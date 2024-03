“Jamás serviles”: crecen las adhesiones a la marcha contra el impuestazo de Kicillof

Escuchar

Luego de que se conociera la convocatoria a una marcha en la localidad bonaerense de Azul por parte de productores autoconvocados en contra del “impuestazo de Kicillof” para el 5 de abril próximo, a las 13, sociedades rurales y asociaciones de productores del norte de la provincia de Buenos Aires adhirieron a la movilización.

Días atrás, un grupo de 180 productores de ese distrito decidió organizar una movilización para protestar por la suba en el inmobiliario rural y urbano y patentes. Anteanoche, en diferentes grupos de WhatsApp se invitó a través de un flyer a todos los bonaerenses “para manifestar el rechazo por los incrementos confiscatorios e ilegales de los impuestos provinciales: inmobiliario urbano, rural y patentes”.

En este contexto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento; la Sociedad Rural de San Pedro, de Rojas, de Pergamino, de Lincoln, de Baradero y de Colón; la Asociación Regional de Productores Rurales de San Antonio de Areco; la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS); la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes; Autoconvocados Pergamino–San Nicolás; la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Villa Ramallo y Filial Arrecifes decidieron ser parte de la marcha “fieles” a sus “convicciones”.

Recientemente hubo una asamblea en Salto en contra del aumento

“Fieles a nuestras convicciones y a nuestras preocupaciones primeras, sostenemos el principio de la libertad, de la dignidad de los hombres, y jamás serviles a otras razones, declaramos nuestra única vocación de servir a los hombres de campo. En tales circunstancias, acompañamos a quienes allí se congreguen con el mismo ánimo que el aquí expresado”, dijeron en un comunicado.

Como antecendente, el 12 de marzo pasado, en una asamblea en Salto, más de 100 productores pidieron que se retrotraiga a un máximo de 200% el incremento del inmobiliario rural que, según los ruralistas, en realidad llegó en las boletas con subas de hasta el 500%.

Para el dirigente ruralista de San Pedro, Raúl Vitores, este apoyo se dio porque “son las mismas expresiones” de las que se dieron dos semanas atrás, en Salto”. En esa oportunidad, los participantes de la asamblea propusieron que no se pague la primera cuota del impuesto inmobiliario rural que vencía días después porque habían partidas con hasta el 500% de suba.

“Esto es un poco la explosión que está haciendo en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y que se van a ir multiplicando, sin ninguna duda. Hay algunas otras ya planeadas. Estamos viendo que la cuota 2 del inmobiliario urbano que está llegando, viene con incrementos superiores a lo que son los niveles inflacionarios. Por eso vamos a seguir batallando con esto, vamos a seguir con esta rebelión fiscal y ahondándola mucho más”, dijo a LA NACION.

“Nosotros no estamos dispuestos a pagar ni fiestas ni excesos que se cometen en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno lee en qué gastan la plata, la verdad que es lamentable, es penoso y hasta repugnante. Así que vamos a seguir estando. Esto no va a parar hasta que esto no se de marcha atrás, hasta que no cambien y no revean el aumento del inmobiliario”, agregó.

Axel Kicillof y la productora agropecuaria Cristina Boubee, quien lleva adelante la organización de la marcha en contra del "impuestazo" del inmobiliario rural

Si bien aun no se expidió al respecto, la semana pasada la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anunció que apoyará la realización de asambleas en la provincia y hará una reunión extraordinaria en la ciudad de La Plata, posiblemente en la segunda quincena del mes próximo.

En un comunicado difundido tras una reunión de su Consejo Directivo, la entidad, que agrupa a 114 entidades de base ubicadas en el territorio de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, anunció una serie de acciones destinadas a hacer frente a lo que considera “abusivos y confiscatorios” incrementos impositivos.