“Cuenten conmigo, siempre”: el polémico video de un intendente kirchnerista practicando buceo que enfureció al campo

Una polémica se generó en las redes sociales después de que el intendente kirchnerista del partido de Pehuajó, Pablo Zurro, publicara un video abajo del agua en medio de las inundaciones que sufre el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. El mensaje del jefe comunal no cayó bien en el sector productivo, que sufre los anegamientos y complicaciones en los tambos que no pueden sacar la producción. Le pidieron que convoque a la comisión de emergencia agropecuaria.

“Buenas tardes, a todos los pehuajenses. La verdad que a esta obra maravillosa me faltaba algo (SIC), poner el cuerpo. Gracias a este buzo profesional que me enseñó“, dijo Zurro tras salir del agua y sostenido a una embarcación. El video fue publicado antes de las elecciones y en medio del cierre de la campaña de la provincia.

Después, agregó: ”Estoy un poco agitado porque nadé 20 minutos, hacía mucho que no nadaba. Pehuajenses pongo el cuerpo arriba del agua. Abajo del agua, cuenten conmigo siempre”, completó. Para rematar, agregó en el epígrafe del video: “Aún debajo del agua, cuenten conmigo, siempre“.

El intendente Pablo Zurro mientras hacía un video bajo el agua

El mensaje no cayó bien en el sector agropecuario, que enseguida le respondió. Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap), dijo que se trataba de una burla del intendente. “Es una burla del tipo que se muestre como pescando debajo del agua, mientras los productores están tratando de sobrevivir en los campos de Pehuajó”, expresó.

Explicó que el intendente tiene que llamar a los productores de Pehuajó para solicitar la emergencia agropecuaria. “Se niega a llamar a la comisión de emergencia local y sin eso los productores no pueden formar la emergencia local ni la nacional", contó. Los productores vienen pidiendo la emergencia agropecuaria desde marzo. “El municipio no quiere dar la opción para que los productores puedan inscribirse en la emergencia”, agregó.

Las reacciones en las redes

En las redes sociales, el video generó diversas repercusiones. En algunos casos, apoyaron la decisión del intendente de hacer campaña con el tema y en otros fueron más tajantes. “Ahora se entiende por qué Manuelita se rajó de Pehuajó”, dijo un usuario.

Pablo Javier Zurro, intendente del partido de Pehuajó Instagram

“Vamos Zurro”, escribió un usuario. “Tapado de laburo el tipo”, dijo una persona. “¿Están en un camino rural?”, quiso saber otra. “No me digas que llovió y se inundó de nuevo la provincia”, ironizó un usuario. “Debajo del agua significa que no hiciste nada para evitar las inundaciones. Incompetente”, calificaron.

“Vergüenza para la ciudad, mientras los campos no tienen caminos, la ciudad sin agua, insegura, sin salud, es una joda todo esto”, escribió otra persona debajo del video que fue publicado también en Instagram, donde también recibió decenas de comentarios.

Vale recordar que el peronismo ganó en la Cuarta Sección, que incluye a Pehuajó. Sacó el 40,34% de los votos y aventajó por diez puntos a LLA. Lideró la lista de Fuerza Patria el camporista Diego Videla, un hombre del intendente Zurro.