Ernesto Marcenaro Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2019 • 16:04

De cara a las elecciones presidenciales del mes próximo, el ejecutivo de una firma de insumos para el campo expresó ante los empleados el temor a un cambio de políticas para el agro y les pidió que piensen "cómo eligen su futuro, el de sus hijos y el del país".

Se trata de Ernesto Marcenaro, ingeniero en producción agropecuaria y gerente en la firma Bayá Casal SA Saladillo, Buenos Aires.

Marcenaro suele tener intercambios con el equipo de trabajo de ese lugar, donde se desempeñan unas 50 personas, para apuntar a "mejora en los procesos", y ayer recurrió a lo que denominó "en forma excepcional" el diálogo con los empleados de cara a las elecciones.

Pese a que en una reciente reunión con la Mesa de Enlace Alberto Fernández le dijo a la dirigencia rural que no piensa en intervenciones distorsivas para el comercio del agro, como las que hubo en el gobierno anterior con las trabas para exportar, en el sector hay incertidumbre a qué hará el candidato presidencial si gana. La incertidumbre se relaciona también con las expresiones de referentes ligados al espacio de Fernández, como Juan Grabois que propuso expropiar campos o el diputado nacional Felipe Solá, que sugirió el retorno de una Junta Nacional de Granos.

Marcenaro subió un video a la red Twitter con la siguiente nota: "Ayer tuve una reunión con los empleados a cargo. Fue difícil, pero lo tuve que hacer. Todos nosotros que estamos en la cadena de valor de la Agroindustria sabemos que nos van a hacer pedazos y su futuro trabajo estará en riesgo. ¡DEBEN SABERLO!"

En el video el profesional les dice a un grupo de empleados que "hoy la Argentina está mantenida por gente como ustedes que se usa para poder mantener poderes que no tienen que ver con la producción".

Luego señala, sin nombrar a ningún candidato de las próximas elecciones, que "tienen tiempo hasta un mes para pensar y ver cómo eligen su futuro, el de sus hijos y el del país, pero piensen que esto va a llevar 20 años por lo menos".

"No es un político el que lo va a solucionar, es el argentino, todos los días, con un esfuerzo fenomenal, porque la Argentina está atravesada por una crisis de hace 50 años; no se va a solucionar en estos tres años", agregó.

Ante una consulta de LA NACION sobre por qué decidió dar ese mensaje a los empleados, el profesional explicó: "Lo que busqué con la charla es simple, que nos enfocamos en donde realmente nos afecta particularmente esta elección. Esto es ni más ni menos su trabajo".

"Además, quise darle relevancia a que las acciones que nosotros hacemos nos impactan directamente en nuestra vida cotidiana y no poner en los otros la responsabilidad de nuestras decisiones. Quiero lo mejor para nuestro sector no con ánimo de perjudicar a otro sector, pero es el que conozco y sé cuáles son las políticas que lo afectan en su crecimiento. En las empresas como en las familias siempre sirve hablar directamente. Ellos podrían recriminarme el día de mañana no haberles advertido acerca de posibles riesgos ante un cambio de política para el sector", añadió.

Para Marcenaro, la próxima elección va a impactar "en todos los aspectos del sector agropecuario y su cadena". Remarcó que en el video se planteó la protección de la fuente de trabajo de los empleados.