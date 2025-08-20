“Potencial fenomenal”: los tres factores que harán despegar al agro, según el máximo directivo de una multinacional

En una nueva edición de Negocios del Campo, el ciclo organizado por LA NACION bajo el lema “Los desafíos ante un nuevo escenario”, el presidente y CEO de Bayer Cono Sur, Juan Farinati, expuso su mirada sobre la situación actual y el futuro de la agroindustria argentina. Entrevistado por José Del Rio, director general de Contenidos de LA NACION, destacó el peso y el valor del sector en la economía argentina y señaló tres factores clave para que el campo pueda desplegar todo su potencial: un esquema impositivo acorde que incentive el crecimiento, la incorporación de tecnología y una infraestructura moderna.

En el Capítulo 10 del evento, el directivo subrayó la centralidad de la agroindustria en la economía nacional: “Hoy, se calcula que aproximadamente el 20% del PBI está vinculado al agro, de una manera u otra; el 60% de las exportaciones provienen del campo y más de cuatro millones de empleos están relacionados con la agroindustria”.

Con ese escenario, aseguró que se trata de “un sector muy relevante, pero con muchísima posibilidad de crecer”. Para ello, insistió, resulta indispensable avanzar con tres frentes concretos.

Primer factor, impuestos razonables

En primer lugar, Farinati señaló que es necesario “un esquema impositivo acorde, que incentive la inversión y el crecimiento del sector”. Según explicó, el campo enfrenta una pesada carga que no se limita a las retenciones, sino que se replica en múltiples niveles. “A nivel provincial y municipal hay un enorme peso sobre la actividad”, advirtió.

Segundo factor: más tecnología

El ejecutivo de Bayer remarcó que el agro es una de las actividades con mayor desarrollo tecnológico, aunque todavía queda mucho por avanzar. “El sector agropecuario es un sector donde realmente hay muchísima tecnología atrás, pero, al mismo tiempo, muchísima posibilidad de seguir creciendo”, indicó. La lista de oportunidades incluye genética, biotecnología, fertilización, fitosanitarios, digitalización e inteligencia artificial. “Con la tecnología disponible hoy en la Argentina podríamos estar produciendo 40% más de maíz de lo que producimos actualmente”, detalló.

Para ilustrar el potencial mencionó que el rendimiento promedio nacional en este cultivo está entre 7000 y 8000 kilos por hectárea, pero podría alcanzar entre 10.000 y 11.000 kilos con el paquete tecnológico ya disponible.

Farinati dijo que en el Gobierno se viene avanzando en destrabar algunos factores limitantes que hubieron a lo largo de los años. Indicó que en los últimos tiempos, desde punto de vista de desregulación y simplificación de procesos, se simplificaron mucho los procesos que existen para lanzar productos en el país Fabian Marelli

Tercer factor: infraestructura y logística

El tercer punto planteado por Farinati es la necesidad de una infraestructura más eficiente. “En el agro la logística es algo realmente de mucho peso en la matriz de costos de los productores y de la industria. La infraestructura y la conectividad son clave para que el sector pueda ser competitivo a nivel global”, explicó. Destacó que la Argentina cuenta con recursos naturales únicos en el mundo. “Sobre esa base se puede construir muchísimo para seguir creciendo y generando valor”, dijo.

“Con esos ejes, con un agro que ya viene invirtiendo hace muchísimos años, tanto el productor como empresas que apuestan al sector, y si tenemos una macro más estable y previsible con reformas que quiten el costo argentino, se puede aumentar la inversión muchísimo más”, agregó.

En este contexto, dijo que en el Gobierno se viene avanzando en destrabar algunos factores limitantes. Indicó que, desde el punto de vista de desregulación de procesos, se simplificaron mucho los procesos que existen para lanzar productos en el país. “Eso es sumamente positivo; antes era tal vez un engorro o bastante complejo lanzar nuevas semillas o eventos fitosanitarios por la cantidad de estudios de ensayos que tenían que hacerse de manera repetida, ya eso se fue simplificando. Realmente, en la actualidad las cosas son más simples para poder acelerar todo el proceso de innovación. El segundo aspecto que viene avanzando está vinculado a la propiedad intelectual, que es un tema pendiente, pero se vienen dando pasos, a través de acuerdos entre privados. Es algo que el Gobierno ha permitido que se avance y, al mismo tiempo, también ha sido muy vocal en lo que se refiere a propiedad intelectual, como un factor importante para premiar la innovación. Entonces, desde el punto de innovación, venimos avanzando muchísimo y las compañías también muy interesadas, viendo a la Argentina como un país clave para poder invertir en ese sentido", destacó.

Las medidas del Gobierno

Luego del anuncio del presidente Javier Milei en la última Exposición Rural de Palermo, donde se confirmó la baja permanente de las retenciones a la soja y el maíz, entre otros cultivos, el ejecutivo valoró la decisión: “Fue una noticia sumamente positiva, porque da previsibilidad al sector agrícola extensivo, en cultivos como maíz, soja, trigo y sorgo”.

Farinati explicó que, con precios internacionales en baja y márgenes ajustados, la reducción de impuestos aliviana la presión sobre los productores y cambia la perspectiva: “Una vez que se hicieron esos anuncios, la conversación pasó a ser cómo hacemos para sembrar más y cómo invertimos en mejor tecnología” Fabian Marelli

Farinati explicó que, con precios internacionales en baja y márgenes ajustados, la reducción de impuestos aliviana la presión sobre los productores y cambia la perspectiva: “Una vez que se hicieron esos anuncios, la conversación pasó a ser cómo hacemos para sembrar más y cómo invertimos en mejor tecnología”.

La Argentina, un país clave

Recordó que la Argentina ocupa un lugar estratégico en el mapa global de Bayer: “Para una compañía como la nuestra, enfocada en el agro, el país es el número tres en relevancia a nivel mundial. Eso habla del potencial que tenemos”.

En este sentido destacó que se han dado pasos importantes en la desregulación y simplificación de procesos, lo que permite acelerar la llegada de nuevas semillas y fitosanitarios al mercado. También valoró los avances en propiedad intelectual, aunque admitió que todavía es un tema pendiente.

El directivo explicó que hoy Bayer utiliza datos e inteligencia artificial tanto para sus procesos internos como para ofrecer más valor a los clientes. “Hace 25 años el 100% de los ensayos se hacían a campo; hoy, solo entre el 1% y el 2% se hace así, el resto se trabaja con datos. Esto acelera los tiempos y multiplica las posibilidades”, señaló.

Farinati: “Si ajustamos y resolvemos los desafíos, hay muchísimo para crecer. El potencial es fenomenal” Fabian Marelli

De cara al futuro, mencionó la importancia de producir con criterios de sustentabilidad. “Los mercados cada vez van a estar más interesados en comprar productos que se generen bajo ciertos estándares y estarán dispuestos a pagar más por eso”, explicó.

Para Farinati, la agroindustria debe pensar no solo en producir, sino en qué vender y en qué condiciones lo hace. “Tenemos que poder trazar y demostrar el valor de nuestros productos en los mercados a los que llegamos”, afirmó.

El capital humano, una ventaja competitiva

Finalmente, resaltó la capacidad del agro argentino para absorber innovación. “El sector está conformado por productores instruidos y jóvenes, lo que lo convierte en un terreno fértil para incorporar nuevas tecnologías. Ese talento y esa apertura son lo que nos hace distintos”, aseguró.

Farinati insistió en que el campo argentino tiene todo para crecer exponencialmente si logra superar las trabas estructurales. “Si ajustamos y resolvemos los desafíos, hay muchísimo para crecer. El potencial es fenomenal”, concluyó.