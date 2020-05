Daniel Antonio Koch, jefe de distrito de la provincia en Vialidad Nacional, propuso que los terrenos de la Rural de Nogoyá ubicados al sur de la ciudad se destine a viviendas

Mariana Reinke Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 14:42

Luego que la Sociedad Rural de Nogoyá pidiera al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet , la disolución de la Dirección Provincial de Vialidad por la falta de mantenimiento de los caminos rurales, el responsable del organismo entrerriano arremetió contra la entidad ruralista y pidió la expropiación de sus terrenos.

En declaraciones a la prensa local, el jefe de distrito de la provincia, Daniel Antonio Koch, propuso que los terrenos que la Rural posee en el sur de esa ciudad se destinen a la construcción de viviendas. Para esto solicitará firmas a la población para que apoyen dicha iniciativa.

"Vamos a pedir la expropiación de la Rural, frente al polideportivo para viviendas sociales. Ya que quieren disolver, vamos a plantear prioridades", puntualizó en la radio La Voz de Nogoyá.

El predio que Koch busca expropiar y ceder a la Intendencia tiene ocho hectáreas y allí se realizan remates de hacienda. Además, cuenta con un salón para conferencias y eventos sociales. "Todos los años se le cede en forma gratuita a la Municipalidad para sus eventos como la Fiesta Provincial de de la Leche", detallaron en la entidad ruralista.

El predio que busca expropiar el funcionario peronista tiene ocho hectáreas e instalaciones donde se realizan remates de hacienda

El funcionario reconoció que el reclamo de los productores es justo, que el estado de los caminos es malo y que deberían tener más inversión. Sin embargo, indicó que no son los representantes del campo precisamente los de la Sociedad Rural quienes tienen que hacer el pedido.

"Que venga un chacarero y me diga que los caminos son un desastre tiene razón, ahora que venga la Sociedad Rural, una entidad que no sirve para nada más que para algunos políticos lleguen a la política porque de motus propio no pueden acceder, y quiera disolver una institución que creó el General Perón no se lo voy a permitir. Son unos atrevidos", dijo el exdiputado provincial peronista.

Los productores creen que el pedido del funcionario fue en represalia por el reclamo del sector por el mantenimiento de los caminos rurales Crédito: Gza Sociedad Rural de Nogoyá

Y fue más allá con sus comentarios descalificadores para con la entidad: "Son los menos aptos. Es una entidad golpista que no sabe de diálogo, que siempre se ha manejado de la misma manera. Si hay algo que nos les conviene piden sacárselo de encima. Estos son los nietos de los hijos que trabajaban y que poco saben de campo y de estar en al campo menos saben. Nunca supieron de hambre y de penurias, porque nacieron en cunas de oro. Estos son los amigos de Trump y Bolsonaro".

Respuesta de los ruralistas

Para los productores de la zona, el pedido de Koch es en represalia a la carta enviada por la entidad ruralista días pasados donde manifestaron su descontento por el estado de los caminos rurales y solicitaron la disolución del organismo . Dicho reclamo se hizo eco en los productores del departamento de Crespo que dijeron en un comunicado que Vialidad provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales.

Frente a su reclamo, consideran que la respuesta del funcionario fue una amenaza con clara intención de adoctrinamiento. "Veníamos pensando que nos podían salir con una cosa así. Pero nunca pensamos que fuera en represalia cuando solo pedíamos que arreglen los caminos rurales", dijo un ruralista de la zona que pidió reserva de su identidad.