile (1430 hectáreas) y un campo en Paraguay (6200 hectáreas) y los restantes en la Argentina, según detallaron desde el programa a LA NACION.

Según la misma fuente, sumando toda la red de productores que forman parte, el SARA alcanza a un total de más de 130 campos, los que representan más de 200.000 hectáreas totales. Este enfoque, centrado en un proceso de planificación, monitoreo, control y replanificación, permite proyectar un crecimiento anual que superará el millón de toneladas hacia 2028.

Para Geert Eenhoorn, director de Desarrollo de Proyectos de Carbono de Antheisis, SARA demuestra lo que es posible cuando la ciencia, la regeneración y las comunidades locales trabajan juntas: “Esta primera emisión prueba que las remociones de carbono basadas en la naturaleza ya son una realidad: medibles, verificables y reconocidas globalmente. Es un homenaje al esfuerzo de los productores y profesionales que día a día regeneran suelos, biodiversidad y economías locales”.

SARA ofrece a los productores agropecuarios un modelo innovador: mediante la planificación holística del pastoreo, se mejora la salud del suelo y se captura carbono, generando créditos certificados que pueden ser comercializados en el mercado voluntario internacional.

La Red de Técnicos de Ovis21 & Ruuts realizando trabajo de campo Ovis21-Ruuts

El modelo combina monitoreo ecológico avanzado, modelización de carbono y conocimiento local a través de la Escuela de Regeneración, Ovis 21 y una red descentralizada de técnicos acreditados. Los productores reciben acompañamiento continuo mediante evaluaciones ecológicas, pruebas de infiltración de agua y muestreo de suelos.

Toda la información se registra en la App de Monitoreo Ruuts, integrada con imágenes satelitales y sensores remotos, conformando un sistema digital de Medición, Reporte y Verificación (MRV) alineado con el estándar GRASS.