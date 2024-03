Controversia: el director de ARBA habló de “cuestiones políticas” en las quejas por un impuesto y desde el campo lo cruzaron

Escuchar

Mientras crece la convocatoria a una marcha en la localidad bonaerense de Azul por parte de productores en contra del “impuestazo de Kicillof” para el 5 de abril próximo, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires [ARBA], Cristian Girard, se metió en la polémica y sostuvo que el reclamo de los dirigentes rurales está “motivado por cuestiones políticas”.

El funcionario recordó que “la Ley Impositiva fue aprobada en diciembre del año pasado por una amplia mayoría, incluyendo legisladores de fuerzas políticas que hoy forman parte de la coalición gobernante en Nación”. Según mencionó en sus redes sociales, “ahora, varios dirigentes de esos espacios motorizan y promueven un conflicto sobre bases falsas, buscando plantear una situación que no es tal”, dijo a Radio Mitre.

Agregó: “Desde el primer día del gobierno de Axel] Kicillof acompañamos con medidas concretas a los sectores productivos de la Provincia. Para nosotros, el campo es un sector clave y determinante del desarrollo nacional”.

El director de ARBA relativizó lo que sucede en la provincia con este impuesto que suma, cada vez más, voces en contra. “No me parece que estemos ante una situación crítica por el impuesto inmobiliario y el sector rural. Sí, me parece que hay un intento de sectores concentrados que tienen posiciones políticas muy claras; muchos de los voceros de este conflicto han sido candidatos en la lista de La Libertad Avanza”, afirmó.

Por eso dijo que el conflicto está motivado por una cuestión política. “El peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial. Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo”, acotó.

Girard sostuvo que “el reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza”.

En ese sentido, aclaró que habló con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y también con Horacio Salaverri, presidente de Carbap. “Con ellos armamos una mesa para atender casos y examinar cualquier posible error, pero ninguna de las partidas analizadas hasta ahora estuvo por encima del incremento que votó la Legislatura bonaerense”, dijo Girard.

El director de ARBA explicó que “la realidad del sector es muy diversa. No es lo mismo un productor del sur, del oeste, del sureste, que un productor de la zona núcleo. Acá lo que tenemos son sólo 2000 partidas (un 0,7% del total) donde sí, efectivamente, los incrementos están en torno al 300%. Pero para la gran mayoría, los aumentos han estado muy por debajo de la inflación”.

“Incluso si uno mensualiza los incrementos, porque este es un impuesto que se paga en cuatro cuotas, el 73% de contribuyentes recibe un aumento de $22.000 por mes. Y sabemos lo que hoy representan $22.000, con el nivel de precios que hay en la economía”, afirmó Girard.

“Entonces, no estamos ante una situación crítica por el Impuesto Inmobiliario en el sector rural. Me parece que lo que hay es un intento de grupos concentrados de politizar el tema. Son dirigentes que tienen posiciones políticas muy claras, ya que muchos de los voceros de este conflicto representan a la Libertad Avanza”, destacó.

Además, Girard hizo hincapié en que el gobierno de Axel Kicillof asistió al sector rural el año pasado con $796.000 millones a través de créditos del Banco Provincia, y con 25.000 declaraciones de emergencia y beneficios impositivos. “En la provincia de Buenos Aires no nos hacemos los distraídos con el sector, para nosotros el campo es clave y determinante”, apuntó.

Cristian Girard dijo que los incrementos “son importantes” en virtud del contexto inflacionario que se vive

Respecto de los incrementos, el titular de ARBA subrayó que “son importantes” en virtud del contexto inflacionario que se vive. “Por supuesto que, si uno toma lo que paga de cualquier cosa hoy, y lo compara con lo que pagaba hace un año, el aumento es abismal. Pasa con los alimentos, la vestimenta, los autos, los libros, con cualquier cosa. Aun en ese contexto, los impuestos patrimoniales en la Provincia, incluyendo el Inmobiliario Rural, se incrementaron por debajo de la inflación para la gran mayoría de la gente”, lanzó.

Según mencionó, más del 99% de los propietarios rurales recibió este año incrementos por debajo de la inflación en su Impuesto Inmobiliario Rural. “Solo el 0,7% de las partidas, que poseen un valor de mercado superior a los US$3.000.000, tuvo aumentos sin topes. En este enlace se puede acceder a información detallada sobre el incremento impositivo”, acotó.

Además, indicó que “las modificaciones tributarias para este año, y el alcance de los aumentos, fue establecido en la Ley Impositiva 2024, que fue votada por legisladores de la Libertad Avanza y otras fuerzas políticas de oposición al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que fue aprobada, incluso, por dirigentes que ahora acompañan y motorizan el reclamo de ciertos sectores del campo”.

Respuesta del campo

En respuesta a las declaraciones radiales del titular de ARBA, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo “no tener conocimiento de formación de mesa alguna para el tratamiento impositivo”.

“Lo único que tuve es un llamado del señor Girard en el cual me dijo, como director ejecutivo de ARBA, que este organismo había colocado los topes de acuerdo a lo que prevé la ley a cada una de las escalas. Con lo cual yo le manifesté que el problema radicaba en que, al haber quitado los descuentos que tradicionalmente se han hecho desde hace muchísimos años en la provincia de Buenos Aires, los incrementos de bolsillo, o sea lo que se denomina incidencia tributaria, en el productor no era esa escala, sino que era mayor”, dijo Salaverri a LA NACION.

En este sentido, ejemplificó: “En la escala de 200% de la mayoría, la situación da 250-270% a pagar. Y eso no es lo que la ley preveía. Entonces, el golpe en el bolsillo del productor es mucho mayor. Además de esto, no hay partidas de US$3 millones que yo conozca. Sí hay partidas que superan los $198,8 millones y que no tienen tope, por lo cual los aumentos son de arriba del 300 y el 400%. También lo que es necesario es revisar todo lo que es el impuesto inmobiliario complementario, que no tiene tope, y los incrementos que están viendo para junio en algunos casos han superado el 500% y el 600%”.

“Esta es la realidad que tenemos hoy y la situación compleja. Negándola no vamos a llegar a ningún lado. Acá, es totalmente necesario hacer una revisión y evitar este nivel de confusión, de preocupación y de bronca que tiene el productor ante esta situación tributaria. Así que seguir alargando esto con criterios, opinando o no opinando sobre determinadas cuestiones, no sirve. Creo que el gobierno provincial tiene que entender que no hay razonabilidad en lo que pasó, que es necesario modificar esto, transformarlo y generar, de alguna manera, una situación distinta que tiene que estar dada por el reconocimiento, para una vuelta a todo lo que son los descuentos, para la revisión de las parcelas con topes de arriba de los $198,8 millones y, por otro lado, colocar los mismos topes de las partidas principales al impuesto inmobiliario complementario”, reclamó.

“Es la única manera de salir de este lugar. Con declaraciones no vamos a solucionar nada. Lo que hay que hacer es modificar lo que no ha quedado bien”, enfatizó.