Debe $11.500 millones: una importante empresa del sector forestoindustrial cayó en concurso de acreedores y ya busca un inversor

Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas del sector forestoindustrial del país y vinculada al grupo Celulosa Argentina, se presentó en concurso de acreedores en medio de una delicada situación financiera. Según fuentes de la empresa consultadas por LA NACION, la firma está “sin operar desde el 10 de agosto”, la deuda ingresada al proceso ronda “los 11.500 millones de pesos” y se encuentra “buscando un inversor estratégico”. Hay “conversaciones con algunas posibilidades”.

Según informó Celulosa Argentina a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14, Secretaría Nº 27, bajo el expediente “COM 25793/2025”, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La compañía señaló que Forestadora Tapebicuá S.A.U. se presentó en concurso preventivo “conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.522”, en línea con lo que establece la normativa para empresas que buscan reordenar pasivos y evitar un camino directo hacia la quiebra.

La compañía explicó que la caída de la construcción, los altos costos y la competencia de importaciones derivaron en una crisis de capital de trabajo que terminó paralizando la operación Grupo Tapebicuá

La empresa atraviesa una paralización total de sus operaciones y hoy sostiene su estructura mientras avanza el proceso judicial. Actualmente, la firma cuenta con 395 trabajadores y, antes de la paralización total, venía operando por debajo de su capacidad. “La empresa tiene una capacidad de producción de 4300/4500 m3/mes, pero en el último tiempo venía trabajando a 60/70% de su capacidad por falta de ventas”, dijeron.

En la firma aseguraron que encararon el concurso como una herramienta para intentar reordenar su situación financiera, sostener su estructura y retomar la operación. En ese sentido, las fuentes señalaron que están “buscando un inversor estratégico para que pueda hacer foco 100% en la empresa y sacarla adelante”.

El objetivo es que el proceso avance en el corto plazo y permita recuperar la operación industrial. Según indicaron, la intención es “poder retomar actividad en los próximos 90 días”. En ese sentido, también confirmaron que ya existen negociaciones abiertas: “Estamos en conversaciones en algunas posibilidades”.

Desde la empresa describieron que la situación responde a un contexto sectorial complejo que afectó a toda la cadena forestoindustrial, especialmente vinculada a la construcción. “La baja producida en el sector de la construcción más los altos costos en dólares para poder competir con la importación. Esto generó una grave crisis de capital de trabajo que llevó a la paralización total de actividades con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y la empresa”, explicaron.

También remarcaron que tuvieron acompañamiento de la provincia de Corrientes: “El gobierno provincial ha venido acompañando y ayudando en la medida de las posibilidades”.

Aun así, consideraron que el camino judicial abre una oportunidad: “Creemos que se podrá ordenar la situación y los pasivos de tal manera que dará previsibilidad a cualquier inversor que decida invertir en Forestadora Tapebicuá”.

Forestadora Tapebicuá es una empresa referente del sector forestoindustrial argentino. Desarrolla actividades forestales en la provincia de Corrientes y cuenta con dos aserraderos y una planta de compensados. Trabaja bajo un esquema integrado que abarca desde la forestación responsable hasta la elaboración y comercialización de productos de madera de alto valor agregado.

Desde la firma confirmaron que ya mantienen conversaciones con posibles interesados y confían en poder retomar la actividad en los próximos 90 días Grupo Tapebicuá

La situación de la compañía también se entiende dentro de un escenario más amplio de crisis que atraviesa Celulosa Argentina, su controlante, que se encuentra en concurso preventivo luego de que la Justicia declarara la apertura del proceso para permitirle reestructurar su deuda. En su último balance semestral, correspondiente al período del 1° de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, la papelera informó pérdidas por más de $172.000 millones, con una caída de ingresos del 44% y menores volúmenes de venta, lo que derivó en márgenes en rojo y en la paralización de sus plantas industriales.

Ese deterioro general también impactó en distintas unidades del grupo, entre ellas Forestadora Tapebicuá, que venía operando por debajo de su capacidad y con serias dificultades de capital de trabajo. Según se había detallado, la compañía sufrió una caída del 48% en sus ingresos, en línea con la desaceleración del sector de la construcción y los problemas de financiamiento que afectaron al conjunto del grupo económico.

En septiembre pasado, en un comunicado institucional el grupo informó que el empresario Esteban Antonio Nofal adquirió el control accionario de Celulosa Argentina SA y de sus empresas subsidiarias, incluyendo a Forestadora Tapebicuá SAU. Según se había detallado en ese documento, su incorporación apunta a impulsar un proceso de recomposición del grupo, avanzar en la reestructuración financiera, recuperar la solidez operativa de las compañías y fortalecer su continuidad productiva.