Comenzó un sorpresivo paro en el principal polo agroexportador del país

En medio de una tensa discusión salarial con los exportadores de granos y subproductos, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo, en pleno polo agroindustrial exportador del Gran Rosario, comenzó un sorpresivo paro de actividades que afecta la venta al exterior del principal rubro generador de divisas. El sindicato, que realiza la protesta junto a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, dijo que los exportadores no ofrecen incrementos inmediatos para los empleados. El gremio pidió una recomposición del 20%. En tanto, las empresas del sector respondieron que ya concedieron subas por encima del IPC. Su propuesta es reconocer la inflación a mes vencido. El conflicto se da en medio de la cosecha récord, lo que puede afectar la venta al exterior.

Tras una asamblea, SOEA dio a conocer el inicio de una protesta. Esta fue rechazada por los exportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

“Debido al vergonzoso ofrecimiento de un 0% para el mes de mayo y, para junio en adelante, solamente la actualización según el índice publicado por el Indec, hemos realizado una reunión conjunta entre el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva. Ante esta provocadora oferta, y luego del debate correspondiente, se aprobó por unanimidad iniciar una medida de fuerza a partir de este momento, hasta tanto el grupo de empresas se siente en una mesa de negociación con una voluntad real de consensuar un aumento salarial acorde a las necesidades y al esfuerzo diario de cada compañero aceitero", expresó SOEA.

Fuentes gremiales consultadas por LA NACION indicaron que se solicitó una suba del 20% marcelo-manera-7533

El gremio agregó que realiza la medida de fuerza “en defensa del salario, las condiciones laborales y la dignidad de todos los trabajadores del sector”. Remarcó: “Los trabajadores hemos demostrado, una vez más, compromiso, responsabilidad y predisposición al diálogo. Sin embargo, no vamos a permitir que se siga dilatando una recomposición salarial justa mientras el esfuerzo de los aceiteros sostiene la producción y las ganancias del sector”.

Luego defendió la realización del paro iniciado en las terminales: "Cuando las patronales desconocen la realidad de las familias trabajadoras, la organización y la lucha son el único camino para defender nuestros derechos, nuestro salario y la dignidad de cada compañero".

Fuentes gremiales consultadas por LA NACION indicaron que se solicitó una suba del 20% y agregaron: “La medida de fuerza ya se está implementando en todas las terminales portuarias aceiteras y biodiésel del Departamento San Lorenzo y, por su parte, lo que corresponde a la Federación [a nivel nacional]”. Detallaron que la duración “será evaluada al finalizar cada jornada y en asambleas permanentes con el Cuerpo de Delegados”.

Lo que dicen los exportadores

Luego de conocerse la medida de fuerza, desde Ciara insistieron que los aceiteros cobran por encima del resto de la actividad privada y que se otorgaron subas salariales superiores a la inflación.

“El salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones. Esto implica una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal”, expresaron.

El conflicto se da en medio de la cosecha récord Marcelo Manera

Añadieron que “en las categorías superiores la diferencia llega hasta el 117%, y el salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo de 2026″.

En este marco, indicaron que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 mientras ⁠el salario aceitero aumentó 361% el IPC lo hizo un 299%.

Señalaron que ⁠el dólar aumentó 304% y la soja en pesos subió 179%. En este contexto, alertaron que la actividad industrial cayó: “en el primer trimestre de 2026, la molienda acumulada de soja fue 9% menor que en el mismo período de 2025″.

“Desde enero de 2026, el salario aceitero ya aumentó 13,5%, por encima de la inflación acumulada de 12,3%. Además, se otorgó un anticipo promedio de $600.000 por trabajador para cubrir toda la inflación del primer semestre”, indicaron.

¿Por qué es desorbitante el pedido de los sindicatos aceiteros?



Para entender el conflicto, primero hay que mirar los datos.



El salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones. Esto… pic.twitter.com/cGwlnUXLw1 — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) May 27, 2026

Para los empresarios del sector, “el nuevo pedido salarial del 20% equivaldría a proyectar una inflación anual del 34,6%, mientras que la soja en pesos cayó 9% entre enero y mayo”.

Advirtieron que “cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores, con una pérdida estimada de $160.000 por día para cada trabajador”.

Según los exportadores, “este conflicto ya no es salarial: es político, contra la política económica, y termina afectando a una actividad estratégica para el país”.

Insistieron que la propuesta es “actualizar los salarios sobre la base del Índice de Precios al Consumidor que publica todos los meses el Indec. Es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación”. Los exportadores calificaron de “desorbitante” el pedido gremial.