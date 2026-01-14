“Gran referente y cabañero de vocación”: profundo dolor por la muerte de un hombre que marcó al ruralismo argentino

Con profundo dolor, el campo argentino despidió a Hugo Zuza, un dirigente de fuerte impronta, trayectoria extensa y convicciones firmes, cuyo fallecimiento deja una huella en el ruralismo y en la ganadería nacional.

Para quienes lo conocieron, su legado permanece en las instituciones que fortaleció, en la raza que ayudó a consolidar y en el recuerdo de un dirigente firme, apasionado y profundamente comprometido con el campo argentino.

Nacido el 23 de enero de 1937 y veterinario de profesión, Zuza fue presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba; de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) durante dos períodos consecutivos, entre 1975 y 1977 y luego entre 1977 y 1979. Se había casado María Isabel “Niní”, con quien tuvo cuatro hijos; Martín, entre ellos, quien continua su legado.

Pero además de su recorrido gremial, fue un criador apasionado, profundamente ligado a la ganadería y a la mejora genética. Con su cabaña, se convirtió en pionero y referente de la raza Brangus, a la que acompañó desde sus años de consolidación.

La Asociación Argentina de Brangus (AAB) expresó su despedida y sintetizó su aporte con una definición contundente: “Histórico criador y gran referente de nuestra raza”.

Su llegada a la presidencia de la Brangus marcó un punto de inflexión. Así lo recordó Martín Goldstein, expresidente de la AAB, quien acompañó desde cerca a Zuza en su gestión. En la intimidad, sus más amigos lo apodaban ‘El zorro’ por su sana y constante picardía. “Fue el primer presidente de la Brangus que venía de ser un importante dirigente gremial, algo inédito hasta ese momento dentro de la asociación", dijo Goldstein a LA NACION.

Esa formación se reflejaba, según recordó, en su estilo de conducción y de comunicación. “Hacía discursos muy contundentes, muy buenos, porque tenía el entrenamiento del gremialismo”, relató entre anécdotas que hoy se evocan con mucho afecto.

Quienes lo conocieron recuerdan su templanza, su convicción y su capacidad para transmitir ideas. Ricardo Castaneira, productor agropecuario y amigo de toda la vida, dijo: “Hemos sido colegas y contemporáneos, médicos veterinarios ambos, aunque Hugo era algunos años mayor que yo. Los dos fuimos productores agropecuarios. Era una persona muy polifacética, un hombre superior. Fue un gran dirigente agropecuario y un verdadero amante del mejoramiento genético de las razas cárnicas del ganado bovino en la Argentina”.

“Fue un destacado profesional y lo demostró a lo largo de su vida en el desarrollo de sus cabañas de Angus y Brangus. Tuvo una actuación muy relevante, siempre basada en la ejemplaridad, primero como miembro de la Sociedad Rural de Río Cuarto y luego como presidente de Cartez, entidad que nos unió y fortaleció una amistad que perduró durante toda su vida”, destacó.

Para Guillermo Sona, dirigente y amigo, fue un “emblema en todo sentido”, fundamentalmente en el gremialismo. “En épocas muy difíciles del país, incluso durante el proceso militar, llegó a ser presidente de CRA durante dos períodos, viniendo del interior profundo y siendo muy joven. Tenía una visión extraordinaria. Era un vasco con mucho carácter, porfiado pero siempre respetó y acató la decisión de la mayoría, aun cuando no estuviera de acuerdo, algo que no era poco para esa época”, recordó.

“Fue un trabajador incansable de la ganadería y un verdadero visionario para la raza Brangus. Caminó todo el país llevando la raza y apostando a su crecimiento. En lo personal, fue un gran amigo, muy generoso, nunca se guardó nada. Hugo Zuza no fue un grande: fue enorme”, dijo.

Goldstein tiene grabado en su memoria sus exposiciones extensas que se volvieron parte de su sello personal. “Hacía discursos largos, pero muy contundentes, con mucha energía y con mucha convicción”, rememoró.

Dos frases suyas quedarán en los recuerdos de los criadores de Brangus: “Una de ellas era ‘hemos cometido muchos aciertos, pero también algunos errores’; la otra, una definición estratégica, ‘vamos a trasladar el accionar de la Brangus al interior’; que nunca faltaban en sus discursos".

Como criador, Zuza tuvo un rápido ascenso. Proveniente del mundo Angus, fue de los primeros en introducir el Brangus a su rodeo, combinando muy buenas vacas Angus con un ojo clínico que lo distinguía. “Hugo tenía muy buen ojo, era un buen jurado también”, señaló Goldstein.

En poco tiempo, alcanzó la cima de la raza. Comenzó a competir en Palermo y logró dos grandes campeones muy importantes en su época, conocidos por apodos simples y entrañables: Cholo y Pipo, nombres que se volvieron emblemáticos dentro del Brangus.

Esos toros marcaron una etapa. “Se hizo famoso el Brangus muy rápidamente por sus padres, Cholo y Pipo”, recordó Goldstein, quien destacó además la calidad de su hacienda, con toros bien masculinos y hembras muy femeninas.

Zuza también fue jurado en Palermo y en otras exposiciones, y su palabra tenía peso. “Siempre fue un tipo muy escuchado, por la firmeza en sus convicciones”, señalaron quienes compartieron espacios institucionales.

Durante su presidencia se produjo uno de los hitos más relevantes para la raza: la obtención de la cuota Hilton para el Brangus. “La Brangus venía pidiendo Cuota Hilton hacía años y nos rebotaban siempre. Hasta que fuimos a ver a Felipe Solá, en ese entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem. Hugo se mandó un discurso de los suyos, contundente, de por qué la Brangus debía tener cuota Hilton; luego hicimos una presentación formal y al rato nos adjudicaron la primera cuota“, recordó Goldstein, al rememorar la presentación que culminó con la adjudicación.

Otro momento clave fue la eliminación de los llamados “quebrados”, una decisión que llevó años de debate y que terminó por consolidar la identidad racial. “A partir de ese momento, el Brangus pasó a ser Brangus”, subrayó Golstein, al definirlo como un hito histórico.

Zuza también tuvo una mirada anticipada sobre el impacto del boom agrícola. En un editorial titulado “La agricultura es socia del Brangus”, planteó una visión que luego se confirmó: el desplazamiento de la ganadería al norte y el protagonismo de la raza en esas regiones.

Desde allí impulsó la creación del Ateneo Juvenil, un espacio que aún hoy forma dirigentes y refleja su apuesta al recambio generacional y al futuro del sector.

Cartez también expresó su despedida y recordó que “fue una figura central de la ganadería argentina, reconocido especialmente por su compromiso con la mejora genética y su visión estratégica”, y destacó que su legado “trasciende los cargos”.

CRA, por su parte, lo despidió como “cabañero apasionado y pionero de la raza Brangus”, y remarcó su compromiso con la producción y la vida institucional del campo argentino.

En la misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA) lo recordó como “referente del ruralismo argentino, productor y cabañero de vocación, pionero en la consolidación de la raza Brangus en el país”.