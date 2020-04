Provincia blindada. San Luis no deja pasar a productores de otras regiones

El gobernador Alberto Rodríguez Saá. Los productores dicen que "blindó" su provincia Fuente: Archivo

CÓRDOBA.- Pese a la insistencia desde la Nación de que no se debe entorpecer el tránsito de quienes están exceptuados del aislamiento obligatorio por el coronavirus -entre ellos productores y trabajadores agropecuarios-, la provincia de San Luis mantiene la decisión de no dejar pasar a quienes deben ir o venir desde el sur de Córdoba . En la zona es alta la cantidad de ruralistas que tienen explotaciones a uno u otro lado.

"San Luis hoy cerró el último acceso que había para pasar a Córdoba", dijo José Gaynor en su cuenta de Twitter, donde relata los problemas que se acumulan. Ayer, por ejemplo estaba cortada por San Luis la ruta provincial 11 a la altura de Estación Río Quinto -no es un paso limítrofe- "impidiendo así que varios productores llegaran a sus establecimientos. Tampoco había señalización adecuada poniendo en riesgo la vida de la gente".

Por la multiplicación de los problemas Cartez emitió un comunicado titulado "el feudalismo de San Luis atenta contra el federalismo y la producción". El texto plantea "un enérgico repudio a las prácticas feudales del gobierno de San Luis, que atentan contra la cadena productiva, contraponiéndose al federalismo que debe primar en estos momentos en que todo el país está sumando sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus ".

Los inconvenientes se profundizan porque esta es la época de levantar la cosecha de soja. "Si no se levanta se cae", graficó una productora con campos en La Cautiva y en Vicuña Mackena que tiene trabajadores que volvieron a su casa de Justo Daract (San Luis) y ya no pudieron regresar a trabajar. "La policía los trata mal y eso da temor; es preferible que no insistan, nos arreglamos con los que quedaron", precisó a LA NACION .

Hay otros productores que no pueden ir de un lado a otro a llevar comida a quienes están trabajando. Javier Rotondo, presidente de Cartez y de la Sociedad Rural de Río Cuarto, definió a este diario que "la situación es desastrosa; es un blindaje provincial. Hay actividades de tambo, de feedlot, de soja, todo parado".

Explicó que, por ejemplo, para llevar alimentos a los animales un camión llega al límite entre las provincias y ahí deben descargar y subir todo a otro. En otro caso, permiten el paso del carretón pero no de los trabajadores: "Piden que se emplee a gente de San Luis. Se corta todo, porque la gente que ya trabaja tiene ART, por ejemplo".

Rotondo señaló que el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, realizó gestiones con su par puntano y quedaron en "flexibilizar", pero "mientras tanto los costos se multiplican y se genera un freno extra a la actividad".

Cartez insistió en que "denuncia esta grave situación en la que una provincia con manejos feudales y un sentido mezquino ante un contexto extremo como el que vive el país, y haciendo oídos sordos de una normativa nacional, una vez más muestra su desapego por el cumplimiento del sentido federal de la República"

A nivel nacional, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también hace contactos y espera que desde la Nación se tomen cartas en el asunto para garantizar la circulación de productores y equipos de cosecha entre ambas provincias.