Córdoba. Rompen más silobolsas y crece el malestar entre los productores

Un nuevo hecho de vandalismo contra silobolsas se acaba de conocer. Esta vez le pasó a Franco Brarda, un productor tambero vecino de Oliva, Córdoba, en la misma zona donde la semana pasada le quemaron un lote del campo al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argetinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker .

Ayer, el productor se encontró con dos silobolsas rotos de principio a fin en los que guardaba el maíz picado para darle de comer a las vacas.

"Puede ser un ataque al sector agropecuario o envidia. En realidad pueden ser un montón de cosas. Yo no veo cómo pueden trabajar de esta forma esta gente. Me genera impotencia que vengan y te hagan este desprecio. Ojalá se aclare y se sepa quién es para que le den su merecido y que sirva para alertar al sector agropecuario", aseveró.

Esta tarde la policía rural estaba trabajando en el lugar porque, aparentemente, habrían dejado huellas y marcas que podrían ser clave para seguir con la investigación. El productor descartó que haya sido una falla durante el embolsado del producto, ya que se realizó hace tres meses.

De igual forma, indicó que en años anteriores trataron de no dejar el forraje en ese lugar para evitar este tipo de incidentes. Sin embargo, este año lo dejaron allí por un tema de espacio. "Te tiene que pasar por primera vez para no volverlo a hacer. Tengo cámaras, pero no tenían alcance hasta donde están las bolsas como para saber y ver quién fue", advirtió.

El campo, ubicado entre las localidades de Pampayasta y James Craik, está a 30 kilómetros del establecimiento atacado la semana pasada del vicepresidente de CRA.

"En esta zona nos conocemos todos. (Antes) nunca pasó nada como esto. Estamos conmocionados porque es la primera vez que pasan estas cosas y lamentablemente nos tocó. La mayoría de los que vivimos acá somos productores. Somos muchos los tambos y hay gente que vive en el pueblo y viene al campo", detalló.

Descartó que sea gente de la misma zona . "No creo que sea gente de acá porque somos todos productores, no pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que nos hagamos esto entre vecinos, me parecería una locura", remarcó.

El día anterior a lo que le sucedió a Brarda un vecino también se encontró con el silobolsa roto en donde guardaba la cosecha de maíz. Y, según el testimonio del productor, esto también habría ocurrido por "puro vandalismo para generar daño".