Cerca de un acuerdo: máxima expectativa por una negociación en la avícola que tiene 1000 empleados y está paralizada

Después de un fin de semana tenso en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con movilizaciones y manifestaciones intermitentes, la empresa y los trabajadores de la planta “La China”, perteneciente a Granja Tres Arroyos, del grupo GTA, entraron en cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. Sucedió tras una larga audiencia a lo largo del día entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, (STIA) y los representantes de la firma. Fuentes cercanas al grupo indicaron a LA NACION que “se está llegando a un acuerdo”.

El martes de la semana pasada, los directivos del grupo empresario dieron la orden de cerrar las instalaciones y cortar la producción. Aludieron que pararon para reordenar la fábrica y la producción dado que se trata de la manipulación de alimentos y que el personal habría estado trabajando a desgano. La firma está en procedimiento preventivo de crisis, por tanto, una de las posibilidades es ofrecer el retiro voluntario a una parte del personal. El conflicto en esa planta se inició por el pago de un porcentaje extra que se daba dentro de los sueldos y que, producto de la crisis que atraviesa la firma, no puede sostener.

Ante la falta de un acuerdo entre las partes, el sindicato solicitó pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles. En el medio se venció la conciliación obligatoria, que estuvo vigente hasta este lunes. El Ministerio de Trabajo local, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de la audiencia, instó a las partes a no tomar ninguna medida hasta la próxima audiencia que se realizará pasado mañana, a las 14.

El jueves hubo movilizaciones y una asamblea en el ingreso del frigorífico Gentileza Sindicato de Alimentos

La empresa pagaba el 21% de salario extra al convenio laboral: 9% de salario y 12% de presentismo que no tienen el resto de las empresas. Uno de los puntos a negociar de parte de la firma era reducir un porcentaje de ese beneficio que tenían los trabajadores. En esa planta hay aproximadamente 900 trabajadores quincenales y 100 mensualizados.

Fuentes cercanas a la firma señalaron que “se está llegando a un acuerdo”. Este martes, el sindicato STIA va a someter a los trabajadores a una votación para aprobar el procedimiento preventivo de crisis, que tendrá que tener el aval del sindicato. En esa línea, el sindicato deberá revelar la votación el miércoles y de aprobarse el procedimiento, según aclararon fuentes al tanto del conflicto, el jueves la planta volverá a estar en funciones. Entre los números que manejan hasta ahora habría alrededor de 200 personas que quieren el retiro voluntario, es decir, un 20% del total de la planilla del personal.

A lo largo de la semana y el fin de semana, el gremio encabezó importantes movilizaciones y llevó adelante una asamblea en la puerta de la planta frigorífica. También hizo una caravana hasta el Boulevard Montoneras y marcharon a la plaza Ramírez de Concepción del Uruguay.

La movilización que se realizó el fin de semana en Concepción del Uruguay Gentileza

Días atrás, Miguel Ángel Klenner, secretario seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), había dicho tras el freno de la producción: “Dejó a la gente afuera que estaba en el turno noche, y a las personas que ingresaban no les permitieron ingresar. Cerraron la planta; 1000 trabajadores están afuera, sin trabajo. La empresa no contestó el motivo, no dio explicación. Fuimos con una escribana, no nos quisieron recibir. Hicimos una asamblea. Es un atropello a los derechos de los trabajadores y a la ley en sí”.

Fuentes cercanas al Grupo GTA indicaron a este medio días atrás que el personal comenzó a trabajar a desgano, tras conocer la decisión de la firma de no abonar los beneficios extra de los que gozan los trabajadores por la crisis que atraviesan. “Estamos buscando un paraguas de negociación para poder acercarnos al salario que tiene la competencia, porque si no no vamos a poder ser competitivos. Esto afecta nuestra competitividad, especialmente en un contexto de baja inflación. Nuestro objetivo es mantener la fuente de trabajo, por lo que necesitamos ajustar los costos salariales para alinearnos con el mercado. Sin embargo, en esta planta no hemos logrado un acuerdo, a diferencia de las demás”, indicó una fuente al tanto del conflicto.

Belkis Martínez Por