La nueva profesión que se necesita en la Argentina para un proyecto que generará US$20.000 millones en exportación

La tecnología no solo está transformando las profesiones y replanteando la manera de atraer a las nuevas generaciones, sino que también está creando puestos de trabajo inéditos, para los que las empresas necesitan encontrar y formar talento. Este fue uno de los temas que se habló en el Summit de Recursos Humanos organizado por LA NACION.

Con un proyecto que implicó US$15.000 millones de inversión, se constituyó Southern Energy (SESA), un consorcio formado por las principales empresas de energía del país (Pan American Energy, YPF, Pampa Energía), la británica Harbour y la noruega Golar, que busca aprovechar todo el potencial y desarrollo que tiene Vaca Muerta, en una iniciativa que permitirá la exportación del gas natural licuado local. El grupo llevará adelante una iniciativa inédita: adquirirán dos buques de licuefacción, también conocidos como Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) que, en pocas palabras, se pueden definir como plantas que producen gas licuado, pero con un detalle particular: están ubicados en un buque, en medio del mar, a pocos kilómetros de la costa.

“Se habla de que esto representará US$20.000 millones de dólares en exportaciones, en todo el contrato, cuando ya estén listos los dos buques operativos”, explicó Guillermo Marzaroli, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Southern Energy, en diálogo con la periodista Carla Quiroga.

Además, detalló la dimensión de la inversión: “Esto es inédito, incluso a nivel global; la Argentina tendrá dos buques de licuefacción, mientras que en el mundo existen solo ocho”.

Guillermo Marzaroli, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Southern Energy Fabián Malavolta

En ese contexto, Marzaroli encabeza la desafiante tarea de conseguir talento para trabajar en una industria que nunca existió en el país. “Esto es algo totalmente nuevo, que requiere técnicos especializados”, explicó el experto, y detalló que, una vez que estén operativos los barcos, se crearán 400 empleos directos, además de otros tantos indirectos, “por lo que lo interesante de todo esto es que también generará un derrame y un desarrollo, especialmente en la provincia de Río Negro”.

Señaló que la Argentina cuenta con “muy buen talento local” y reveló que su foco está principalmente en desarrollar “capacidades locales... rionegrinos”.

“Queremos que principalmente la provincia de Río Negro sea la dadora de todos esos recursos y el gran desafío es desarrollar ese talento; lo técnico se aprende, pero creo que el gran reto es la velocidad en el aprendizaje y la adaptabilidad cultural que también requiere esto”, agregó.

En definitiva, se están convirtiendo en formadores de un perfil de trabajadores que hoy no existe en el país. Los pocos que existen en el mundo están muy demandados. “Hoy, primeramente, tenemos que mirar algunos perfiles de oil & gas, pero también de industrias mineras o petroquímicas, donde se pueda hacer un reskilling de ciertos perfiles”, apuntó Marzaroli.

Explicó que esta industria implica una forma de trabajo distinta, que aún no está muy desarrollada en la Argentina: trabajar offshore. “En lugar de ir a la oficina o a una planta industrial, tenés que trabajar en un buque, a 5 km de la costa, con turnos de 12 horas y tiempo de descanso y esparcimiento en el buque”, detalló Marzaroli, y agregó: “Buscamos perfiles que estén dispuestos a ese desafío, por eso la base es la adaptabilidad; y también la velocidad de aprendizaje”.

Por lo pronto, se encuentran trabajando para la llegada de los buques, preparando toda la instalación, plantas compresoras de gas, construyendo un gasoducto de 14 kilómetros, un tendido de ductos offshore y un sistema de amarre. El plan es que en 2027 llegue el primer buque, para el cual deberán tener todo listo, desde la infraestructura hasta el talento contratado.

Detalló que los buques llegarán con personal extranjero ya capacitado, un 40% de lo que se necesitará, pero “el objetivo final es que el buque sea 100% operado por personal argentino”. De esta forma, usarán la técnica de job shadowing, un entrenamiento en el puesto de trabajo, donde el empleado aprenderá junto a mentores técnicos, que en este caso, vendrán de otros países.

Parte de su objetivo es colaborar con las comunidades locales, para lo cual han cerrado un acuerdo impulsado por el gobierno provincial con una escuela técnica en San Antonio Este y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. A través del programa de formación energética acercan a chicos de escuelas técnicas a este mundo, para ir formándolos. “Se trata de un proyecto no apto para ansiosos, extremadamente desafiante, donde creo que habrá una puja de talento importante”, concluyó Marzaroli.