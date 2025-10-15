Demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con una oferta de 8198 vacunos ingresados en 221 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva, las ventas se concretaran con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 5,07% al pasar de $3042,393 a $2888,048, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,81% al pasar de $3316,260 a los $3189,917.

Los novillos, con 854 cabezas, representaron el 10,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3600 con 507 kg; $3550 con 446 kg, y $3500 con 447, 480 y con 508 kg. Por las mejores vacas se pagó $3450 con 444 kg; $3270 con 467 kg, y $3150 con 547 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3700 con 315 y con 358 kg; $3600 con 392, 394 y con 396 kg, y $3440 con 405 kg, y en vaquillonas, $3700 con 283 y con 292 kg; $3530 con 391 kg, y $3500 con 369 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2888,048, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3189,917. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3189,919. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3181,785. Detalle de venta: 854 novillos; 2284 novillitos; 1877 vaquillonas; 2483 vacas; 385 conservas, y 290 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (126) Agrop. El Chucao v. 37, 511 kg a $2900; Caminos Alternativos n. 15, 508 a 3500; Santa Elena de Inchauspe v. 18, 682 a 2600. Aguirre Urreta Jorge SA: (77) Hijos de Ducos v. 29, 527 a 2400; Jala La Juanita vq. 26, 368 a 2800. Asoc. de Coop. Argentinas: (33) Muzzio v. 17, 547 a 3150.

Balcarce y Cía. SRL: (218) Mercader vq. 20, 403 a 2200; Peluffo v. 24, 495 a 1900; Puntana n. 51, 466 a 2500; 18, 456 a 3150; nt. 32, 405 a 2400; 29, 396 a 2550; Suc. Moreno n. 20, 459 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (328) Boschetto v. 25, 484 a 2900; Langueyu nt. 43, 358 a 3700; vq. 32, 283 a 3700; Russo nt. 17, 359 a 3600; Juaristi nt. 21, 348 a 3600; vq. 29, 308 a 3600; Stertz vq. 39, 343 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (271) Ratto n. 16, 450 a 3350; nt. 32, 423 a 3300; Suppo n. 16, 450 a 3350.Campos y Ganados SA: (29) Adamini nt. 20, 396 a 3600. Casa Massola SA: (79) Lena v. 20, 734 a 2100; vq. 38, 333 a 3000. Casa Usandizaga SA: (106) Est. El Jabalí vq. 17, 400 a 2400. Colombo y Colombo SA: (178) Árbol Verde nt. 35, 407 a 3070; Calihue Agrop. nt. 33, 335 a 3620; San Jorge Cereales y Hacienda v. 24, 515 a 2700. Colombo y Magliano SA: (436) Agrop. Don Eduardo v. 15, 468 a 2780; Almeida Hnos. v. 20, 468 a 2700; Gordon Davis n. 24, 503 a 2750; Sánchez vq. 28, 395 a 3500; 16, 395 a 3520; 16, 391 a 3530; Odello nt. 16, 405 a 3440; vq. 17, 380 a 3400; Rincón del Chañar nt. 18, 419 a 3370; 32, 406 a 3420; Suc. Blanco Villegas nt. 32, 601 a 2800; Vicente nt. 15, 385 a 3530; Vidal v. 24, 505 a 2800. Consignataria Blanes SRL: (101) Sageco Agro Vimem vq. 16, 399 a 3300. Consignataria Melicurá SA: (127) Grosso vq. 15, 412 a 2900; 29, 376 a 3000. Crespo y Rodríguez SA: (161) Aramendi v. 17, 508 a 2400; Arancet vq. 36, 422 a 1800; El Indio de Juárez nt. 42, 355 a 3550.

Dotras, Ganly SRL: (142) Albizu Hnos. n. 15, 447 a 2500; vq. 23, 383 a 2800; Industrias C.E.P. nt. 22, 392 a 3600; Salvadori vq. 51, 334 a 3000. Ferias Agroazul SA: (57) Suárez vq. 29, 372 a 3000.Ganadera Salliqueló SA: (68) Fidelle Hnos. n. 19, 433 a 2700; nt. 19, 430 a 2700; Gilardi nt. 22, 447 a 3300. Gananor Pujol SA: (114) Abdo nt. 15, 340 a 3620; vq. 15, 310 a 3550; Las Víboras v. 18, 444 a 3450. Goenaga Biaus SRL: (173) Campos de Juana vq. 38, 425 a 2600; Del Molino n. 15, 514 a 2700; Malaga nt. 26, 405 a 3000; Mallin Grande v. 17, 499 a 2200.

Harrington y Lafuente SA: (182) Agrupación Fortines vq. 16, 352 a 2900; 32, 324 a 3000; De Lusarreta nt. 20, 409 a 3000; Haras El Bagual nt. 40, 360 a 3100; Kawil Sq nt. 20, 292 a 3700. Heguy Hnos. y Cía. SA: (69) Gougy v. 23, 467 a 2400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (109) El Carpincho Ganadera vq. 23, 309 a 3100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (155) Alma Pampa nt. 18, 315 a 3700; vq. 18, 331 a 3500; Cazaux vq. 51, 275 a 3600; Jouli vq. 19, 488 a 3100. Jáuregui Lorda SRL: (329) Campos de Jesús María v. 15, 535 a 2900; Domizi nt. 18, 400 a 3300; vq. 36, 295 a 3400; 90, 296 a 3500; Est. Ganad. Don José vq. 17, 330 a 3450; 27, 312 a 3500; Fernández nt. 20, 335 a 2470.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (355) Daneo v. 112, 438 a 2000; La Unión Copetonas v. 34, 501 a 2000; M.C.C. Martínez v. 19, 476 a 2900; Rimagro vq. 33, 330 a 2700; Zabala vq. 50, 317 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (71) Don Crescencio v. 25, 473 a 2400; 30, 439 a 2450.

Madelan SA: (309) Iquiyu vq. 15, 413 a 2150; v. 16, 481 a 2200; Los Barones nt. 35, 366 a 3100; San Pedro Agrop. vq. 17, 377 a 3400; 17, 335 a 3500. Martín G. Lalor SA: (422) Comp. de Tierras Tecka nt. 31, 365 a 3550; 34, 319 a 3600; 65, 318 a 3650; El Combate nt. 26, 327 a 3550; Ganadera San Vicente vq. 15, 305 a 3450; Polo nt. 41, 353 a 3050. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (539) Beheran Hnos. vq. 16, 349 a 3350; 97, 311 a 3400; Ganad. Verdes Pampas n. 35, 507 a 3600; Km389 nt. 20, 366 a 3450; vq. 15, 288 a 3500; La Victoriana Repetto nt. 18, 341 a 3470; Lejanía nt. 24, 421 a 3400; 15, 385 a 3440; Mandrini vq. 17, 295 a 3500; Quintana nt. 33, 423 a 3400. Monasterio Tattersall SA: (908) Berca v. 25, 459 a 2800; 45, 457 a 2900; Campomax n. 25, 419 a 3250; 15, 454 a 3300; Cien Olmos nt. 17, 440 a 3440; Di Lascio Hnos. n. 34, 566 a 3200; Esidle nt. 22, 325 a 3550; 18, 305 a 3600; vq. 22, 262 a 3550; García n. 36, 458 a 3100; Garciarena tr. 16, 480 a 2700; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 32, 462 a 3350; nt. 26, 391 a 3400; 17, 335 a 3520; Los Piches nt. 16, 396 a 3450; 17, 342 a 3500; Ponto vq. 17, 287 a 3500; 34, 273 a 3550; Trueba nt. 46, 336 a 3000; Zubigaray n. 24, 492 a 3500.

Nieva H. y Asociados SRL: (133) Alfonso v. 17, 576 a 3100; Alfonso E. v. 17, 566 a 3100; Mogni vq. 38, 341 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (158) Elissondo nt. 16, 376 a 3500; Secco v. 22, 461 a 2700; 26, 453 a 2800.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (397) Araya nt. 40, 390 a 3520; Cabana Mrm nt. 30, 391 a 3570; Fortín Quieto v. 15, 433 a 2750; Hijos de Ducos v. 23, 521 a 3000; La Dorita Est. v. 16, 558 a 1800; Puntana n. 16, 447 a 2800; 42, 470 a 3200; nt. 107, 407 a 2800. Santamarina e Hijos SA: (57) Agrop. Las Raíces nt. 18, 373 a 2900.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (54); Gahan y Cía. SA (51); Gogorza y Cía. SRL (31); Hourcade Albelo y Cía. SA (25); S. L. Ledesma y Cía. SA (93); Wallace Hermanos SA (70).