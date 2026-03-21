“Hizo estragos”: relevaron pérdidas de hasta el 90% luego de una violenta tormenta de granizo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Desde la Secretaría de Agricultura de Río Negro relevaron los daños tras la intensa tormenta de granizo que esta semana azotó el Valle Medio y advirtieron que, en algunos casos, la producción se vio afectada hasta en un 90%.

“Recorrimos alrededor de 12 productores junto a técnicos y asesores, y pudimos observar afectaciones que van entre el 50% y el 90% de la producción, según el caso”, indicó Lucio Reinoso, secretario de Agricultura rionegrino. Durante las visitas se evaluaron daños en distintos sistemas productivos, especialmente en cultivos de cebolla, zapallo, maíz y alfalfa, además de producciones bajo invernadero como tomate, pimiento y berenjena.

“Fue muy grave la pedrada y afectó sobre todo zapallo y cebolla, que todavía no se había cosechado. También afectó a la fruta tardía, que todavía estaba en planta, sobre todo, manzana verde granny y manzana pink lady, que en esa zona siempre se demora un poco la cosecha respecto del Alto Valle”, añadió Reinoso.

Zapallo, maíz, cebolla y alfalfa estuvieron entre los cultivos más afectados

Las recorridas se realizaron en las localidades de Luis Beltrán, Lamarque y Chimpay. Tal como informaron desde el gobierno provincial, en la zona de esa última localidad la producción hortícola a campo presenta en algunos casos pérdidas cercanas al 100%, lo que refleja la magnitud del evento climático en determinados sectores. A esto se suman daños estructurales en invernaderos, principalmente en Lamarque, donde se relevaron roturas en estructuras de madera y cobertura plástica, afectando directamente la continuidad productiva.

La provincia de Río Negro relevó pérdidas de hasta el 90% y daños en invernaderos

“El relevamiento en estas primeras horas es fundamental para dimensionar lo ocurrido. Por eso es importante que los productores realicen sus declaraciones juradas, que nos permiten avanzar con las herramientas necesarias para acompañarlos”, señaló Reinoso.

El secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, recordó que, a raíz de otro devastador evento de granizo en noviembre pasado, la emergencia climática fue declarada durante un año a partir de diciembre de 2025: “Ahora, a partir de este episodio haremos una adenda que incluye a los nuevos afectados. Y eso se pasa a Nación para incluirlos en la emergencia nacional”.

Impacto

Contrariamente a lo que ocurrió en horticultura y agricultura, los daños en fruticultura fueron menores, porque la cosecha de peras y manzanas ya estaba cerca del 90%. De todos modos, sí hubo afectación en la producción de frutos secos.

Así golpeó el granizo en la región productiva de Río Negro

Desde el gobierno rionegrino afirmaron que se trabaja en medidas de asistencia para el sector afectado, que incluyen líneas de financiamiento específicas para productores hortícolas, prórrogas en los vencimientos de créditos vigentes y la evaluación de nuevas líneas destinadas a la reparación de invernaderos. En paralelo, y en el marco de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck avanzó en gestiones para acceder a financiamiento externo destinado a infraestructura productiva, con foco prioritario en la incorporación de malla antigranizo para el sector frutícola.

Estragos tras la tormenta de granizo en el Valle Medio rionegrino

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, aseguró: “No podemos seguir produciendo en estas condiciones. Con los esquemas de financiamiento actuales es imposible afrontar inversiones de este tipo. Estamos trabajando con los equipos técnicos en proyectos que son estratégicos para el crecimiento de la provincia. Todo lo que tiene que ver con nuevas zonas bajo riego requiere infraestructura y planificación, y ahí el acompañamiento del BID es clave”.

Además, durante los encuentros con representantes del organismo internacional se avanzó en el análisis de proyectos estructurales vinculados al desarrollo productivo. Entre ellos, se destacan las iniciativas de electrificación para Guardia Mitre y Negro Muerto, así como el desarrollo del canal de Colonia Josefa, todos orientados a la ampliación de nuevas áreas bajo riego.

Las autoridades remarcaron que la de esta semana fue una tormenta con una “fuerza descomunal”. Se trata del tercer evento de granizo de esta temporada y el sexto de estas características en los últimos meses. “Fue una tormenta que terminó prácticamente como si fuera un tornado. No fue una tormenta de granizo tradicional, como las que solemos tener en el valle. Tuvo una agresividad muy particular: fue única por el tamaño de la manga (precipitación intensa y localizada de piedras de hielo), lo lejos que llegó, los kilómetros que recorrió, la intensidad del granizo y el tamaño. Eso, sumado al viento, hizo estragos”, agregó Banacloy.