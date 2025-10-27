Congreso: habrá 10 nuevos diputados y senadores vinculados con el campo

La baja presencia de legisladores vinculados al agro en el Congreso es una de las preocupaciones históricas del sector. Con las elecciones de ayer, diez de los 16 candidatos con vínculo productivo que buscaron una banca lograron ingresar al Parlamento nacional.

La llegada de estos dirigentes implicará el ingreso de perfiles ligados a la producción agrícola y ganadera, a la vitivinicultura y a las economías regionales, con presencia en provincias que son parte del corazón productivo del país.

Nuevos diputados ligados al sector Barbechando

En el Senado, Joaquín Benegas Lynch, productor agropecuario y licenciado en Administración de Empresas, representará a Entre Ríos con la Alianza La Libertad Avanza (LLA). En tanto, en Diputados, y por Entre Ríos, estará Alicia Fregonese, también productora agropecuaria y del mismo espacio político, según un relevamiento realizado por la Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos del campo en el Congreso.

Desde Neuquén, Pablo Cervi, ingeniero agrónomo y empresario frutícola, arribará al Senado con la Alianza LLA. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por CABA, quien mantiene un vínculo familiar con la actividad productiva, también tendrá una banca en la Cámara alta por el oficialismo.

En este contexto, la santafesina Gisela Scaglia, actual vicegobernadora y proveniente de una familia de productores, ocupará una banca en Diputados por Provincias Unidas. También en la Cámara baja estará por Salta Carlos Zapata, contador público y productor agropecuario. Desde La Pampa será diputado, por el Frente Defendemos La Pampa, Abelardo Ferrán, veterinario y decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa.

También ingresará en Diputados Gonzalo Roca, abogado y productor agropecuario que ganó con la Alianza LLA. En tanto, en la misma Cámara estará Jorge Fernández por San Luis (PJ), un abogado con lazos familiares en el sector rural. Completará Abel Chiconi, de San Juan (Alianza LLA), enólogo y exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Situación

La Fundación Barbechando remarcó que estos nuevos integrantes llegaron con una identidad ligada al interior productivo y son definidos como “aquellos que gritan a viva voz ser defensores de la cadena Agrobioindustrial”. A su vez, la entidad enfatizó que “el vínculo de los legisladores con el agro tiene que ser la base para seguir fortaleciendo el Espacio de Legisladores del Agro”.

El informe señaló que el nuevo Parlamento se conformará sin mayorías propias, con dos bloques bien definidos y un centro que tendrá un gran poder de negociación, lo que determinará un esquema político que requerirá acuerdos para avanzar en la sanción de leyes. Allí se destaca que la alianza oficialista pasó de ser minoría a transformarse en la primera fuerza en Diputados, con 107 bancas, y que en el Senado amplió su representatividad más de tres veces, pasando de 8 a 25 escaños.

El documento también dijo que el oficialismo contará con garantía para sostener vetos en Diputados, al disponer de 87 legisladores propios. Con este cuadro político, Barbechando anticipó la llegada de “una agenda de reformas con impacto productivo”, entre las que ubicó como centrales la reforma laboral, la reforma impositiva y el debate del presupuesto.

Nuevos diputados con relación con el agro Barbechando

Indicó que hay una “ventana de oportunidad para que la agenda agroindustrial —biocombustibles, fitosanitarios, infraestructura— gane espacio dentro de las prioridades del nuevo Parlamento”. Ese señalamiento aparece dentro de las perspectivas legislativas ligadas a la producción, con una mirada sobre sectores que forman parte del entramado agroindustrial del país.

En su análisis de la nueva etapa, la Fundación describió que el Espacio Legislativo del Agro nació con el objetivo de “generar puentes entre el Congreso y la agrobioindustria, sin que las banderas partidarias sean un límite”.

También consideró que su capacidad para “articular representantes de diversas fuerzas políticas y territorio” constituye un valor estratégico para sostener la representación del sector.

Senadores que consiguieron banca y tienen vinculo al campo Barbechando

Barbechando concluyó que la representatividad agropecuaria en el Congreso debe continuar fortaleciéndose, con más dirigentes que, incluso sin provenir del sector, puedan defender el desarrollo productivo de sus provincias mediante la vinculación con la agroindustria.