Campo. Cómo agregar tecnología a un emprendimiento agrario

Juanjo Debuchy (CEO de Humber), Liliana Cagnoli (directora de Cagnoli S.A.), José Del Río y Matías Peire (fundador de Grid Exponential) en la cuarta edición de Negocios del Campo. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

11 de julio de 2019

"El futuro es poder ser creadores de las tecnología que vamos a usar para mejorar la cadena productiva de los alimentos", dijo Matías Peire, fundador de la aceleradora Grid Exponential, en la cuarta edición del encuentro "Negocios del Campo" organizado por LA NACION.

Además del empresario, también Liliana Cagnoli, directora de Cagnoli S.A., y Juanjo Debuchy, CEO de Humber, hablaron con José Del Río, secretario general del diario, sobre las posibilidades de emprendimiento en el campo y el uso de tecnologías para mejorar al sector.

Peire explicó que desde su empresa buscan líneas de investigación e investigadores con intenciones de transferir sus conocimientos, en especial en biotecnología, y que trabajan para conectar sus proyectos con el Silicon Valley o Israel, entre otros sitios que albergan empresas de capital extranjero. "Ahí no sólo se consiguen esos fondos, sino que se lleva a esos proyectos a ser competitivos en esos mercados. Es posible porque parte del conocimiento científico que está acá no está para nada explotado, y cuando lo ponemos a competir vemos lo bien que lo hace", sostuvo.

Matías Peire (fundador de Grid Exponential) en la cuarta edición de Negocios del Campo. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

El empresario habló también sobre la carne cultivada creada mediante el uso de tecnología y afirmó: "Más que como un sustituto lo vemos como un complemento. Extraen una célula de una vaca, le extraen las células madre y las hacen crecer en un ambiente de laboratorio. Este tipo de carne hoy por hoy tiene un limite tecnológico, pero nosotros ya estamos montados en esa empresa".

Por otro lado, Debuchy -que definió a su empresa como un Uber para camiones específicamente del sector agropecuario- contó que fundó la compañía porque no podía entender que con la tecnología que había, el mercado de transporte agrario fuera informal. El empresario resaltó la importancia de transformar la realidad con la tecnología a disposición. "Les hacemos la vida más fácil a la hora de contratar camiones", afirmó.

Juanjo Debuchy (CEO de Humber) en la cuarta edición de Negocios del Campo. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Por último, y sobre la sustentabilidad de su empresa, Cagnoli -tercera generación - dijo: "Lo que hacemos no es sólo para nosotros, sino para los que nos suceden. Las personas somos un recurso y lo importante es que las cosas queden en el tiempo". Además, la empresaria habló a nivel país y reafirmó la importancia del trabajo en equipo y el desarrollo local. "Depende de cada uno de nosotros optimizar procesos y recursos y poner por encima de nosotros la causa, es decir, el país", agregó.

El nuevo profesional del agro

A su turno, el economista especializado en agronegocios Iván Ordóñez habló de cómo cambió el profesional del campo y que la Argentina tiene que ser protagonista de la revolución agrotech como lo fue hace 30 años de la revolución de la siembra directa.

"El profesional a buscar ya no es el ingeniero agrónomo sino quizás una joven bióloga urbana como las fundadoras de Granja Celular que hacen carne sintética a través del cultivo de tejidos en laboratorio. Los pedidos de hamburguesas sintéticas no pueden ser satisfechos en los Estados Unidos porque no hay suficiente producción. La gente la quiere y también es alta la demanda de bife japonés. A cada necesidad, un mercado", concluyó.