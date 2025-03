“De intomables a una calidad impresionante”: uno de los enólogos más respetados del mundo fue categórico sobre el futuro del vino argentino y el país

MENDOZA.- Los ojos de la Toscana italiana se posan sobre el vino argentino. Y con muy buen pronóstico, al menos en el trabajo y el esfuerzo que vienen demostrando los hacedores de la industria en los últimos años, en medio de los vaivenes de la economía. Profesionalismo, máxima calidad y terroir únicos, son conceptos que sobresalen al analizar la bebida nacional de cara al futuro.

En plena Vendimia, de visita por la tierra cuyana, como hace dos veces al año desde hace más de una década, Attilio Pagli (63), uno de los enólogos más respetados del mundo e impulsor del Malbec, con más de 40 años de experiencia, se coloca sus lentes y prepara todos sus sentidos durante una exhaustiva degustación puertas adentro de una de las bodegas que más proyección tiene en la provincia del oeste argentino, con vinos de alta gama: Martino Wines, ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, liderada por Fernanda Martino, hija de uno de los dueños.

Y dispara con fuerza, tras probar un Malbec cosecha 2018 de los viñedos del paraje Altamira, San Carlos, en el Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes: “Esto es una maravilla”. Sin embargo, en cada palabra, deja algo en claro, la necesidad de desterrar temores y elitismo a la hora de acercarse al vino. “Hay que regresar a lo simple, terminar con la complicación de describir un vino con un millón de palabras, ya que provoca miedo en el consumidor por no considerarse un experto. Eso me vuelve loco: el vino me gusta o no, y hay que disfrutarlo, en compañía y con una buena comida”, puntualizó el experto.

En diálogo con LA NACION, en medio de copas y botellas aún sin etiquetar, junto al equipo del establecimiento, Pagli, vierte sus principales visiones sobre la industria vitivinícola en el país. “La Argentina es muy proactiva, saldrá de la crisis, aunque depende de los políticos. Es un país hermoso, con un potencial enorme, con una industria que ha crecido mucho en los últimos 20 años, aunque tiene problemas de costos, más allá de lo que pasa con las ventas y el consumo a nivel mundial”, expresó el especialista.

Visión

“Es un país con un terroir y un clima muy interesante; hay que esperar que la política haga su trabajo. En la Argentina hay muy buena escuela vitivinícola, con gente muy preparada, con buena actitud y muchas ganas”, sumó el profesional, ponderando el lugar que empieza a ocupar Mendoza en el escenario internacional.

“En los 90, la exportación de vino argentino no existía. En 30 años la Argentina hizo lo que otros países hicieron en 150 años. Faltan muchas cosas por hacer, pero pasaron de vinos intomables e híperoxidados a tener una calidad impresionante”, añadió el asesor enológico.

Pagli nació en la ciudad de Empoli, en la región Toscana, en un pueblito a unos 25 kilómetros de Florencia. Se acercó al mundo del vino a finales de los años 70, de la mano de Giulio Gambelli, legendario referente de la enología internacional. Tiene conocimientos superiores en dos variedades emblemáticas para la vitivinicultura argentina: Malbec y Sangiovese.

Proyecto

Por su exitosa experiencia en relanzamientos de diferentes uvas italianas originarias asesora a más de 40 firmas de su país natal, además de trabajar en proyectos de caridad. Tiene dos hijas a quienes les dedica gran tiempo de sus días.

Sus primeros pasos en Mendoza fueron en la década del 90, donde descubrió el Malbec, convirtiéndose en uno de los primeros impulsores del varietal en el país en vinculación con el mercado internacional. De hecho, se convirtió en socio de la reconocida bodega Altos las Hormigas.

Hugo Martino, Attilio Pagli, Fernanda Martino y Jorge Cardozo

Su prestigio a nivel global le permitió el constante asesoramiento a nuevos proyectos, donde considera que el valor humano es central. Por eso, con Martino Wines tuvo una conexión especial con sus dueños, Hugo Martino y Jorge Cardozo, desde comienzo de la década del 2000, con la primera producción de viña La Violeta, ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. Le llevaron para que probara un vino en Italia y comenzó a darles recomendaciones.

Ya en 2013 lo sumaron como asesor permanente. Hoy la firma, que produce casi 200.000 litros anuales, se encuentra bajo el liderazgo de Fernanda, hija de Hugo, quien busca el equilibrio entre conocimiento e innovación, al servicio de la calidad, bajo la atenta mirada del prestigioso Pagli, uno de los 10 enólogos más importantes del mundo, que insiste con un mensaje. “El consumidor tiene la capacidad de entender lo que le gusta o no. Es lo único que importa. Aunque se enojen los sommeliers, al vino hay que disfrutarlo, sin miedo”, completó.

