Una pareja de argentinos vivió un insólito momento cuando se encontraba a bordo de su casa rodante en la frontera entre Sahara Occidental y Mauritania. Mientras atravesaban los controles para ingresar a Mauritania, Sofía y Nicolás fueron sometidos a una serie de preguntas hasta que mencionaron que son de la Argentina.

La pareja recorrió en motorhome el continente europeo y luego entraron a África. Ambos decidieron, según explicaron, pasar la frontera con el pasaporte español en lugar del argentino para que el trámite sea más simple. Al tocar el puesto de control de Mauritania, los recibió un hombre tapado que comenzó a hacerles preguntas. La secuencia quedó grabada por una cámara que estaba en el vehículo.

“¿De dónde son?“, cuestionó en inglés, a lo que la pareja respondió, también en inglés: ”Argentina y España. Tenemos ambos pasaportes, tenemos pasaporte español. Nacimos en la Argentina. Nacimos en la Argentina, pero tenemos pasaporte español". Fue así que Nicolás quiso explicarle, con la barrera del idioma interponiéndose por momentos, que los dos poseen la doble nacionalidad.

El insólito momento que pasó una pareja de argentinos en la frontera de Mauritania

El oficial del puesto migratorio les consultó a dónde se dirigían en el país, por lo que el hombre, mientras Sofía observaba la secuencia y acotaba, le mostró en su teléfono el campamento donde iban a parar con el vehículo.

Tras ello, el policía soltó una frase en francés, idioma ampliamente utilizado en Mauritania: “¿El país de Lionel Messi?“. Ya con una sonrisa y más relajados, la pareja asintió. ”[Diego Armando] Maradona, [Juan Román] Riquelme", dijo el funcionario, entusiasmado, y Sofía y Nicolás continuaron: “Maradona, Riquelme, [Gabriel] Batistuta”.

“Boca Juniors”, expresó Sofía. “Bienvenidos”, les dijo el policía, dejando pasar el vehículo.

Ya cuando ingresaron, Nicolás explicó a sus seguidores: “Ser argentino en el mundo, gracias al fútbol, te abre muchas puertas, te acerca un poco más a la gente”.

La pareja con su camioneta en Mauritania @modovan.ph

En la descripción del posteo, dieron más detalles de lo ocurrido. “Esto nos pasaba manejando nuestra casa por Mauritania... casi nos da algo... unos nervios. ¿En qué momento se nos ocurrió decir que teníamos dos pasaportes?“, cuestionaron, arrepentidos.

Luego, explicaron que habían decidido entrar al país con el pasaporte español por algunos motivos: “Primero, porque el vehículo es español y creíamos que era lo más fácil para que todo encaje. Segundo, para muchos países de África te ahorras pedir y pagar una visa (no es el caso de Mauritania, pero si, el de Senegal y Gambia)”.

Además, señalaron que en Mauritania hay muchos controles policiales donde te piden la “Fiche”. “Es un papel con todos tus datos. Nosotros decidimos sacar fotocopias de los pasaportes y directamente entregar eso. Las fotocopias las hicimos del pasaporte español. Lo primero que nos sale decir siempre, obviamente, es Argentina!! Pero en ese momento nos agarró un corto y no sabíamos que decir. En el instante en que lo dijimos, sabíamos que la habíamos cagado. Aguante Argentina!!! Aguante Messi, Maradona, Riquelme, Batistuta y Boca”, concluyó la publicación con alegría.