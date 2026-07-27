“Costo sin contraprestación”: una cámara frigorífica apoyó el proyecto del Gobierno para que el aporte a un instituto deje de ser obligatorio

La discusión sobre el futuro del financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) sumó un nuevo capítulo. Luego de que trascendiera la intención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de impulsar un proyecto de ley para que los aportes al organismo dejen de ser obligatorios y pasen a ser voluntarios, una cámara de la industria frigorífica expresó públicamente su respaldo a la iniciativa.

Se trata de la Cámara de Industrias Cárnicas (Cainca), entidad que agrupa a plantas frigoríficas que producen más del 20% de la faena destinada al consumo interno en la provincia de Buenos Aires. En un comunicado, la organización afirmó que la propuesta coincide con una postura que ya había planteado “en los ámbitos correspondientes” respecto del sistema de financiamiento del instituto.

“En el marco de la libertad, competitividad y respeto por la propiedad privada entendemos que el aporte al Ipcva y a cualquier entidad gremial empresaria debe ser voluntario para que cada actor de la cadena de aprovisionamiento de carne pueda elegir qué institución lo represente y promocione su negocio“, sostuvo la cámara.

"El aporte al Ipcva y a cualquier entidad gremial empresaria debe ser voluntario para que cada actor de la cadena de aprovisionamiento de carne pueda elegir qué institución lo represente y promocione su negocio“, sostuvo la cámara Aduana

Según la entidad, el actual mecanismo de financiamiento responde a un contexto muy distinto al actual y genera un costo adicional para un segmento de la cadena que, según indicó, no obtiene beneficios directos de la actividad del instituto.

“El aporte obligatorio definido hace más de dos décadas en otro contexto impacta en la estructura de costos y precios de los productos sin ninguna contraprestación para quienes abastecen el consumo interno”, señaló.

La posición de Cainca se conoció después de que trascendiera un anteproyecto impulsado desde el Ministerio de Desregulación para modificar el régimen de financiamiento del Ipcva. La iniciativa apunta a que quienes integran la cadena puedan decidir de manera voluntaria si realizan o no el aporte destinado al sostenimiento del organismo.

El respaldo de la cámara frigorífica se suma al que días atrás había expresado la Sociedad Rural de Santa Fe, que también se pronunció a favor de eliminar la obligatoriedad del aporte. La entidad santafesina cuestionó, además, el comunicado difundido por la Mesa de Enlace y las principales cámaras frigoríficas, que rechazaron cualquier modificación en el esquema de financiamiento del instituto.

En ese documento conjunto, esas entidades y cámaras advirtieron que “es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del Ipcva, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay“.

El respaldo de la cámara frigorífica se suma al que días atrás había expresado la Sociedad Rural de Santa Fe, que también se pronunció a favor de eliminar la obligatoriedad del aporte Ipcva

El texto fue suscripto por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace junto con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) y la Federación de la Industria de Frigoríficos Regionales (Fiffra).

Frente a esa postura, la Sociedad Rural de Santa Fe sostuvo que “resulta engañoso el comunicado de dichas entidades, ya que se habla de la disolución del instituto, cuando lo que se va a modificar es únicamente la forma de financiamiento: de obligatoria a voluntaria“.

También puso en duda que las entidades que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hubieran respaldado institucionalmente esa posición: “Desconocemos si las entidades de segundo grado que conforman CRA han dado su aval a estas manifestaciones. Al menos desde Carsfe, que nuestra Sociedad Rural integra, no se ha expresado su Consejo Directivo, que conformamos todas las Rurales de Santa Fe“.

Además, cuestionó la representatividad del documento firmado por las entidades nacionales. “Esas entidades no pueden hablar en nombre de todos. El productor santafesino no fue consultado y rechaza seguir financiando de forma obligatoria, por cada animal que va a faena, a un instituto que no rinde cuentas y que no representa sus intereses“, finalizó.