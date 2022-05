Cayó el número de productores que sembraron trigo y afirman que fue por la falta de “reglas claras”

En los últimos dos años cayó el número de productores que sembraron trigo. Mientras en la campaña 2019/2020 se registraron 39.613, en la 2021/2022 fueron 37.471. Los datos surgen del último informe del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Se trata de 2142 productores menos.

En Twitter, el exsubsecretario de Agricultura de la Nación, Luis María Urriza, se refirió a los datos del SISA para cuestionar “Cerrando Brechas Productivas”, un programa que lanzó el Ministerio de Agricultura para la asistencia técnica específica a productores que quieran aumentar sus rindes de trigo.

“Un programa para ‘asesorar’ a 1.000 productores. Cuando en estos dos años perdimos 2.000 por políticas equivocadas del mismo Ministerio”, escribió en su cuenta personal.

En diálogo con LA NACION, el exfuncionario aseguró que la pérdida de productores de trigo fue consecuencia del “clima de incertidumbre”. Agregó que los pequeños productores lo que necesitan no es apoyo de agrónomos, sino “reglas claras”.

En ese sentido, indicó: “No es falta de conocimiento lo que tienen, sino que los pequeños productores son los que cuentan con menos herramientas para defenderse de las políticas del Gobierno, que son su principal traba”. Añadió: “Están limitados por sus intervenciones, esto es las retenciones, el tipo de cambio, las limitaciones a las exportaciones”.

“El problema más grande es que la incertidumbre hace que los productores, en especial los más pequeños, bajen su nivel tecnológico, fertilicen menos, compren semillas con menos tecnología, elijan monocultivo y se sojice la agricultura argentina”, destacó.

Cuadro 1: Resumen de Información declarada en SISA total país

El programa de Agricultura está destinado a los productores de las diferentes regiones que siembran entre 100 y 500 hectáreas de trigo y que, por cuestiones tecnológicas y de manejo, en las últimas tres campañas no superaron el rinde promedio del departamento donde realizaron el cultivo. Para ello, el programa ofrecerá asistencia técnica directa de profesionales a los productores a lo largo del ciclo del cultivo.

Al respecto, Urriza indicó: “Ese perfil de productor, que es chico o mediano, tiene un nivel alto de conocimiento de la agronomía para hacer trigo, pero fruto de las políticas del Gobierno utiliza un paquete tecnológico más barato para defenderse de la incertidumbre”.

El exfuncionario añadió: “Es una ofensa que le digan que no sabe, porque puede ser que no conozca la última tecnología y por supuesto que necesita asesoramiento agronómico, y lo tiene, pero el problema no es la tecnología, sino que las reglas no son claras y ante la incertidumbre de precio, baja su nivel tecnológico, pero no por desconocimiento sino porque se defiende”.