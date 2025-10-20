Cumbre global: la Argentina presentó en la FAO su modelo de mercados agrícolas

Con la idea de exponer el modelo argentino de mercados agrícolas y su contribución a la producción sostenible y la seguridad alimentaria mundial, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires participó en la 53ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) en la sede de la FAO de la ONU en Roma. En ese sentido, se ponderó el rol de la cooperación público-privada, la transparencia de los mercados y la generación de datos de calidad como pilares del crecimiento productivo sustentable.

Ramiro Costa, gerente de Estudios Económicos, estuvo en representación de la Bolsa de Cereales porteña, quien tuvo como finalidad principal destacar varios puntos clave ante un foro global que reúne a gobiernos, organismos internacionales y empresas. El economista intervino en el Plenario en el marco del Mecanismo del Sector Privado (Private Sector Mechanism – PSM).

Destacó el papel de la cooperación público-privada y la innovación institucional en la búsqueda de soluciones para lograr crecimiento productivo sustentable en el sector agrícola y, en ese sentido, ponderó el papel de los mercados institucionales en generar datos, capacitar, difundir precios y promover la transparencia comercial.

Costa destacó la importancia de los datos abiertos, la cooperación interinstitucional y la capacitación de jóvenes en proyectos de innovación y sostenibilidad Bolsa de Cereales de Buenos Aires

“Quisiera compartir la experiencia de la Bolsa de Cereales en sus 171 años de trayectoria que muestra cómo la cooperación entre el sector público, el privado y la sociedad civil puede fortalecer la producción y con ello aportar en la mejora de la seguridad alimentaria, combinando transparencia, innovación e inclusión”, dijo.

En ese sentido, Costa señaló que la misión de la Bolsa va de la mano con el lema del Día Mundial de la Estadística 2025, (celebrado hoy) impulsado por la ONU, que es “Estadística y datos de calidad para todos”. Esta se basa en la generación de estadística: la Bolsa genera estadística para mejorar la toma de decisiones para todos los actores del mercado.

Además hace foco en la transparencia y precios: un aspecto crucial es la publicación de precios, lo cual se considera una manera de democratizar el acceso a la información. Realiza esta difusión en tiempo real para los principales productos en las distintas regiones del país, asegurando que esta información esté disponible para todos los actores del sector.

El economista Ramiro Costa Subrayó el valor de los mercados institucionales Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Costa, durante su intervención, mencionó también tres iniciativas impulsadas desde la entidad:

-El Sistema de Estimaciones Agrícolas, que desde hace más de 25 años produce información abierta y confiable sobre la producción de granos en Argentina, convirtiéndose en una red de alerta temprana que mejora la información disponible para la toma de decisiones.

-La Red BPA, que reúne a más de 80 instituciones públicas, privadas y académicas y que, junto al PNUD, impulsa el proyecto Scala para fortalecer la acción climática transformadora mediante diagnósticos participativos, herramientas digitales y programas de reconocimiento de buenas prácticas.

-Las iniciativas de formación y capacitación (capacity building) que promueven la participación de jóvenes en proyectos de innovación y sostenibilidad, como la colaboración con NASA Harvest, donde estudiantes aplican inteligencia artificial y datos satelitales para mejorar las estimaciones agrícolas.

En el encuentro, que reúne a gobiernos, organismos internacionales, empresas, y organizaciones de la sociedad civil para debatir políticas globales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, Costa subrayó que “el derecho a la alimentación no puede garantizarse desde un solo actor. Requiere cooperación, intercambio de datos y, sobre todo, confianza. Las alianzas funcionan mejor cuando generan bienes públicos —datos abiertos, estándares, plataformas de aprendizaje— que fortalecen la resiliencia y la equidad”.