Luego que el frigorífico Federal, de Quilmes, fuera clausurado por casos de coronavirus, la empresa logró frenar los contagios. Recién ayer, después de 20 días de cuarentena que fueron necesarios para detener la propagación, el personal que trabaja dentro de la planta volvió a retomar sus operaciones . A raíz de esto, la industria inició protocolos de seguridad para frenar futuros casos.

Al momento del cierre temporario del Federal se contabilizaban siete casos positivos por el virus y seis habían quedado a la espera de los resultados. Vale recordar que murió por coronavirus un agente veterinario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que estaba destacado en esa planta . Finalmente se confirmó que 10 personas estuvieron enfermas y a la fecha solo 4 están en aislamiento hospitalario, según pudo saber LA NACION.

"Yo no puedo decir cuántos casos fueron reales porque ninguno trajo certificado médico. Hay mucha gente que sigue en cuarentena y otros que están aislados en los distintos hospitales de las zonas, pero hay una psicosis importante entre la gente", dijo Genaro Morrone, titular del frigorífico Federal.

"Tratamos de evitar amontonamientos en las salas y en los espacios comunes. Esos recaudos son más que suficientes con respecto a los protocolos. El que tiene parientes con problemas no los dejamos entrar. Nosotros no somos magos, la gente entra y si tiene algún problema, nosotros no lo sabemos. Tampoco cómo es el resto de su vida fuera del frigorífico; tratamos de que no estén juntos en los patios durante los recreos, pero el frigorífico es muy amplio", agregó.

En este contexto, Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (Fesitcara), dijo que los casos del Federal son los únicos que se han presentado en el sector y que el sindicato trabaja para mantener la seguridad de los trabajadores del rubro. No obstante, alertó: "Por cómo se están llevando las cosas, es imposible que no tengamos más casos en las otras plantas", aseveró.

"Estamos haciendo un protocolo, que si bien es similar al que ya se maneja, hablamos de uno que es exclusivo para la carne. Hay plantas de 800 y 900 personas donde se comparte vestuario y hay desinformación de la gente. Hábitos que no dejan de lado como el mate, el saludo del beso, y por como se están dando las cosas vamos a tener, seguramente, algún caso más", amplió el titular de Fesitcara.

En tanto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, agregó que en esta rama del sector hasta el momento no se presentaron casos de coronavirus. Remarcó que se trabaja "con una aplicación estricta del protocolo en todas las plantas y charlas de asistencia y conocimientos de la pandemia a todo el personal".