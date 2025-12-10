Cuáles son las mejores ciudades del país para vivir, según un informe de la UBA

Un ranking elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) eligió las mejores ciudades de la Argentina para vivir. Según el Informe de Gestión realizado por la Facultad de Ciencias Económicas, la ciudad de Buenos Aires se consagró con el primer lugar de la lista, que se basó en cinco dimensiones para tomar a sus elegidos: política institucional, desarrollo económico, sociedad, medioambiente y tecnología.

A la capital metropolitana la sigue Mendoza, mientras que el tercer lugar está ocupado por la ciudad de Córdoba. El resto del ranking se completa con San Miguel de Tucumán en el cuarto puesto; Rosario en el quinto; San Juan y Santa Fe; Salta; Mar del Plata; y, por último, Resistencia.

Para elaborar la lista, los especialistas estudiaron durante todo el 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país y reflejaron el hallazgo del resultado de un análisis de las dimensiones en una escala del 0 al 5.

Los resultados del índice de la UBA.

El ranking

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), los resultados completos quedaron de la siguiente forma:

Ciudad de Buenos Aires: 3,65 puntos

Mendoza: 3,34 puntos

Córdoba: 3,25 puntos

San Miguel de Tucumán: 3,17 puntos

Rosario, Santa Fe: 3,16 puntos

San Juan y Santa Fe: 2,98 puntos

Salta: 2,85 puntos

Mar del Plata, Buenos Aires: 2,74 puntos

Resistencia, Chaco: 2,54 puntos

Según un comunicado de la UBA, en términos generales, la valoración global de las diez ciudades tuvo un leve incremento de 0,06 puntos con respecto al 2024. La ciudad de Buenos Aires sostiene la mayor valuación general y en cada una de las dimensiones de análisis que ya había obtenido el año pasado.

La comparación con 2024.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que “el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”.

“El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, puntualizó Quiroga.