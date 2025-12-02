San Luis les sacará beneficios económicos a los alumnos que hagan bullying en las escuelas

El gobierno de San Luis estableció esta semana que se retirarán los beneficios económicos del programa Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro a los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, que modifica la Ley N° VIII-0752-2011.

Las estampillas escolares funcionan como un incentivo que los alumnos acumulan a lo largo de la primaria y secundaria —en instituciones públicas o privadas— y que les permite cobrar, al finalizar el último año, US$1200 (pesificados) para estudios superiores o emprendimientos. Con el cambio implementado por el mandatario provincial, se fijó que, para acceder al estímulo económico, los estudiantes deberán acreditar una conducta basada en el respeto y la convivencia.

Así, según informó la Agencia de Noticias de San Luis, el beneficio podrá verse afectado si los alumnos incurren en bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluido el ciberacoso. Quienes no cumplan con la conducta exigida o tengan antecedentes de violencia podrán sufrir descuentos parciales o la pérdida total del estímulo educativo. Las apelaciones deberán realizarse dentro de los 12 meses posteriores al egreso.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis Santiago Filipuzzi - LA NACION

El Ministerio de Educación provincial, encabezado por Guillermo Araujo, señaló que el programa no solo busca fomentar el ahorro, sino también convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica dentro de las escuelas.

El decreto incorpora a la ley la obligación de mantener un comportamiento adecuado también hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, garantizando así el normal funcionamiento de las instituciones. Además, se establece que si un alumno registra tres episodios de mala conducta en un mismo ciclo lectivo —o en años consecutivos o no consecutivos— se procederá a la pérdida total de las estampillas acumuladas.

El nuevo esquema entrará en vigencia en el ciclo lectivo 2026 y no tendrá carácter retroactivo. La determinación de aplicar reducciones o retirar el beneficio quedará a cargo del Ministerio de Educación, en base a la información objetiva que aporten las escuelas.

“No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela”

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, dio mayores detalles de los objetivos de la nueva iniciativa. “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”, destacó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: “Queremos concientizar que no se puede dejar pasar el bullying, es un acto de violencia”.

En tanto, Araujo aclaró que esta es una medida de las varias que ya existen para reducir los casos de bullying. “Es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias", consideró.