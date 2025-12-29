“Con eso anda muy bien”: usaron purines de cerdos para fertilizar el trigo y el resultado sorprendió a todos

La firma Nidera dio a conocer el caso de un campo que, entre otras herramientas, usa el purín de cerdos para fertilizar los cultivos. Se trata de La Pintoresca, que en el establecimiento Santa Rita, en Balcarce, cosecharon trigo. Allí el Baguette 820 arrojó un promedio de 7900 kilos por hectárea, informó.

El purín es un efluente orgánico líquido o semilíquido, derivado de las heces y orina de los cerdos, que se puede utilizar como fertilizante y enmienda biológica en la agricultura. Según se indicó, con menos del 50% de la dosis habitual de purines, el cereal tuvo el mencionado rinde. “Aplicado como fertirriego, cada 100 milímetros de riego se incorporan en forma de purín el equivalente a 250 a 300 kilogramos de urea por hectárea. Sobre este volumen, el 20% es fósforo”, indicó el informe de la empresa semillera.

Guillermo Sojo, el asesor técnico de La Pintoresca, explicó: “Este año llovió mucho, por lo que logramos aplicar solo el 50% del volumen proyectado”. Juan Claudio González, encargado del establecimiento perteneciente a la familia Casabal, añadió: “Arrancamos la cosecha y los números vuelven a confirmar que el sistema funciona”. En el campo hay una integración total entre agricultura, ganadería y nutrición de cultivos.

Sojo indicó que al medir la conductividad eléctrica del agua pueden saber la cantidad del equivalente urea que están aplicando. “Se riega todo con purín y se hace una franja con 200 kilogramos por hectárea de urea. Si no hubo diferencia, eso indica que la dosis de purín fue la correcta”, dijo. El ahorro en fertilizantes químicos es muy importante y los trigos fertiirrigados con purín suman unos 1000 kilogramos por hectárea versus los fertilizados con urea, detallaron.

Según se indicó, con campos en Balcarce y en Capilla del Señor, La Pintoresca fue creada en los ’90 por Eduardo Casabal y su hija María Teresa. En 2014 se sumó Juan Pablo, también hijo de Eduardo, para quien la incorporación de valor agregado se convirtió en un camino de ida. “La Pintoresca trabaja en Balcarce unas 3000 hectáreas, de las cuales 2000 son propias, con una rotación que incluye trigo, maíz, soja y soja de segunda. En los últimos años, el esquema se volcó con más fuerza al maíz, impulsado por un criadero de cerdos”, señalaron.

Juan Claudio González, encargado de La Pintoresca

Juan Pablo decidió agregar valor con enfoque ambiental. Así abrieron en Balcarce un criadero de cerdos que arrancó hace una década con 300 madres y ya cuenta con un plantel de 1000. A este emprendimiento se le suman las 700 vacas en ordeñe que tienen en Capilla del Señor, próximo a convertirse en un tambo estabulado. Hoy, emplean a 75 personas y no paran de crecer: están comenzando a producir kiwis en Balcarce, señaló el informe.

“Trabajamos en círculo: sembramos, producimos el grano, alimentamos a los animales y fertilizamos los cultivos con los purines”, expresó González. “Con el tambo y el criadero consumimos buena parte del alimento que producimos y retroalimentamos la producción con los efluentes del criadero, que nos permite no solo hacer un aporte ambiental sino agregar kilos a la producción. Es realmente una economía circular”, remarcó Juan Pablo.

La empresa destina alrededor de 6500 toneladas de maíz al criadero porcino y una parte al tambo, además de contar con una planta propia de alimentos balanceados, secado y fábrica de expeller de aceite. “La selección del maíz es estricta: se analiza meses antes de la cosecha para evitar micotoxinas y se priorizan materiales de grano duro, óptimos para nutrición animal”, precisaron.

Manejo

En este contexto, la novedad aparece en el manejo agronómico. Tanto en trigo como en maíz, La Pintoresca prescinde del nitrógeno mineral tradicional. “Nosotros no tiramos urea, usamos purines y con eso los trigos andan muy bien”, expresó González.

En la firma detallaron que el sistema implica el transporte del purín desde el criadero hasta los lotes, a unos siete kilómetros de distancia, mediante cañerías, rebombeos y su posterior inyección en los equipos de riego por pivote que atienden unas 800 hectáreas. El proceso es altamente controlado: se mide conductividad, se generan informes periódicos y se ajustan dosis en función de análisis propios. “Llevamos un seguimiento en Excel tres veces por semana”, detalla.

El purín se separa en fracción sólida y líquida, pasa por fosas, piletas de decantación y sistemas de filtrado desarrollados por la propia empresa, hasta llegar a una balsa con capacidad de 30.000 litros que abastece los equipos de riego. En términos productivos, los números respaldan el sistema, según remarcaron. “Con purines solos sacamos 12.000 kilos de maíz promedio. El ahorro de nitrógeno es tremendo y además aporta fósforo”, señala González.

La empresa cuenta con el asesoramiento de José Luis Costa, ingeniero agrónomo retirado del INTA y especialista en suelos, quien aporta una mirada clave: “Nos asegura que la nutrición con purines está cambiando la biología del suelo”, remarcó el encargado.

Según el informe, la experiencia ya lleva cinco años. En maíz bajo riego, lotes que históricamente no superaban los 9000 kilos pasaron a rendir entre 11.000 y 12.000 kilos por hectárea. En trigo, incluso en campañas con escasas lluvias, se lograron promedios de 7600 a 7800 kilos mediante fertirrigación con purines, aplicados desde estadios tempranos del cultivo.

En La Pintoresca han comenzado a hacer seguimiento con imágenes de índice verde para evaluar los lotes con purín. “Esto nos permite ir viendo el avance comparativo con la franja de urea”, dijo Sojo. Este año sumaron el análisis de proteína del grano para evaluar los datos que arrojan los lotes fertiirrigados con purín versus los fertilizados con urea.