“Construcción colectiva”: la Red Mujeres Rurales presentará una importante propuesta en Expoagro 2026

Tras la realización de su Congreso Internacional en Expoagro 2025, la Red Mujeres Rurales presentará en Expoagro 2026 edición YPF Agro una propuesta que consolida su rol como actor clave en la articulación de agendas para el desarrollo rural.

En este sentido, uno de los espacios centrales de su participación será "ENTRAM.AR, tejiendo redes, potenciando futuro", que se realizará el miércoles 11 de marzo, de 16 a 18 horas, en el auditorio de Agronegocios.

De esta manera, el evento será parte de la agenda de la muestra agroindustrial que celebrará 20 años del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás.

“ENTRAM.AR es la propuesta de Red Mujeres Rurales para fortalecer las redes necesarias para potenciar el presente y el futuro de la ruralidad y generar impacto directo en los territorios. El encuentro será un espacio de construcción colectiva de soluciones, que articula a distintos actores del ecosistema productivo y social", dijeron los organizadores.

Red Mujeres Rurales "trabaja para construir un futuro mejor para la ruralidad argentina, fortaleciendo liderazgos, articulación territorial y una agenda de desarrollo sostenible basada en la diversidad, la mixidad y la cooperación" Expoagro

El espacio, indicaron, reunirá voces rurales que integran la red, y “encuentra en Expoagro una plataforma de alcance nacional para compartir resultados y fortalecer alianzas, con el objetivo de proyectar acciones conjuntas y escalar iniciativas de desarrollo".

“Reafirmamos cada año nuestro compromiso como red en Expoagro. Un espacio clave para el agro en todos sus aspectos en nuestro país. Junto a nuestras socias y aliados estratégicos elegimos este espacio para celebrar el inicio de trabajo en 2026, compartiendo resultados concretos y socializando nuestra agenda de trabajo”, destacó Ana Laura Sayago, vicepresidenta de Red Mujeres Rurales e integrante del comité organizador del encuentro.

Por su parte, Beatriz “Pilu” Giraudo, fundadora de Red Mujeres Rurales, expresó: “Expoagro es un ámbito ideal que reúne actores privados y públicos muy diversos de todo el país para promover ENTRAM.AR. Facilita nuestra presencia permanente en la ‘agenda agro’, potenciando nuestra convicción de trabajo en red y logrando visibilidad nacional e internacional”.

Por último, comentaron que la Red Mujeres Rurales es una “red de redes que trabaja para construir un futuro mejor para la ruralidad argentina, fortaleciendo liderazgos, articulación territorial y una agenda de desarrollo sostenible basada en la diversidad, la mixidad y la cooperación".