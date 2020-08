Confianza. El mensaje de un exintegrante de la "Generación Dorada" al campo

Andrés Nocioni participó del Congreso XXVIII de Aapresid

Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 09:49

El exjugador de básquet, Andrés Nocioni y el entrenador de hockey, Sergio Vigil , participaron del XXVIII Congreso de Aapresid, "Siempre vivo, Siempre verde", en donde hablaron, entre otros temas, de la pasión y el trabajo en equipo en el deporte y de cómo convertir esa herramienta en algo útil para las tareas cotidianas en el campo.

"Tenemos que tratar de ser lo mejor posible en nuestro ámbito, los resultados pueden variar, pero no se tienen que perder los objetivos, se tiene que tener plena confianza en nosotros mismos para no perder la esperanza y tratar de seguir con los objetivos. Van a haber miles de problemas, es muy difícil que vaya todo en el camino que uno quiere", dijo el exbasquetbolista.

Ambos coincidieron en la importancia de acompañar en el proceso en todos los sentidos, guiarse, además por la tecnología para achicar el margen de error en la producción. "(Los integrantes) de la Generación Dorada hemos entendido que no solo hace faltan ganas, sino que hay que estar preparados y trabajar para poder tener información y tomar decisiones en el momento justo y preciso. Hemos entendido cómo eso nos ayuda a ser mejores personas", afirmó.

Amplió, además, que en este momento de revolución tecnológica, de alguna forma, eso ayuda a efectivizar el trabajo.

En esa línea lo hizo Vigil, quien habló de la confianza, seguridad y bienestar en los equipos de trabajo. Y sostuvo que una "alta seguridad en el team no significa que no hayan personas ni equipos invencibles. Cuando sembramos con un equipo colectivo es imposible no cosechar", agregó.

Sergio "Cachito" Vigil dio un discurso motivacional en el Congreso de Aapresid

"Cuando hay un problema se tiene que tener como base el armado del equipo; los valores y todo lo que se tiene que tener para pasar esos problemas. Van a pasar cosas que nos van a sacar de nuestro camino, pero nunca se tiene que perder de vista el plan y los objetivos. En el campo, por ejemplo, lo que se necesita del equipo", sostuvo Nocioni. Añadió que es necesario que se arme un equipo de trabajo para que cuando pase eso se debe saber confiar y delegar responsabilidades en otras personas.

Vigil agregó que en el campo, como en la vida misma, habrán situaciones que lleven a las personas o a los productores a salirse del eje donde están. Sin embargo, es importante mantenerse dentro. "Tal vez por condiciones climáticas, una falla, un gol en contra, los equipos de verdad son los que vuelven rápido al eje. Se tienen que promover valores que lo sustenten. Tener un sueño que vaya más allá de los productores, somos los eslabones para que eso ocurra y nuestro compromiso es que suceda en equipo", afirmó.

El exentrenador de las Leonas sostuvo que no cree en un liderazgo de influencia, sino en el líder y para que eso suceda las personas tienen que movilizarlo, que lo inspiren. "Se puede inspirar y guiar a partir de distintas situaciones", narró.

El exjugador de la NBA contó que está en el sector productor desde hace 18 años y a partir de entonces ha visto una gran evolución tecnológica en el agro, "que cuando uno se sienta a ver, se puede sentir intimidado", aseguró. No obstante, amplió, "cuando uno ve crisis, es un momento de crecimiento, una oportunidad, cuando hay una crisis que se puede resolver, es un momento que se puede reaccionar, como empresa o institución se puede crecer".

"Hay que usar la tecnología para cuidar el suelo. Es bueno e importante que haya que cuidarlo", cerró Vigil.