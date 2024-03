“El impuestazo del gobernador”: una productora organiza en su pueblo una marcha contra Kicillof y no para de recibir adhesiones

Escuchar

Desde muy temprano, en el partido bonaerense de Azul, en la manga del campo, cerca del cepo, el celular de la productora ganadera Cristina Boubee no para de sonar. De tanto en tanto, deja el embudo y se acerca a ver quiénes son los que mandan mensajes. Es que la “marcha contra el impuestazo del gobernador Axel Kicillof”, que decidió organizar días atrás con un grupo de 180 productores autoconvocados de ese distrito, causó un gran revuelo en el resto de la provincia de Buenos Aires. La movilización será el 5 del mes próximo en la plaza local para protestar por la suba en el inmobiliario rural y urbano y patentes.

La convocatoria comenzó anoche a través de grupos de WhatsApp donde en un flyer se invitaba a todos los bonaerenses “para manifestar el rechazo por los incrementos confiscatorios e ilegales de los impuestos provinciales: inmobiliario urbano, rural y patentes”.

La productora agropecuaria Cristina Boubee en la manga en su establecimiento ganadero

Vale recordar que, contra el 200% de tope esperado por los productores tras la sanción de la ley impositiva en la Legislatura bonaerense, se dieron casos de incrementos de 300, 400 y hasta más del 500% en el inmobiliario rural. Por esta razón, en Salto y en Salliqueló ya se hicieron asambleas de productores. Allí hubo iniciativas sobre no pagar el tributo hasta que se vuelva al 200% e ir a la Justicia. La semana pasada, en tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) resolvió instar a la realización de más asambleas mientras espera realizar una “reunión extraordinaria” con productores y dirigentes el próximo mes en La Plata.

“Este aumento descarado es expropiatorio y pone al borde de la quiebra tanto a la mayoría de las actividades productivas como al vecino. Exigimos que la liquidación de los mismos no supere lo establecido por la ley. ¡Basta de saquear a los contribuyentes!¡Basta de vivir con la nuestra! ¡Qué Kicillof se haga cargo de la situación devastada de la provincia que viene gobernando desde hace más de cuatro años”, dice el anuncio que llama al encuentro en Azul.

Lo que se buscará luego del acto, donde hablarán oradores, es que se resuelva en asamblea “qué camino seguir, qué acciones para adelante llevarán a cabo”.

Nacida y criada en el campo y con 63 años en sus espaldas, desde siempre Boubee buscó “hacer Justicia” cada vez que los gobiernos intentaron meterle la mano en el bolsillo al sector. Fue así que formó parte en el 2008 de los autoconvocados en contra de la resolución 125 y firmó lo que se llamó el “manifiesto de Salto”. Con ese descontento, que fue variando con los distintos gobiernos que pasaron, decidió nunca más bajarse y seguir trabajando fuerte “en plan de lucha en los reclamos del campo”.

En diciembre pasado también fue parte de la manifestación frente a la Legislatura local para tratar de frenar la sanción en el Concejo Deliberante de la ordenanza que creaba una tasa esencial y que imponía el pago de un litro de gasoil por hectárea para solventar gastos que nada tenían que ver con la contraprestación que exige que tenga una tasa. Luego, al no conseguirlo, decidió junto a un 48% de los productores del partido de Azul ir a la Justicia en contra del municipio.

Cientos de productores se manifestaron en contra de la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Azul a fin del año pasado para crear una tasa de "servicios esenciales"

“La movida la organizó ‘Soluciones de campo’, que formamos unos 180 productores del partido, que hace dos años nos unimos en realidad por algo totalmente diferente: para solucionar los problemas de la gente de campo, donde a veces necesitamos personal, compra de avena y esas cosas y terminó siendo un grupo bastante grande en el cual hoy estamos hablando de cuestiones impositivas, entre ellas el inmobiliario rural y del robo inconstitucional que está haciendo Kicillof con los bonaerenses”, dijo a LA NACION Boubee.

“Y así como en el campo me llaman ‘la cicuta’, porque estoy en todos lados, es que decidí nuevamente en este grupo hacer algo porque no podíamos seguir así. Entonces lo hablé con mis amigos autoconvocados para hacer entre todos una convocatoria más grande acá en la plaza de Azul el 5 de abril a las 13, sin el apoyo de las entidades ruralistas porque no nos sentimos representados; sí con algunas rurales que si quisieron ser parte de la movida, como también legisladores como el caso de Alfredo de Ángeli, que ya confirmó su presencia y de José Luis Espert que nos apoya y va a tratar de organizar su agenda y también venir esa fecha”, añadió.

En recorrida por el campo, la productora Cristina Boubee junto a parte de su personal

Según dijo, la invitación de esta movida no se limita solo al sector agropecuario sino a todos los ciudadanos bonaerenses que “están siendo muy afectados por el impuestazo del gobernador”. Contó que hoy el descontento llegó a todos lados: “A los empleados del campo, peones y capataces, que con los años y esfuerzo pudieron comprarse un auto usado para ir y venir al pueblo, las patentes le subieron una barbaridad, de $30.000 a $135.000. Hasta ellos están enojados y también se sienten parte de esta movida”.

La productora Cristina Boubee

Por último, enfatizó que la convocatoria viene muy bien y que la gente está llamando de todos lados. “De Ayacucho, Tandil, Balcarce, Rauch, Vedia. Pero esto recién empieza. Imagináte que lo lancé anoche y ya tengo llamados de toda la provincia para unirse. La idea es invitar a todas las entidades y sociedades rurales, habrá que ver si se ellos se quieren sumar. Pero siempre las movilizaciones vienen desde abajo, las bases estamos muy activas y queremos movilizar. Ojalá las entidades como Carbap se sumen”, finalizó.