Derrumbe: la zona más productiva cosechará un tercio de lo que esperaba de soja

Por efecto de la sequía, la producción de soja caerá casi cuatro millones de toneladas respecto de la previsión un mes atrás para la región agrícola núcleo. Solo se cosechará la tercera parte de lo que se esperaba a principios de la campaña. Y es una situación “inédita”, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De acuerdo a la entidad, un millón de hectáreas se perdieron. Asimismo, cayó el rinde promedio esperado de la oleaginosa, que pasó de 24 quintales por hectárea a 18,2 quintales por hectárea.

“Se estima que uno de 4,6 lotes de soja sembrados no será cosechado, pero la relación puede crecer drásticamente si no llueve en los próximos 10 días. Este es un nivel de pérdidas histórico para la región del que no se tiene registro”, alertó la BCR. “Respecto al año pasado, que se consideraba la peor campaña desde 2008/09 con 13,5 millones de toneladas, el ciclo 2022/23 dejaría incluso solo la mitad de ese volumen de soja”, agregó.

El derrumbe de la producción de soja en la región agrícola núcleo BCR

Las condiciones extremas de febrero, con bajas precipitaciones y olas de calor, configuraron una “pesadilla inimaginable” para el productor de la zona núcleo, que abarca el sur de Santa Fe, norte bonaerense y sudeste de Córdoba. “En la región núcleo, con un escenario normal de clima se esperaba producir 19,7 millones de toneladas de soja. El 9 de febrero la estimación bajó a 10,4 millones de toneladas. Y hoy se estima que serán solo 6,5 millones de toneladas. Lamentablemente, no hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso definitivo a la cosecha. La situación es muy grave y puede aún empeorar más”, indicó la BCR.

“En más de 45 años de profesión, nunca viví una campaña productiva tan desastrosa y dañina para las empresas agropecuarias”, dijo un ingeniero de Bigand, según consignó el reporte de la BCR.

En lo que respecta a maíz tardío informaron que el 17% del maíz de fechas tardías está perdido y el 85% está de regular a malo. “En 15 días se perdieron 119.000 hectáreas entre maíz de segunda y tardío: pasamos de 81.000 a 200.000 ha. Quedan en pie 969.800 ha de las cuales el 50% está de regular y el 35% en malas condiciones. Los rendimientos también se han desplomado: a día de hoy se estiman 48 qq/ha de promedio vs los 72 quintales que se esperaban 30 días atrás”, explicó.

Perdidas históricas de hectáreas en roja en la región núcleo BCR

En ese sentido, alertó que la situación del maíz tardío es “muy crítica” en toda la región núcleo. En el centro-sur santafecino las pérdidas de área ascienden al 12%. “Los maíces tardíos y de segunda están perdiendo hojas y comienza a retrasarse su desarrollo. Se observan pérdidas de plantas. Se estima entre 40 a 50 qq/ha”.

En tanto, en el extremo sur santafecino las pérdidas son del 7%, la mitad de los cuadros que siguen en producción está en malas condiciones y estiman 40 a 70 qq/ha. En el noreste bonaerense las pérdidas son del 20% del área. El 70% de cultivo en pie está en malas condiciones y esperan 40 qq/ha promedio.

