Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6542 vacunos ingresados en 200 camiones jaula. Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas se realizaro con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas con respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 11,57% al pasar de $3458,644 a $3058,486, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,17% al pasar de $4233,278 a los $4240,367.

Los novillos, con 552 cabezas, representaron el 8,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 462 kg; $4500 con varios lotes de 432 a 547 kg, y $4400 con 553 kg. Por las mejores vacas se pagó $3900 con 431 kg; $3700 con 480 kg, y $3400 con 515 y con 580 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5750 con 344 kg; $5400 con 370 kg, y $5000 con 407 kg, y en vaquillonas, $5500 con 270 y con 282 kg; $4750 con 358 kg, y $4400 con 399 y con 415 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3058,486, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4240,367. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4240,387. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4247,687. Detalle de venta: 552 novillos; 850 novillitos; 877 vaquillonas; 2847 vacas; 1066 conservas, y 323 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (196) Campomar e Hijos n. 38, 521 kg a $4500; Est. El 30 de Diciembre nt. 13, 355 a 5300; Gómez Videla vq. 28, 326 a 2000; 27, 347 a 2100; Sierras de Azul vq. 13, 374 a 2000. Aguirre Urreta Jorge SA: (31) Gaztambide v. 12, 520 a 3100. Asoc. de Coop. Argentinas: (118) Asoc. de Cooperativas v. 32, 504 a 2800; Mouzet Mazza v. 12, 497 a 2900; Rolandi v. 12, 508 a 2600; 13, 567 a 2800.

Balcarce y Cía. SRL: (191) Bigatti vq. 14, 341 a 2100; Casteglione vq. 14, 417 a 2150; Hermanos Peluffo vq. 25, 348 a 2100; Mendi Arte El 6 nt. 20, 480 a 2800; Mercader vq. 35, 322 a 2100. Blanco Daniel y Cía. SA: (202) Grupo D y V vq. 47, 391 a 4400; 30, 361 a 4600; 40, 343 a 4800; Baratcabal nt. 50, 492 a 4000. Brandemann Consignataria SRL: (305) Bara v. 13, 512 a 3000; López nt. 14, 381 a 5000; Mallerstang vq. 18, 390 a 2000; 13, 420 a 2300; Cereigido v. 12, 593 a 2000; 17, 786 a 2800; Semilagro vq. 25, 411 a 2000; Suárez vq. 14, 415 a 4400; 18, 385 a 4500.

Casa Massola SA: (34) Vieytes vq. 12, 426 a 1700. Colombo y Colombo SA: (172) Gutiérrez vq. 14, 405 a 1850; Copal v. 18, 480 a 2400; Nalgay v. 22, 510 a 3100; Rincón de la Laguna n. 33, 481 a 4500. Colombo y Magliano SA: (518) Agro-Tacuapi v. 14, 629 a 3200; vq. 31, 327 a 5200; Bravo vq. 16, 348 a 4650; 30, 318 a 4800; 17, 323 a 5220; 17, 299 a 5300; Charles de Guerrero nt. 12, 467 a 2300; Chiarle vq. 17, 326 a 2100; v. 22, 447 a 2300; Golpe de Agua v. 12, 538 a 2700, La Estelita vq. 18, 306 a 4800; 25, 300 a 4850; 24, 310 a 5300; 23, 282 a 5500; Treppi vq. 24, 371 a 4500; Viejo Adolfo v. 25, 504 a 3300. Consignataria Blanes SRL: (34) García vq. 13, 332 a 2100. Consignataria Melicurá SA: (266) El Broquel nt. 43, 356 a 4200; Fund. de Asist. San Luis Orione tr. 13, 444 a 2300; Garín v. 12, 460 a 1900; 13, 486 a 2100; Ramis nt. 14, 397 a 4300; Simón v. 25, 495 a 3000; Terra v. 13, 451 a 2500; 21, 469 a 3000. Consignataria Nieva y Cía. SA: (57) Calvo v. 12, 511 a 2400; 14, 547 a 2500. Crespo y Rodríguez SA: (36) Don Pedro de Albariño vq. 13, 438 a 3700; 15, 395 a 3900.

Dotras, Ganly SRL: (75) Ecoganadera vq. 17, 343 a 2200; Est. San Javier de Rauch nt. 33, 395 a 4200. Ferias Agroazul SA: (51) Andre Lavalle vq. 12, 415 a 3500.Gahan y Cía. SA: (83) Civalero v. 14, 574 a 2900. Ganadera Salliqueló SA: (65) Nora Deka Ártica nt. 22, 419 a 3600; vq. 12, 362 a 3500. Gananor Pujol SA: (57) La Maturraca nt. 14, 314 a 3900; 13, 325 a 4000. Goenaga Biaus SRL: (91) Las Marías de Vasco vq. 12, 409 a 1800; 12, 411 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (177) Cye v. 22, 465 a 2000; 13, 475 a 2100; 15, 470 a 2200; 13, 511 a 2600; Brumana de Squirru v. 38, 462 a 2900; Doartero n. 32, 438 a 4500.

Harrington y Lafuente SA: (59) Zumag vq. 22, 381 a 1500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (271) Argendani nt. 13, 388 a 4450; 71, 403 a 4500; Est. Don Pancho vq. 24, 388 a 2000; 14, 380 a 2100; Justo y Olgiati v. 19, 547 a 3400; Latuf vq. 12, 367 a 1800; 15, 419 a 2000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (34) Crilime vq. 12, 327 a 4650.

Jáuregui Lorda SRL: (159) Álvaro nt. 17, 340 a 5550; vq. 32, 330 a 5400; Sánchez, Otero, Ozon y Escalona n. 12, 448 a 4500; v. 16, 478 a 3000; Soproga v. 12, 490 a 2700; 14, 435 a 2900.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (106) Est. y Cabañas La Centella nt. 14, 446 a 4000; Mapis Agropecuaria vq. 21, 410 a 1900. Lartirigoyen & Oromí SA: (252) Avenales vq. 15, 399 a 3000; Cirio Hnos. n. 17, 462 a 4600; F.I.C.A. v. 13, 469 a 2600; vq. 16, 428 a 3000; Lartirigoyen vq. 16, 381 a 2300; Lorda nt. 15, 355 a 5300; vq. 12, 358 a 4750; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 18, 388 a 2000; Transporte Aleli v. 16, 459 a 2600. Llorente-Durañona SA: (36) Nuestro Orgullo v. 21, 466 a 2800; 15, 480 a 3200.

Madelan SA: (222) Corral Pampeano v. 18, 437 a 2280; Deyheralde Álvarez v. 13, 464 a 3000; La Esmeralda Agrop. vq. 14, 420 a 2700; San Pedro Agrop. v. 24, 523 a 2700. Martín G. Lalor SA: (215) Ciancaglini n. 34, 514 a 4500; Comp. de Tierras Tecka nt. 14, 396 a 4900; El Combate v. 12, 488 a 3100; Ferro nt. 36, 344 a 5750; vq. 14, 270 a 5500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (243) Agote vq. 16, 383 a 3200; Fundación Funisal vq. 13, 430 a 3900; Rebolini Alberdi v. 13, 598 a 2800; Rodríguez y Marchete v. 22, 529 a 3100. Monasterio Tattersall SA: (453) Armesto nt. 14, 425 a 4500; Bernal vq. 14, 305 a 5300; 23, 302 a 5350; Capelo v. 14, 619 a 2000; El Pelusa vq. 13, 417 a 2000; v. 12, 464 a 2500; Uzubiaga v. 15, 435 a 2400; 12, 495 a 2500; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 36, 460 a 4500; Los Míos n. 24, 553 a 3500; Soproga v. 17, 459 a 2800; 26, 443 a 3200. Nieva H. y Asociados SRL: (48) Mogni nt. 25, 389 a 5100; 23, 380 a 5150.

Pedro Genta y Cía. SA: (100) Agrovest de la Cuenca vq. 17, 413 a 2300; Los Elu vq. 25, 385 a 2000; Pereda vq. 23, 397 a 2100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (473) Agropecuaria Las Helenas vq. 15, 356 a 2100; Blasfer n. 53, 464 a 4500; Cabure n. 46, 474 a 4500; Campomar e Hijos n. 39, 484 a 4500; Cárdenas tr. 15, 386 a 2300; 14, 442 a 2400; Don Carlos v. 15, 547 a 2800; Don Juancito v. 12, 490 a 2300; Gasulla v. 14, 432 a 2520; Roca Mora v. 31, 499 a 2100; 32, 389 a 2150; 32, 495 a 2200; Total v. 33, 432 a 2520. Santamarina e Hijos SA: (155) Huelquen v. 16, 505 a 2300; La Vía Láctea vq. 30, 407 a 2000; v. 17, 515 a 2250; Servimec nt. 21, 430 a 4450; 19, 402 a 4500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (104) Est. Aleluya v. 12, 623 a 2350; Gabastou vq. 14, 394 a 3150; 16, 362 a 3600. Wallace Hermanos SA: (66) Establecimiento 8 de Mayo v. 13, 490 a 3000; Schneider nt. 29, 401 a 4200.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (107); Hourcade Albelo y Cía. SA (31).