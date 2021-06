Cepo a la carne: los frigoríficos alertan que se necesita una rápida solución

Hay cierta expectativa positiva entre los frigoríficos en que haya una reapertura de las exportaciones. No barajan ninguna fecha posible. En sectores ligados a la Mesa de las Carnes están esperando una convocatoria del Gobierno y admiten que, si la salida es un nuevo acuerdo de precios, están dispuestos a discutirlo. “No estamos cerrados al diálogo”, plantean. Este es el panorama tras la reunión que anoche mantuvo el presidente Alberto Fernández con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para buscar una salida al tema.

Antonio Dángelo, del frigorífico Recreo –instalado en Santa Fe-, dijo a LA NACION que las expectativas son “favorables”, pero les preocupa el cuándo: “Si será a los 30 días, antes o después. Si es más de ese plazo nos traerá muchos problemas económicos. La verdad no sabemos si habrá una salida rápida porque el Gobierno todavía no nos llamó para explicar el motivo de las limitaciones a las operaciones, solo los conocemos por trascendidos”.

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, coincidió en el “optimismo” en función de que ayer se retomó el diálogo con el Consejo Agroindustrial, cuyos representantes fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. Los temas del encuentro fueron el impulsar una la ley de promociones a las inversiones y, por otro lado, resolver el tema del cepo a la carne. José Martins, titular del Consejo, dijo que se quedó “en abrir una mesa de diálogo para ver cómo se puede resolver esta preocupación”.

Desde el Gobierno buscan que los exportadores vuelquen más carne a precios reducidos al mercado local y analiza el suspender la venta al exterior de algunos cortes, como asado, vacío, tapa de asado, cuadrada. En este contexto, quiere que los operadores presenten un plan de embarques en general para el mes que ya empezó.

Urcía señaló que no espera que se avance limitando la salida de algunos cortes, ni en un escenario de suba de retenciones o cuotificación: “Son alternativas que no son buenas por la historia que ya tienen. No funcionan. Es necesario discriminar si el Gobierno quiere precio o ‘mesa de los argentinos’. Si es lo segundo hay que reforzar la Tarjeta Alimentaria, por ejemplo. Si quiere precio es otra cosa. Eso es lo que hay tratar de sacar en limpio de las conversaciones. Ya hemos dicho que cerrar las exportaciones no logra bajar precios”.

Expectativa

Desde el frigorífico Río Cuarto –autorizado por Senasa para exportar a China y a la espera de los últimos trámites para ingresar a ese país- Clodomiro Carranza insiste en que la medida decidida por el Gobierno argentino es “tan impensada” que es “difícil saber cómo van a reaccionar; puede que autoricen algunos cortes pero eso no va a modificar el precio de la carne” en el mercado interno.

“Es posible que la semana que viene baje un poco porque habrá algo más de oferta y hay menos dinero circulando, la gente no tiene plata y podría caer un poco el consumo”, sintetiza.

Mariano Grimaldi, propietario de Logros –el mayor exportador de Córdoba-, es el más pesimista: “No veo que haya una salida; presentamos otra propuesta y la siguen analizando. No tenemos respuesta. Es todo muy complejo desde el punto de vista del negocio, del trabajo y del cumplimiento de compromisos ya asumidos”.