Ciencia y sociedad moderna. Un Premio Nobel de Física, la estrella de un ciclo científico argentino-francés en Buenos Aires

Durante tres días, especialistas de ambos países participarán de paneles y charlas gratuitas sobre vacunas, física cuántica, salud e investigación; inscripción previa

Serge Haroche: "En computación cuántica hay mucho bombo publicitario, pero eso puede tener un efecto negativo si no se cumplen las promesas"
Serge Haroche: "En computación cuántica hay mucho bombo publicitario, pero eso puede tener un efecto negativo si no se cumplen las promesas"LUDOVIC MARIN - AFP

Desde hoy y hasta el jueves, Buenos Aires será punto de encuentro de algunas de las mentes más influyentes de la ciencia francesa y argentina. El ciclo “El rol de la ciencia en el desarrollo de las sociedades modernas” es gratuito y requiere inscripción previa. Habrá paneles abiertos, charlas sobre vacunas, física cuántica y salud, y la posibilidad de escuchar en vivo al Premio Nobel de Física 2012, Serge Haroche, entre otros expertos de renombre internacional. Es una invitación a asomarse al detrás de escena de cómo se piensa, se debate y se hace ciencia hoy.

El evento es organizado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn), la Academia Nacional de Ciencias de Argentina y la Academia de Ciencias de Francia. A estas instituciones se suman la embajada de Francia en la Argentina, el Institut Français d’Argentine, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El trabajo conjunto de estas entidades permite ofrecer una agenda amplia, con actividades orientadas a especialistas e interesados en conocer más sobre cómo se produce y se comunica el conocimiento científico.

Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012, brindará una conferencia en Buenos Aires
Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012, brindará una conferencia en Buenos AiresGentileza: Universidad de Buenos Aires

Durante estas tres jornadas, investigadores de distintas áreas —desde física cuántica y astronomía hasta biología molecular e inmunología— compartirán avances recientes, experiencias de trabajo y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la ciencia. El ciclo propone repensar cómo el conocimiento se incorpora a la vida social, cómo se vincula con la toma de decisiones y qué lugar ocupa en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. También busca acercar a las nuevas generaciones a la investigación científica a través del intercambio con jóvenes especialistas.

La primera actividad abierta al público general será un panel en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Participarán Catherine Cesarsky, reconocida astrónoma; Alain Fischer, profesor emérito del Collège de France y referente internacional en inmunología; Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012; y los académicos argentinos Gloria Dubner y Fernando Stefani. El panel contará con traducción simultánea, por lo que podrá seguirse íntegramente en castellano.

Charlas abiertas

El miércoles 19, a las 19, tendrá lugar una actividad orientada al ámbito de la salud y a todas las personas interesadas en comprender mejor el funcionamiento del sistema inmunológico y el desarrollo de nuevas vacunas. En Paraguay 2155, los inmunólogos Alain Fischer y Sebastián Amigorena —investigador del Institut Curie y referente en el estudio de la respuesta inmune frente a células tumorales— conversarán sobre “Las vacunas: mitos, realidades y últimos descubrimientos científicos”. Esta actividad es gratuita, requiere inscripción obligatoria y contará con traducción simultánea. Se recomienda llevar auriculares.

El jueves 20, a las 16, Serge Haroche ofrecerá una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), en Ciudad Universitaria. Expondrá sobre el uso del láser en la ciencia cuántica y el impacto que estas herramientas tienen en la comprensión del mundo microscópico. La conferencia será abierta al público, no requiere inscripción previa, y se dictará en inglés.

