Definición: Luis Caputo dijo que es una “obsesión” del Gobierno eliminar las retenciones, pero le pidió “confianza y paciencia” al campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió al campo “confianza y paciencia” en cuanto al fin de los derechos de exportación. Dijo que “eliminar las retenciones es una obsesión para este Gobierno”.

El funcionario, que según trascendió estará este jueves en un almuerzo en la Exposición Rural de Palermo, se refirió de esa manera en su cuenta de X, donde además hizo un repaso de diversas medidas que la administración de Javier Milei tomó para el sector agropecuario. Se aguarda al jefe de Estado para el sábado en el acto inaugural de la muestra.

“El agro va a crecer mucho también y esta vez lo hará por muchos años. El campo es el sector por el que más cosas ha hecho este gobierno. No solo en bajas de aranceles, importación de maquinaria usada, eliminación de retenciones para economías regionales, insumos, eliminación de impuesto país, etc. También bajamos el impuesto inflacionario y la brecha cambiaria. Recordemos que hasta hace 18 meses el campo tenía que vender a 300 pesos por dólar para recomprarlo a 1100, y las retenciones eran más altas que ahora. No tengan dudas que las retenciones se van a ir durante la presidencia de @Jmilei, porque así lo prometió el presidente y este gobierno cumple sus promesas”, escribió el ministro.

Luego agregó: “Eliminar las retenciones es una obsesión para este gobierno. Hay que tener confianza y paciencia, porque no se arreglan tantas décadas de desastres en un año y medio. El campo también será próspero!”.

El mensaje de Caputo en la red social sobrevino luego de que publicara otro posteo, donde trazó una comparación entre el agro y la energía y la minería. “En 6 años entre Energía y Minería vamos a tener un saldo exportador equivalente a 2 veces el Agro. Casi 50 mil millones de dólares”, señaló. Este mensaje del funcionario generó críticas por parte de los productores, que le señalaron que se debían sacar los derechos de exportación a la actividad productiva.

Un reciente relevamiento de la Fundación Producir Conservando indicó que, para 2030, todo el agro podría exportar por US$60.000 millones, unos 22.500 millones adicionales a 2023. Esto si se modifican parámetros como las retenciones.

Si se tiene en cuenta la agroexportación de granos y subproductos, en 2024 esa actividad liquidó un 27% más de divisas que en 2023. Fueron US$25.090.662.275, según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Los precios no acompañaron para que llegaran más divisas. Para recordar, la agroexportación de cereales vivió su récord en 2022 con un ingreso de US$40.318,1 millones.

Presión impositiva

El gobierno de Javier Milei le sacó las retenciones a la carne porcina, a la leche y las economías regionales que todavía estaban gravadas. También hizo lo mismo para la carne de vaca que se exporta. En tanto, redujo del 9 al 6,5% los derechos para la carne de novillo. Sobre este último producto hay expectativas respecto del discurso que daría el jefe de Estado el próximo sábado en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Terminar con la carga tributaria a la carne implicaría un costo de unos US$200 millones.

En enero pasado, el gobierno nacional, en medio de una sequía, redujo los derechos de exportación de manera temporal para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo y el girasol. Esa medida fue hasta el 30 de junio pasado. La soja, tras ese período, volvió al 33% de tasa, el maíz y el sorgo al 12% y el girasol al 7%. Solo el trigo y la cebada continuarán con una retención más baja, del 9,5%, hasta el 31 de marzo de 2026.

Cuando las retenciones volvieron a su anterior nivel, en el sector se generaron fuertes críticas. En un momento de malestar, la semana pasada el jefe de Estado se reunió con la Mesa de Enlace el día que ingresó el primer animal al predio de la Exposición Rural de Palermo. Allí, según dijeron los ruralistas luego del encuentro, el mandatario se comprometió a que las retenciones serán el próximo impuesto que sacará el Gobierno.

En el sector hay alertas sobre que los números para producir en campos alquilados no son buenos para el próximo ciclo agrícola 2025/2026. Mencionan que en la soja los resultados esperados arrojan pérdidas. Versus el año pasado los márgenes proyectos están al menos un 20% abajo.

En un trabajo, Néstor Roulet, productor, prendió la luz roja. En un campo de la zona núcleo hoy para quien alquila el margen bruto es negativo en US$90,6 por hectárea, mientras que el Estado, en sus distintos niveles, recauda US$467,4. Los productores que arriendan deberán enfrentar un quebranto de US$1141,8 millones. Para el Estado en sus distintos niveles todo es ganancia y sin arriesgar en la inversión que hacen los productores: US$10.855.628.000.