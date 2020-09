El conflicto enfrenta a los estudiantes con la casa de estudios Crédito: Twitter UBAonline

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires están molestos porque, según alertan, podrían perder un año lectivo por un protocolo de la casa de estudios. Se trata de una correlatividad en las prácticas de dos materias de quinto año que duran cuatro meses que los imposibilitaría avanzar al último curso en 2021. Y esto los obligaría a recibirse recién en 2022.

El planteo que hicieron ante las autoridades de la Facultad es que se suspenda la correlatividad de las materias y poder realizar las prácticas en el transcurso del 2021, en paralelo a lo que se hace en el sexto y último año de la carrera. Desde la UBA le dijeron a LA NACION que esto no es factible porque en el último curso también hay otras prácticas que se sustentan con las clases previas y que hacerlo "bajaría la calidad educativa".

"El sexto año de nuestra carrera solo la podés empezar a principio de año, si alguien no pudo cursar estas prácticas hospitalarias no podría ingresar al último curso y tendría que esperar hasta 2022. Lo que pedimos los estudiantes es cursar (las clases teóricas) y que quede pendiente para el último año la parte práctica que se hace en el Hospital de Veterinaria", dijo Lucía Tovar, presidenta de la agrupación Universitaria de Estudiantes de Veterinaria (Evet UJS).

Las prácticas tienen una duración total de cuatro meses. Los estudiantes dicen que se pueden cursar en el transcurso de 2021 durante cualquiera de los dos cuatrimestres o en el verano. Son 150 alumnos de veterinaria los que están en esa situación.

"Nosotros tenemos en cuenta la situación de los docentes sobre los métodos tecnológicos para dictar las clases, por eso hacemos el reclamo para cursar esta parte online y creemos que tenemos que ir de la mano para que se pueda abrir la libertad de cátedra", añadió. Ante los reclamos, dijeron los estudiantes, el decano de la Facultad de Veterinaria, Alejo Pérez Carrera, habría expuesto que por ahora no están dadas la situación sanitaria para regresar al Hospital Escuela de Veterinaria.

"Pedimos una excepción de avanzar con la parte teórica y después hacer la práctica sin perder el año lectivo. Para la gente que está a pocas materias de recibirse estar tan cerca es poder acceder a la posibilidad de tener un título y la matrícula", argumentó la estudiante.

Según plantean los alumnos, no falta espacio para un protocolo sanitario dentro de la Facultad, ya que una de las cátedras se puede desarrollar al aire libre porque todo se hace con caballos y vacas en el espacio abierto. En tanto, la otra materia que sí es adentro del hospital con animales pequeños podría hacerse en grupos reducidos de cinco estudiantes por consultorio.

Según sostuvo el consejero estudiantil Federico Allegroni, las autoridades de la Universidad respondieron que se presentaron los protocolos para que la Facultad se pueda adaptar a este contexto de Covid-19 sobre aquellas materias que requieran de la presencia. "Otra propuesta es que se dicten las materias en verano y que de esa forma los estudiantes que están en último año no se atrasen", aseguró. Si no se encuentra una solución, esta situación podría afectar a los estudiantes en cuestiones laborales, becas, residencias, posgrados y acceder a un trabajo.

Ante una consulta de LA NACION a la UBA sobre el pedido de los alumnos, la respuesta fue que la Facultad no está dispuesta a tomar una decisión que afecte la calidad educativa de la institución, desde la perspectiva de la profesión veterinaria. "La formación práctica constituye un eje vertebrador del aprendizaje, siendo a la vez de aplicación del conocimiento teórico e insumo para su desarrollo y habilidad imprescindible para el ejercicio profesional", dijeron.

"La FCV UBA considera que no se puede avanzar en el anclaje de conceptos más avanzados (de 6º año), sin contar con el saber previo no enseñado aún (de 5º) por razones de público conocimiento", sostienen. "Hay que entender lo que está pasando en el mundo. No se va a priorizar el tiempo por sobre la calidad académica", agregaron desde la UBA.

Agregaron que ya se aprobó un protocolo de regreso con presencia que también incluye a todas las demás carreras que requieren de prácticas en las que se prioriza la cursada de este tipo de materias. "Para comenzar con esas actividades es imprescindible disponer de la habilitación correspondiente por parte de las autoridades sanitarias", remarcaron desde la UBA.

