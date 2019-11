Calidad de la alimentación: normas y técnicas para analizar forrajes

La calidad del alimento es clave para producir más

La producción de carne o leche depende de muchos factores, entre ellos y quizás uno de los más importantes, es la calidad de los alimentos que integran una dieta. A medida que se incrementa esa calidad, siempre que haya el volumen necesario, aumenta la producción que estará sujeta al manejo, a la genética y el estado sanitario de los animales.

Para conocer la calidad de los alimentos, ya sea para formular una dieta con mayor criterio científico o bien para evaluar la respuesta en producción de carne o leche a un forraje fresco, conservado o concentrado, es imprescindible respetar ciertas normas que garanticen uniformidad en el muestreo y una serie de determinaciones químicas (análisis) que le permitan al Profesional actuante la mejor información posible.

Es tan importante hacer un buen muestreo de los forrajes frescos, conservados o concentrados que si eso no ocurre los resultados del laboratorio no servirán.

A partir de estas premisas se elaboraron una serie de normas que se presentan a continuación.

Forrajes frescos

Extracción de la muestra

En forrajes frescos para pastoreo, se aconseja cortar "siempre" con la mano (método hand-placking) a la misma altura que estén pastoreando los animales para incluir la proporción justa de las especies que integran la pastura polifítica, verdeo de invierno o verano que es consumido. Cuando se busca determinar la calidad del forraje "nunca" se debe cortar con tijera o cuchillo a la altura de 10 cm; esto se hace exclusivamente cuando se desea determinar producción de pasto (kg MS/ha).

Se recomienda dejar que los animales consuman, primero, varias franjas (3 o 4) y se debe observar la composición del forraje remanente (tallos y hojas) que queda en el potrero sin comer.

Posteriormente, se muestrea con la mano simulando la boca del animal dejando el mismo remanente que ellos. De esta manera se podrá saber la calidad del forraje que están comiendo los animales. En caso de que se necesite saber aproximadamente la calidad antes que entren los animales a comer, se debe cortar el pasto dejando un remanente en función del estado de desarrollo del mismo, pero nunca inferior a 10 cm del suelo.

En cambio, si se desea conocer la calidad del forraje cuyo destino será un silaje de planta entera, rollos o fardos (henos), se debe cortar a la altura que cortará la máquina.

Verdeos y pasturas de una sola especie

Cuando el potrero es uniforme, basta con extraer 5 a 15 submuestras/potrero, dependiendo del tamaño del mismo. En cambio, si es desuniforme por heces, orina, tipo de suelo, etc, hay que muestrear en forma proporcional a estas irregularidades, extrayendo por lo menos 5 submuestras por sector que sea representativo en el total del potrero.

Pasturas de más de una especie

Es importante estimar la proporción visual de las distintas especies, y además, cuando éstas no estén distribuidas en forma uniforme en el potrero, se debe muestrear siguiendo las recomendaciones citadas en el punto anterior para sectores desuniformes.

En todos los casos, se debe hacer un "pool" y se toma de éste, alrededor de 1/2 kg de pasto verde, luego se pone en bolsas de polietileno, se elimina el aire y se debe evitar exponerlas al sol. Se deben identificar bien las muestras poniendo un número por muestras y en un cuaderno colocar toda la información que podrá ser útil a los fines de asociar la calidad con el manejo. Por ello, se debe colocar en el cuaderno el potrero, el cultivo, variedad, fertilización si la hubo y cualquier otro dato que pueda ser útil. Finalmente, las muestras de pasto se deben mantener en frío o en un frezer hasta llegar al laboratorio.

Determinaciones aconsejadas a los forrajes frescos

Materia seca (MS), Digestibilidad de la MS "in vitro" (DIVMS), Proteína bruta (PB), Proteína bruta soluble (PBS), Carbohidratos no estructurales solubles (CNES), Almidón (en especial para maíces, sorgos, etc.), Fibra detergente neutra (FDN), Fibra detergente ácido (FDA) y Lignina detergente ácido (LDA).

Forrajes conservados (silajes, henos, henolajes, etc.)

Extracción de la muestra

Cuando se desea analizar un silaje de planta entera es conveniente que los animales hayan comido unos metros del silaje, de esa forma se puede extraer submuestras de distintos sectores del mismo, sin considerar los bordes donde normalmente esta deteriorada su calidad.

En caso de querer analizar un silobolsa o puente que no se haya abierto todavía, se debe abrir con cuidados por uno de los extremos y se escava unos 30 a 50 cm en el ensilado y se sacan 5 a 7 submuestras con la mano y se las pone en una bolsa de plástico. En caso de ser un rollo o fardo (henos) o henolaje, también se muestrea en el "corazón" del mismo, evitando los bordes.

La cantidad de submuestras dependerá de las características propias de cada reservas, variando de 5 a 10 submuestras por lote (por corte o cultivo) que presente similares características, y de este "pool" (previo cuarteo) hacer 1 muestra de alrededor de 200 a 300 gr (heno) o 1 kg (silajes "tal cual"), colocándola en bolsas de polietileno (sin aire).

Para el caso de los silajes o henolajes, se deben llevar las bolsas plásticas, previa identificación, a la heladera (-7°c) o a un freezer (-1°c) dependiendo del tiempo que se demore en llevarlas al laboratorio para su análisis. Si demora varios días en llevarse al laboratorio, es conveniente frezar las muestras. La finalidad es que lleguen al laboratorio "frescas" o recién descongelándose.

Cuando se disponga de 2 o más grupos de rollos de calidades "aparentemente" distintas, se debe repetir el procedimiento arriba señalado para cada grupo. Se puede usar caladores con un diámetro interno d 3/8 pulgadas (aprox. 10 mm) con buen filo y de 40 -45 cm de largo o en caso contrario, tomar con la mano una porción de pasto, según las recomendaciones citadas anteriormente.

Determinaciones

MS /DIVMS/PB/Almidón/CNES/pH (silaje y henolaje exclusivamente)/NH3/N total (silaje y henolaje exclusivamente)/FDN/FDA.

Concentrados (granos, pellets o expeller, etc.)

Extracción de la muestra

En este caso, se debe colocar, en una bolsa de polietileno, una muestra representativa del lote de alrededor de 200 a 300 gr. Si están en bolsas, muestrear por lo menos el 15 al 20% de ellas.

Determinaciones

MS/DIVMS/PB/Almidón/CNES/FDN/FDA/Extracto Etéreo (grasas)

De los cuidados que se tenga al hacer el muestreo dependerán los resultados de los análisis de laboratorio. Si se "muestra mal" dichos resultados no servirán.

Con la colaboración de Jorge Carrizo y Héctor Pelta. Técnicos de EEA INTA Bordenave. Centro Regional Buenos Aires Sur (Cerbas). fernandez.anibal@inta.gob.ar afmayer56@yahoo.com.ar