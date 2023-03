Consagraron en Estados Unidos a una cabaña argentina que ganó un “Mundial” ganadero

escuchar

Una cabaña argentina de la raza Braford recibió recientemente una distinción internacional en Houston, Estados Unidos. Se trata de La Dominga, de la provincia de Córdoba.

El año pasado, la firma había logrado un doble triunfo en el concurso Champion Of The World y Miss Champion Of The World 2022. Fueron ganadores el toro Nes Agrolepal 115 Mitai y la vaca Agrolepal T358 Luján Fiv.

Según se informó, el certamen Champion Of The World y Miss Champion Of The World, que se hace desde 2015, es organizado por el jurado internacional PJ Budler, sudafricano de nacimiento y con residencia en Texas. Participan los ganadores de las exposiciones más importantes de los principales países ganaderos.

En el caso de esta cabaña, se trata de su sexto triunfo en el certamen internacional. Es el establecimiento argentino con más logros. “Los dos premios de 2022 se sumaron a los alcanzados en 2018 y 2020, en machos, y 2020 y 2021, en hembras”, indicaron.

Este año, Alejandro Lauret, titular de la firma, recibió la distinción junto a su esposa, Lorena, y sus hijos Diego, Santiago, Guillermina y Juliana. “Recibir este premio fue muy especial y muy lindo para toda la familia. Estar unidos, acompañarnos y pasar todos estos procesos es único, porque en el camino para alcanzar estos logros la familia también sufre, cuando no estás, cuando las cosas no salen tan bien. Por eso, en los momentos en que hay que disfrutar, disfrutamos todos juntos”, señaló.

“Si bien somos tercera generación de productores agropecuarios, el negocio familiar se basaba en el supermercadismo”, contó Lauret, que de profesión es administrador de empresas agropecuarias.

Ganador: el toro Nes Agrolepal 115 Mitai

Como profesional Lauret trabajó en Catamarca en la estancia Santo Domingo, de Ganadera La Paz, donde empezó a desarrollar la raza Braford en 2005 junto con el reconocido ingeniero Carlos Passerini.

“Me tocó desarrollar un campo de casi 20.000 hectáreas con animales comerciales y empezamos a trabajar en la creación de una cabaña para que la empresa obtuviera toros con genética propia, de calidad, para el rodeo comercial”, contó.

Con la familia

Luego, tras haber llegado a ser presidente de la compañía, Lauret decidió dedicarse a la actividad familiar. Así, en 2013 fundó La Dominga, en un campo de 350 hectáreas cedido por la familia, en Ischilin, Córdoba.

“El establecimiento está en un valle al pie de la sierra, a unos 950 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca inviernos con temperaturas bajo cero y veranos donde el termómetro supera fácilmente los 40°. Es un campo duro, por lo que los Braford resultaron ideales por su adaptabilidad a esas condiciones difíciles gracias a su componente índico”, precisaron.

La vaca Agrolepal T358 Luján Fiv

“La Dominga cuenta con un plantel de 90 hembras donantes y unos 250/300 animales, machos y hembras en recría para la comercialización. Terminan unos 250 reproductores al año, 10/15% toros y el resto hembras de diferentes categorías, los que son comercializados en un remate anual y en forma directa”, informaron.

Agregaron que “la clave del crecimiento está en el trabajo genético y el modelo comercial de capitalización de embriones”. En rigor, tiene un convenio con dos laboratorios que le permite producir unos 2400 embriones al año. “La mitad son colocados en madres receptoras a través de acuerdos con distintas cabañas del NEA, NOA y centro del país. De los terneros logrados, se hace una selección del 50%, que van a la cabaña para ponerlos a punto para diferentes exposiciones y ventas. El resto de los embriones obtenidos son exportados a Brasil, Ecuador, Paraguay. La paleta comercial se completa con exportación de animales en pie a Brasil y Paraguay”, agregaron.

