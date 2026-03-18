“Cátedra de manejo”. Los materiales de Nidera brillaron en el plot de Expoagro

Nidera Semillas llevó a Expoagro 2026 una de las propuestas más potentes de la muestra: cinco lanzamientos comerciales en maíz, girasol y soja, la exhibición de 15 materiales en su plot demostrativo y el inicio formal de su campaña de trigo, que anticipa el lanzamiento de una nueva variedad para la próxima campaña.

La marca, semillero oficial de Expoagro desde hace siete años, aprovechó la edición número 20 de la exposición para mostrar su estrategia de innovación genética combinada con herramientas de análisis agronómico basadas en inteligencia artificial.

“Estamos viviendo un cambio de paradigma en la agronomía: pasamos de recomendar solo híbridos y densidades a diseñar estrategias productivas integradas, donde intervienen la ambientación del lote, la fecha de siembra, la fertilización, la densidad, la genética y el manejo del riesgo”, explicó Joaquín Lesser, gerente de Marketing de Nidera Semillas.

Este enfoque, apoyado en modelos de inteligencia artificial, permite evaluar múltiples combinaciones de variables antes de sembrar, optimizando la toma de decisiones productivas. Y este “know how” ya es parte ineludible de una de las redes comerciales más robustas del mercado: los RED-IN. Distribuidores exclusivos de la marca, constituyen un equipo entrenado para dar lo mejor en cada zona, apoyados en una plataforma digital que aporta todas las respuestas en base a la interpretación de datos estadísticos.

“Expoagro es nuestro primer gran punto de encuentro del año con los productores. Es el lugar donde escuchamos de primera mano sus expectativas y donde podemos mostrar cómo la genética y la información agronómica trabajan juntas para mejorar cada decisión productiva”, agregó Joaquín Lesser.

Los lanzamientos

En cuanto a las novedades que presentó Nidera en la exposición, se destacan dos nuevos híbridos de maíz, un híbrido de girasol y dos variedades de soja.

En maíz, los lanzamientos fueron el NS 7852 VIPTERA 3 y NS 7925 VIPTERA 3. El primero es un híbrido adaptable a siembras tempranas y tardías, pensado para toda la región maicera argentina. Complementa al NS 7765 presentado el año pasado, formando un conjunto de materiales de alto potencial y estabilidad. El segundo, por su parte, es un híbrido templado especialmente desarrollado para siembras tardías, con excelente comportamiento frente al complejo de achaparramiento y mejoras en rendimiento y perfil agronómico.

NS 7852 VIPTERA 3

NS 7925 VIPTERA 3

En girasol, el nuevo híbrido es NS 1117 CL. Se posiciona como uno de los materiales más competitivos del portafolio, con altos rendimientos en todos los ambientes, incluso en zonas girasoleras no tradicionales. Entre sus atributos se destaca su excelente comportamiento frente a Phomopsis, una enfermedad que viene ganando importancia especialmente en el sur de la región girasolera.

NS 1117 CL

En soja, Nidera suma dos nuevas variedades con fuerte perfil tecnológico. La 3226 Enlist NS (grupo de madurez 3.5) está diseñada para siembras de primera en ambientes de media a alta productividad en la región núcleo oeste y sur de Buenos Aires, y también para planteos de segunda en el Sur. Incorpora tecnología clave para el manejo de malezas y presenta buen perfil sanitario. En tanto, la 6726 Conquesta STS NS es una variedad con tecnología para control de malezas problemáticas y lepidópteros, destacada por su rendimiento y estabilidad en ambientes de baja a media productividad. Se posiciona para NOA, NEA, región central y Litoral.

6726 Conquesta STS NS

Todos los lanzamientos fueron sembrados en el plot 250, donde productores y asesores pudieron evaluar a campo su comportamiento. En total, el espacio contó con 15 materiales del portafolio de Nidera, incluyendo híbridos recientes como NS 7765 y NS 7624 VIPTERA 3 CL, además de los nuevos lanzamientos.

Por último, junto a su red de distribuidores, la marca dio inicio formal a su campaña de trigo, anticipando el trabajo de evaluación de materiales que desembocará en un nuevo lanzamiento triguero previsto para 2026. Se tratará de un trigo de ciclo corto, pensado para adaptarse a los sistemas productivos actuales y aportar nuevas alternativas a los productores.

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