El USDA dio detalles del plan de Trump para los farmers

23 de mayo de 2019 • 17:46

Luego del anuncio de la administración de Donald Trump de un plan de apoyo a los farmers por la guerra comercial con China, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dio detalles de su implementación.

Según un informe que realizó Granar al respecto, el USDA "destinará 14.500 millones de dólares para pagos directos a los productores y 1500 millones para la compra de productos agropecuarios".

El Programa de Facilitación de Mercados para 2019, autorizado por la Ley de Estatutos de Commodity Credit Corporation, y administrado por la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), proporcionará 14.500 millones de dólares en pagos directos a los productores.

"Estos pagos, en los que estarán incluidos entre muchos otros los productores de granos como soja, maíz y trigo estarán basados en una tasa fija por condado y dependiendo la cantidad de hectáreas sembradas en el presente año, sin que estas puedan exceder lo implantado en 2018", precisó Granar.

Agregó que el USDA aclara que "los pagos por acre no dependen de qué cultivo se siembran en 2019, por lo tanto no distorsionarán las decisiones de siembra".

"China no ha cumplido con las reglas durante mucho tiempo y el presidente Trump las está defendiendo, enviando el claro mensaje de que Estados Unidos ya no tolerará sus prácticas comerciales desleales, que incluyen barreras comerciales no arancelarias y el robo de propiedad intelectual", dijo Sonny Perdue, secretario de Agricultura de EE.UU.

"El presidente Trump siente un gran afecto por los granjeros y rancheros de Estados Unidos, y sabe que están siendo los más afectados por estas disputas comerciales. De hecho, nunca he sabido de un presidente que haya estado más preocupado o interesado en el bienestar de los agricultores y en la rentabilidad a largo plazo que el presidente Trump", añadió.

También recibirán pagos los productores de lácteos, de cerdos y de diversas producciones agrícolas.

Los pagos se harán en hasta tres tramos. Solo hay certeza de fecha del primer pago (a fines de julio o principios de agosto), ya que el segundo y el tercero serán evaluados según las condiciones del mercado y las oportunidades comerciales.

"El anuncio oficial del muy esperado paquete de ayuda no trae datos capaces de generar algún impacto importante sobre el actual rumbo de las cotizaciones de los granos en Chicago, donde el tiempo húmedo y el atraso de la siembra de los granos gruesos continúan siendo los principales fundamentos para la construcción de esos precios", analizó Granar.

"Resulta importante no perder de vista que más allá de lo urgente, que es la evolución de las siembras, persisten fundamentos que condicionan eventuales subas. Sobre todo para el caso de la soja, que parece ser el cultivo que hoy concentra todos los riesgos por tener un plazo de siembra más extendido que el del maíz, las existencias finales previstas por el USDA para la campaña 2018/2019 son récord, con 27,09 millones de toneladas. Así, dependiendo de cuál será la superficie que finalmente cubra la oleaginosa, el volumen de oferta estadounidense en la campaña 2019/2020 bien podría ser también récord", precisó la firma.