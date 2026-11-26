Con la cifra récord de cosecha de 171 millones de toneladas, el campo demuestra que, cuando tiene las señales favorables, responde con más inversión y producción. Más allá de que en este ciclo agrícola fue clave el comportamiento favorable del clima, especialmente para el trigo, que alcanzó los 27,8 millones de toneladas, la decisión del gobierno de Javier Milei de reducir en forma paulatina los derechos de exportación (DEX), más conocidos como retenciones, de no poner trabas a las exportaciones y de acortar la brecha cambiaria, entre otras medidas, impulsó un incremento de la producción de los principales cultivos del país.

A diferencia de lo que ocurrió en gran parte de los últimos 23 años, con la excepción del período 2015-2019, la Argentina le envía al mundo el mensaje de que es un proveedor confiable de alimentos, específicamente de cereales y oleaginosas. Este es un activo que no suele ser valorado en su justa dimensión: el conflicto entre Rusia y Ucrania, que enfrenta a los principales productores mundiales de trigo y girasol, la guerra en Medio Oriente y la puja comercial entre China y Estados Unidos afectan la seguridad alimentaria global.

Cuando en el país se imponían restricciones a la venta de maíz o trigo con el argumento de que había que cuidar la “mesa de los argentinos”, el mundo sabía que había un protagonista global menos. Ahora la Argentina volvió a jugar en las grandes ligas.

El otro impacto de la cifra récord de cosecha es sobre la actividad económica de los pueblos que viven del campo. Esto lo saben desde los transportistas hasta los que venden camionetas, entre otros. El efecto de la cosecha récord traspasa las tranqueras.

Por ese motivo, cuando los dirigentes rurales enfatizan en el pedido de eliminar por completo las retenciones, argumentan que el campo podría producir mucho más de lo que produce si la presión impositiva fuera menor. Por la vía negativa, esto se comprueba con la soja, el cultivo que tiene los DEX más altos (24%) y está estancado en un área que no supera los 18 millones de hectáreas. En otras palabras, el Estado se sigue quedando prácticamente con uno de cada cuatro camiones con soja que van al puerto. Hasta diciembre de 2023, antes de llegar Milei a la Casa Rosada, era uno de cada tres.

Si a la menor presión impositiva se sumara una mejora de la infraestructura, que significaría una baja de costos, y otras mejoras, las cosechas récord se repetirían con más frecuencia, según coinciden los especialistas de la actividad.