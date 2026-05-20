Nuevo lanzamiento de Airbnb: alquiler de vehículos, envíos de supermercado y traslados a aeropuertos

En un evento en San Francisco, y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Airbnb presentó la nueva cara de la empresa. La plataforma, compañía líder en reserva de alojamientos, anunció el lanzamiento del servicio de alquiler de vehículos, la entrega de supermercados a domicilio y traslados al aeropuerto.

“Esta ciudad significa mucho para nosotros, sin San Francisco no hay Airbnb. Acá es donde inició todo”, comenzó el anuncio Brian Chesky, CEO y cofundador de la empresa. “Estamos viviendo un momento único en la historia”, agregó. El lanzamiento fue en las oficinas de Airbnb, en el corazón de San Francisco, al que asistieron cientos de personas, entre ellas, los empleados de la empresa, hosts de Airbnb, clientes y medios de todo el mundo.

La propuesta anunciada por Airbnb, a días del Mundial, está enfocada en facilitarle el viaje al turista, desde que baja del avión hasta que llega a su casa. Desde mayo de 2026, el turista podrá disfrutar de nuevas experiencias, como ser trasladados desde el aeropuerto hacia sus domicilios, hacer pedidos de supermercado a su alojamientos, alquilar autos desde la aplicación y dejar sus valijas en un lugar de confianza antes o después de su hospedaje.

El año pasado, la empresa ya había comunicado la incorporación de nuevas experiencias y servicios a su plataforma para que los inquilinos pudieran disfrutar de diferentes actividades en torno a su hospedaje: estas experiencias, que siguen vigentes, van desde pedir un masaje, contratar a un chef reconocido con estrella Michelin hasta tomar clases de una variedad de actividades a elección del cliente.

Uno por uno, los nuevos servicios

- Compras y envío de supermercado

Según Chesky, la compra y envío de productos de comercios son de los pedidos más requeridos de los clientes de Airbnb. “Cuando la gente llega a sus hospedajes, ve que tiene la cocina y la quiere usar”, dijo uno de los cofundadores de la plataforma. De esta forma, el cliente de la compañía podrá hacer compras desde su domicilio. Este servicio estará disponible en 27 ciudades de los Estados Unidos.

Compra y envío de pedidos de supermercado, el nuevo servicio de Airbnb Airbnb

- Traslado desde y hacia aeropuertos

El 50% de los clientes de Airbnb viaja por avión a sus destinos, según la plataforma. A partir de este año, Airbnb inaugurará el servicio de traslados desde los aeropuertos a los hospedajes y viceversa; estará disponible en 161 ciudades alrededor del mundo.

- Guardado de valijas

Este servicio fue de los más aplaudidos durante el evento de lanzamiento en San Francisco. El eje de esta nueva incorporación será que los viajeros puedan dejar sus valijas bajo guardado en lugares ofrecidos por Airbnb. Según la plataforma, por 20 dólares promedio, el cliente podrá dejar sus pertenencias antes del check-in y posteriormente al check-out. El servicio estará disponible en 175 ciudades del mundo.

Guardado de equipaje, otro de los nuevos servicios anunciados en el lanzamiento de Airbnb Airbnb

- Alquiler de autos

“Esto lo viene pidiendo la gente hace 15 años”, afirmó Brian Chesky. Según Airbnb, el 23% de sus clientes alquila autos durante sus viajes. “Les aseguro que lo que lanzamos debe ser la manera más simple de alquilar un auto en Internet”, aseguró. Este servicio estará disponible en 50 ciudades de Estados Unidos.

Expansión de servicios

Con estas nuevas incorporaciones, Airbnb busca convertirse en una plataforma integral de experiencias, tanto para viajeros como para locales. El lanzamiento de los servicios de alquiler de vehículos, entrega de supermercados a domicilio y traslados al aeropuerto, no es solo noticia por la expansión de los servicios de la plataforma, sino porque se convierte en un nuevo competidor para otras grandes empresas que ya ofrecen este servicio.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la eras cuando te fuiste”, sumó Chesky.

Incorporación de nuevos hoteles

Además, la empresa sumará miles de hoteles de estilo “boutique” e independiente, en ciudades como Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, entre otros 20 destinos del mundo. Estos hoteles, según Airbnb, son elegidos por el barrio, el diseño y los servicios del hospedaje.