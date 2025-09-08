Qué pasó con la “ruralidad”: Fuerza Patria dio el batacazo donde LLA se perfilaba favorita

Con el gobernador Axel Kicillof como principal referente, Fuerza Patria logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas bonaerenses y sorprendió en distritos fuertemente ligados con el campo, o con la llamada “ruralidad” que, además del productor, incluye el contexto de actores que lo rodean, desde técnicos a proveedores de insumos, donde La Libertad Avanza (LLA) aparecía como favorita. El peronismo se alzó con victorias en la segunda, cuarta y séptima sección electoral, y en algunos casos se quedó con todas las bancas en juego. Más allá de la disputa principal entre Fuerza Patria y LLA, fuerzas menores como Somos Buenos Aires y Hechos lograron abrirse camino y asegurarse bancas en la Legislatura bonaerense, consolidándose como alternativas emergentes en distintos distritos.

El resultado mostró que, fuera de los gestos del gobierno nacional hacia el agro, la economía y el malestar de los pueblos del interior pesaron a la hora de definir el voto. Y fue el peronismo el que terminó capitalizando el voto.

Según el recuento final que se concretó a las 21, en el rompecabezas bonaerense la mayoría de las piezas agropecuarias quedaron pintadas de azul, mientras que unas pocas fueron para La Libertad Avanza y corresponden a distritos con menor peso en el padrón electoral. LLA, que había hecho de la alianza con el campo uno de sus estandartes, apenas pudo consolidar triunfos en la quinta y sexta sección.

Los mejores desempeños del oficialismo nacional se vieron en General Pueyrredón (52,1%), Coronel Rosales (48,4%), Necochea (47,3%), Coronel Pringles (47,2%) y Las Flores (46,5%).

Las medidas de Javier Milei, como la baja permanente de retenciones a granos y carnes, así como las desregulaciones en el sector, no alcanzaron para revertir la tendencia en el interior productivo Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Las medidas de Javier Milei, como la baja permanente de retenciones a granos y carnes, así como las desregulaciones en el sector, no alcanzaron para revertir la tendencia en el interior productivo, interpretaron en la actividad. Tampoco incidió, agregaron, la declaración de la emergencia agropecuaria en varios distritos inundados, firmada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del otro lado, esto es el oficialismo bonaerense, no pesaron las quejas de la gente por el mal estado de los caminos rurales que dificultaba no solo sacar la producción, sino que impedía el acceso a las escuelas rurales y a los pueblos rurales, el aumento del inmobiliario rural y las tasas viales municipales.

En el total provincial, Fuerza Patria consiguió una ventaja de 13 puntos sobre La Libertad Avanza y se quedó con 34 diputados y senadores. LLA obtuvo 26 bancas.

En una gran U, el mapa electoral mostró una marcada división: mientras que LLA triunfó en el sur con las secciones quinta y sexta y formó una pequeña medialuna; el peronismo dominó en el centro y norte bonaerense, con las secciones uno, dos, tres y cuatro y siete.

Si bien, en alianza con PRO, LLA incrementó su caudal electoral en relación con 2023 (por ejemplo, creció un 26,2% en General Pueyrredón, un 23% en Tordillo, un 19,2% en Las Flores y más de un 11% en distritos como Rivadavia, San Andrés de Giles, San Pedro y San Antonio de Areco), ese crecimiento no alcanzó.

Quinta sección, el bastión libertario

En la quinta sección, con 27 municipios del este y centro bonaerense, LLA consiguió el 42,04% y Fuerza Patria el 37,47%. La Libertad Avanza triunfó en Tandil, Azul, Balcarce, General Alvarado, Necochea y General Pueyrredón, donde Guillermo Montenegro logró el 52,05%. En Las Flores también ganó por 46,48%, apenas un punto y medio por encima del peronismo.

Pero en Ayacucho, distrito ganadero, Fuerza Patria se impuso con el 39,88% frente al 27,58% de LLA. Lo mismo ocurrió en Magdalena, Punta Indio, Lezama, Chascomús, Castelli, Dolores, General Lavalle y Maipú, todos vinculados a la Cuenca del Salado.

Sexta sección, dominio del sur

En el sudoeste bonaerense, LLA obtuvo el 42,04% y se quedó con nueve distritos clave, entre ellos Saavedra, Adolfo Alsina, Puán, Villarino, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales y Bahía Blanca. Fuerza Patria obtuvo el 34,15% y Somos Buenos Aires, el 11,37%.

La cuarta, el peso del interior agrícola

En la cuarta sección, que incluye 24 municipios del noroeste bonaerense, Fuerza Patria alcanzó el 40%, contra el 30% de LLA y el 20% de Somos Buenos Aires. Este frente, que reúne a peronistas disidentes, radicales, dirigentes de Pro y referentes de otras corrientes, logró casi 20 puntos y obtuvo dos bancas, igualando a La Libertad Avanza.

En General Villegas, LLA se impuso con el 38%, Somos Buenos Aires obtuvo el 29% y Fuerza Patria quedó relegada con el 22%.

En distritos fuertemente golpeados por las lluvias y las inundaciones, como Carlos Casares, Pehuajó e Hipólito Yrigoyen, el triunfo fue para Kicillof. Lo mismo ocurrió en zonas clave del centro productivo bonaerense: Junín, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General Viamonte, Leandro N. Alem, Bragado, Mercedes, Suipacha y Lobos. Solo en 9 de Julio, Lincoln y Trenque Lauquen, ganó LLA, con 34% contra 27% de Fuerza Patria en el primer caso, y 37% contra 34% en el segundo. En Trenque Lauquen, los libertarios ganaron por un margen chico de 34,22%, sobre el 31% de los peronistas y el 27% de Somos Buenos Aires.

Sorpresa en la segunda sección

En los 15 partidos de la segunda sección del norte bonaerense, Fuerza Patria logró el 35,42% y LLA el 29,79%, ambos consiguieron cuatro diputados para cada uno. La sorpresa fue Hechos, la fuerza liderada en San Nicolás por los hermanos Passaglia, que alcanzó su mejor desempeño con un 50% de los votos en su terruño y relegó a los libertarios al tercer lugar en algunos distritos como Pergamino y Ramallo. En Pergamino, corazón agrícola de la provincia, Fuerza Patria ganó con el 32,44% frente al 29% de Hechos y 20% de LLA. En Ramallo, el peronismo alcanzó el 44,66%; el partido de Passaglia, el 33% y; LLA solo el 15,35%.

La sorpresa fue Hechos, la fuerza liderada en San Nicolás por los hermanos Passaglia, que alcanzó su mejor desempeño con un 50% de los votos en su terruño y relegó a los libertarios al tercer lugar en algunos distritos como Pergamino y Ramallo

El triunfo de Fuerza Patria se replicó en Arrecifes, Baradero, Colón, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, San Pedro y Zárate. Solo en Rojas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y San Antonio de Areco se impusieron los libertarios.

Por último, la séptima sección electoral está conformada por ocho municipios, con casi 300.000 electores, donde se elegían tres senadores. Solo en Azul, LLA apenas obtuvo el 35,63% por sobre los peronistas que consiguieron 35,48% y con un 13% de Somos Buenos Aires. Esta tercera fuerza política consiguió el primer lugar en Saladillo y Roque Pérez, por más de un 30%, dejando atrás a los peronistas y libertarios. En tanto, en Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear resultó triunfador Fuerza Patria.