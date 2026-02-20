Cuota a Estados Unidos: el beneficio para la carne que logró la Argentina quedaría a salvo del cimbronazo de la Corte norteamericana

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un nuevo arancel general del 10% para todas las importaciones, bajo otros mecanismos por el rechazo de la Corte Suprema de ese país a la mayoría de los amplios aranceles globales, en el sector exportador se encendieron luces de alerta y cautela. La decisión judicial declaró ilegales los aranceles que se habían justificado en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), es decir, aquellos vinculados a la “emergencia económica” y los denominados aranceles recíprocos que, en el llamado “Liberation Day”, iban del 10% al 41% adicional para casi todos los países.

Fuentes de la exportación explicaron que la sentencia de la Corte Suprema estadounidense revoca la facultad del presidente Trump para establecer “reciprocidad de aranceles” de manera unilateral en los acuerdos celebrados. El gran interrogante que se abrió, más allá de esto, es qué pasará con el último anuncio de Trump de que la Argentina pasará de 20.000 a 100.000 toneladas su cuota de carne, algo que se estableció por fuera del pacto comercial entre ambos países.

“Creemos que el fallo no alcanza a la carne, que no llega a afectarnos, porque es una proclama independiente del acuerdo comercial”, señaló una fuente del sector exportador. En la misma línea, un empresario de la industria frigorífica fue tajante: “No creo que nos perjudique, porque la carne está por fuera del acuerdo general”.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) afirmaron que la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles cuya justificación jurídica se enmarcaba en la IEEPA. Aclararon que la codiciada cuota adicional de 80.000 toneladas de carne bovina que EE.UU. le otorgó a la Argentina corrió por otra vía. Fue concedida mediante una proclama específica llamada “Ensuring affordable beef for the American consumer” (Garantizando carne vacuna asequible para el consumidor estadounidense). Esta medida se basó en la necesidad de abastecimiento del mercado interno y los altos precios en las góndolas norteamericanas, y no formaba parte del texto del acuerdo ARTI (Acuerdos de Reconocimiento y Trato Igualitario). Por ende, el beneficio sigue vigente, hasta ahora.

Para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), esta decisión alcanza todo tipo de suba de aranceles desde que asumió Trump.

Una alta fuente oficial indicó que la cuota de carnes fue habilitada por “otra ley que no está afectada por el fallo”, aunque aclaró que los equipos técnicos están analizando a fondo la resolución y sus alcances, así como las nuevas medidas que el gobierno americano tome en consecuencia.

Para entender la magnitud de lo que está pasando, otra fuente de la exportación recordó que hay que mirar la estrategia de origen de la administración republicana. Trump actuó unilateralmente: subió los derechos de importación castigando a los distintos países. Luego sentó a los afectados (la Argentina, Vietnam, India, la Unión Europea, Canadá, México, entre otros) para negociar.

El mundo, arrinconado, accedió a entregar concesiones para no ser castigado, logrando acuerdos mínimos a cambio (como el caso de la carne argentina, cuya orden ejecutiva dura hasta diciembre de este año).

No obstante, la Corte Suprema le acaba de poner un freno a esa maniobra de Trump. En términos simples, el máximo tribunal le dijo al presidente Trump que se excedió en sus funciones: no puede subir derechos de importación de manera unilateral sin pasar por el Congreso estadounidense con un proyecto de ley. Por lo tanto, esas subas son nulas y deben retrotraerse.

Las exportaciones

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron un volumen de 52.400 toneladas peso producto en enero pasado, lo que implicó una caída del 8,2% en el último mes. Sin embargo, en la comparación interanual los números reflejaron una mejora, ya que los volúmenes exportados resultaron un 12,2% superiores con respecto del 2025, según el último informe del Consorcio ABC.

En el último mes los envíos al exterior de carne vacuna representaron divisas por 332,9 millones de dólares, una merma del 2,2% en valor frente a diciembre de 2025. Según se desprende del informe de la entidad, el precio promedio de exportación se ubicó en US$6351 por tonelada, un 6,5% por encima de diciembre pasado y un 28,6% superior al de enero de 2025.

En la entidad presidida por Mario Ravettino remarcaron que China se consolidó como el principal destino, al concentrar “el 57,4% de los volúmenes exportados en enero de 2026”, con 17.300 toneladas de carne deshuesada por 90,5 millones de dólares y 12.700 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por 27,9 millones de dólares.

Ante una consulta de LA NACION, desde el sector exportador advirtieron que “el costo creciente de la materia prima limita semana a semana la cantidad de operaciones que resultan rentables y eso va haciendo achicar los volúmenes y se van privilegiando aquellas con mayor precio unitario”. En ese sentido, señalaron que si sigue así el precio de la hacienda, se seguirá reduciendo.

Víctor Tonelli, consultor del mercado de la carne, puntualizó que la mayoría de las empresas habían cerrado 15 días por vacaciones y comenzaron en enero el día 5 sin materia prima, por lo que las producciones y despachos de exportación estaban más limitados. Agregó: “Hubo mucha menos materia prima disponible y las faenas, de donde se alimentan los volúmenes para todo destino, cayeron el 10%“.

Indicó que los precios de exportación y la demanda fueron buenos, con un valor por tonelada exportada que fue 6,5% más alto que el mes inmediato anterior (diciembre de 2025). “Fue muy significativo el incremento de las exportaciones a Estados Unidos todavía utilizando la cuota original de 20.000 toneladas, ubicándose en el segundo mercado más importante, algo que nunca había ocurrido en la historia”, resumió.