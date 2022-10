Denuncian que les quieren expropiar miles de hectáreas de campos para un parque en La Pampa

escuchar

Productores agropecuarios del oeste de La Pampa están en estado de alerta permanente luego de que en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia; Hacienda y Presupuesto y; Ecología y Ambiente Humano, de la Legislatura provincial, se aprobara por unanimidad un proyecto de Ley para la expropiación de más 108.000 hectáreas en el departamento Loventué para la creación del Parque Nacional El Caldenal.

Según los productores, son más de 160 establecimientos ganaderos afectados y dos pueblos comprometidos en su economía. “Hay mucho malestar, preocupación y desesperación de todos porque, para nosotros, fue un balde de agua helada que nos cayó de un día para otro. No teníamos conocimiento de nada hasta la semana pasada que nos enteramos de este dictamen que firmaron los diputados”, dijo a LA NACION Juan José Buzzurro, productor y uno de los principales perjudicados por la iniciativa.

El dictamen dice que, a los fines de la creación del Parque y Reserva Nacional El Caldenal, la provincia transferiría “a favor del Estado nacional la jurisdicción necesaria para que este ejerza las competencias previstas en la ley nacional 22.351, de Parques Nacionales y Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, sobre las parcelas de propiedad privada sobre una superficie aproximada de 108.344 hectáreas, ubicadas en el departamento de Loventué” y, en un anexo detalla todas las parcelas afectadas.

El mapa de la superficie que se expropiaría para crear el Parque Nacional El Caldenal

Según describió, fue en esas comisiones que se retiró la palabra expropiación y se agregó la palabra cesión al Estado Nacional. “Pero nos van a terminar expropiando igual. Si quieren crear un parque nacional que compren las tierras con monte con caldenes que hay por toda la provincia que están a la venta y que hagan lo que quieran con esos campos, pero no con los nuestros. Ninguno de nosotros quiere vender, porque somos productores que vivimos de esto. No se dan cuenta que están perjudicando la vida económica de dos pueblos enteros, Victorica y Telén, que viven del sector agropecuario: molineros, alambradores, forrajeras, mecánicos, entre tantos otros. Esas más de 108.000 hectáreas representan el 20% del departamento de Loventué”, enfatizó el productor, de 67 años.

Relató que los diputados de la oposición, tras haber dado conformidad al dictamen, pidieron disculpas a los productores por haber estado mal informados y “que firmaron algo que no sabían en detalle”. En rigor, inmediatamente los legisladores enviaron una carta al gobierno provincial para pedir el regreso de dicho dictamen a las comisiones porque es de vital importancia oír a los productores damnificados, si la iniciativa sigue adelante.

Contó que existe un mapa con la superficie del potencial parque con diferentes tonos de color verde, donde se iría por etapas, donde en la primera fase se expropiarían unas 10.000 hectáreas en la que está su establecimiento.

Buzzurro tiene su establecimiento ganadero a unos 50 kilómetros de Telén y a unos 10 kilómetros de Victorica. Son en total 6100 hectáreas que estarían afectadas de prosperar el proyecto. Hace 27 años que, con los ahorros de la familia de toda la vida, decidió comprar ese campo y mudarse desde Mar del Plata a esa región de La Pampa para hacer ganadería: allí invirtió en aguadas, alambrados, manga, compró hacienda y se arraigó en el lugar.

“Somos ganaderos. Acá no se hace agricultura, no se siembra, no se usan agroquímicos. Cuidamos el medioambiente y cuidamos el caldén especialmente porque es quien nos brinda sombra en el verano para nuestras vacas y en invierno nos da una chaucha para alimento del ganado, sumado a la pastura que crece debajo de estos árboles”, señaló.

“Lo único que se aran son los caminos para hacer las picadas para que no se nos prenda fuego el campo y no se quemen nuestros animales. ¿Quién va a cuidar más estas tierras que nosotros que vivimos de esto? A mí me sacan el esfuerzo de toda mi vida y a mis hijos, su futuro”, añadió.

Si prospera el proyecto de ley se expropiarían más 108.000 hectáreas en el departamento Loventué

Ayer, en Telén, productores y vecinos realizaron una manifestación durante la celebración del aniversario del pueblo para reclamar con pancartas ser escuchados y que se frene el proyecto de ley de expropiación de los campos. En las inscripciones de los carteles decían: “La región del caldenal no está amenazada. El productor es el que lo cuida” y “No a la cesión de jurisdicción a la Nación de 108.381 hectáreas de Loventué”. En rigor, consiguieron que mañana por la mañana, el oficialismo los reciba en una reunión en Santa Rosa para explicar la situación.

“Queremos saber a quién se le ha ocurrido una locura semejante. Es muy triste lo que estamos viviendo. Somos productores que desde hace décadas venimos trabajando y, de golpe y porrazo, perdemos todo. Hace días que no puedo dormir, con la cabeza pensando que me van a sacar mi campo y mi trabajo. No estamos acostumbrados a estas cosas, solo sabemos producir. Queremos que se retracten y que archiven la iniciativa de una vez por todo”, finalizó.

En este contexto, también se pronunció la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), que se solidarizó y adhirió a los reclamos y alertas de los productores pampeanos “ante una nueva amenaza de agresión al derecho de propiedad y la seguridad jurídica”.

“Este dictamen impacta de lleno en explotaciones privadas en activa producción con inversiones en mejoras, infraestructura, pasturas, hacienda, maquinaria, capital circulante y puestos de trabajo genuinos, todas inversiones pensadas en función de la planificación presente y futura realizada por los productores. Además, genera el desplazamiento y la cancelación de toda una historia de trabajo y arraigo de familias de productores y trabajadores que han forjado el acervo cultural y social en una zona con severas dificultades para la vida cotidiana. La situación del país no resiste más agresiones a la producción. Los productores conocemos perfectamente el ambiente donde vivimos y trabajamos y somos los únicos garantes para producir y cuidar”, indicaron en un comunicado.

LA NACION intentó comunicarse con el subsecretario de Ambiente del gobierno provincial, Fabián Tittarelli, pero no obtuvo una respuesta.