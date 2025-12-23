Premio Leloir: el Gobierno distinguió a un angoleño que busca llevar a su país el “modelo argentino” del agro

CÓRDOBA.- José María Wanassi, titular de Seiva, Asociación de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas de Angola, fue distinguido por el gobierno argentino con el premio Leloir. El reconocimiento se entrega a científicos extranjeros que han colaborado significativamente en el fortalecimiento de la ciencia y tecnología nacional, promoviendo la cooperación internacional.

Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina le otorgó el premio Leloir en reconocimiento a su tarea para fortalecer los lazos entre el sistema científico argentino y el sector productivo de Angola, promover convenios de capacitación técnica y fomentar la creación de redes de investigadores y empresarios de ambos países.

Wanassi ha trabajado en varios proyectos con la Universidad Austral, entre ellos en el libro “El impacto transformador del agronegocio: motor de desarrollo para Angola”, una publicación realizada en alianza entre Seiva y la Fundación Ondjyla. Contó con la participación de Bernardo Piazzardi como uno de los autores y aborda el agronegocio angoleño, sus oportunidades y el desarrollo sostenible del país, destacando la colaboración entre Angola y Argentina.

El libro fue la culminación de un proyecto de tres años realizado en Angola, siguiendo de cerca diversas experiencias de campo, tanto locales como internacionales, incluye 31 casos de estudio con el aporte de 32 especialistas en agronegocios. Aborda el papel crucial de la agroindustria en el desarrollo socioeconómico del país y explora varias facetas del sector: desde oportunidades de crecimiento económico hasta prácticas que pueden garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales angolanos.

Premio

El premiado ha sido un actor clave en el intercambio de conocimientos entre Angola y la Argentina. Está convencido de que el agronegocio es el motor fundamental para el desarrollo sostenible de su país. Su enfoque se centra en tres pilares: responsabilidad ciudadana (considera que los cuadros técnicos angoleños tienen el deber de poner la agricultura en el centro de la economía); soberanía alimentaria (trabaja en proyectos de multiplicación de semillas para reducir la dependencia externa) y educación y emprendimiento (a través de alianzas con entidades como la Fundación Ondjyla, promueve que el conocimiento y la tecnología lleguen a las comunidades rurales para generar riqueza de forma inclusiva).

El objetivo es transformar el agro de Angola

La labor de Wanassi en el ámbito de las “contribuciones al desarrollo agrícola” es fundamental para entender la modernización del sector en Angola. No solo actúa desde la gestión teórica, sino que impulsa la transferencia de tecnología aplicada. Se basa en que pequeños cambios técnicos pueden generar saltos productivos masivos. En el municipio de Cambambe (provincia de Cuanza Norte), lideró iniciativas para que las familias agricultoras adoptaran técnicas de manejo de suelos y selección de semillas.

El impacto fue la duplicación de la cosecha por hectárea (pasando de 500 kilos a 1000 kilos). Para Wanassi, este caso es la prueba de que Angola “tiene el potencial de ser autosuficiente si se profesionaliza al pequeño productor”. El experto utiliza estos proyectos como “faros” para demostrar al gobierno local y a los inversores que el agronegocio es la vía más rápida para reducir la pobreza rural.

Además, ha sido el gran arquitecto de la alianza técnica entre Angola y Argentina, aprovechando que ambos países comparten desafíos agroclimáticos similares. Facilitó la llegada de expertos argentinos -como Piazzardi y especialistas en siembra directa- para asesorar a productores angoleños. Su objetivo es importar el “modelo argentino” de eficiencia productiva y adaptarlo al contexto africano.

Sostiene que la cooperación con la Argentina permite a Angola acceder a tecnología de punta sin los costos o la dependencia que a veces implican otros mercados, enfocándose especialmente en la maquinaria agrícola y la genética de semillas.